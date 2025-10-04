Vì sao cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt giam?

Ngày 4/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Thế Hùng - cựu Giám đốc CDC Bình Thuận.

Theo kết quả điều tra xác định, năm 2020-2021, Đinh Thế Hùng (Giám đốc CDC Bình Thuận) có biết Công ty Hợp Nhất đang phân phối kit xét nghiệm Covid-19, khi tình hình dịch bệnh tại TP. Phan Thiết bùng phát, Đinh Thế Hùng đã liên hệ với lãnh đạo và nhân viên công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho công ty Hợp Nhất, Đinh Thế Hùng đã chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất, ký khống vào các biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 61 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đinh Thế Hùng.

Tương tự như CDC Bình Thuận, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh) đại diện chủ đầu tư đã chỉ đạo cấp dưới lấy cấu hình hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (máy đã mượn sử dụng từ trước) làm yêu cầu kỹ thuật để làm cơ sở xây dựng hồ sơ đấu thầu, từ đó tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Thành đã mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch. Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho công ty Hợp Nhất, Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn để trả tiền cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 672.410.470 đồng.

Hành vi của Đinh Thế Hùng và Nguyễn Văn Thành đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hùng. Đối với Nguyễn Văn Thành đã đề nghị bắt tạm giam trong vụ án khác.