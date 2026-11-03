Vé điện tử từng bước thay đổi thói quen đi lại của người Hà Nội

Buổi sáng ở Hà Nội, khi những chuyến xe buýt nối nhau lăn bánh trên phố, một hình ảnh đang dần trở nên quen thuộc: hành khách cầm điện thoại đưa mã QR trước thiết bị kiểm soát hoặc nhẹ nhàng chạm chiếc thẻ lên đầu đọc. Không cần lục tìm tiền lẻ, không phải chờ nhân viên bán vé, cũng chẳng còn nỗi lo quên chiếc vé tháng giấy ở nhà. Một thao tác ngắn gọn, hành trình bắt đầu. Sự thay đổi ấy có thể không khiến ai phải ngạc nhiên, nhưng đang âm thầm làm mới trải nghiệm đi lại của người dân đô thị.

Vé điện tử liên thông phương tiện giao thông công cộng mang đến nhiều lợi ích.

Với những người thường xuyên sử dụng xe buýt, giá trị của vé điện tử không chỉ nằm ở việc thanh toán nhanh hơn. Đó còn là cảm giác chủ động khi có thể mua vé, gia hạn vé và quản lý thông tin sử dụng ngay trên điện thoại. Người đi làm không phải sắp xếp thời gian ghé điểm bán vé, sinh viên có thêm lựa chọn thanh toán phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ, còn những người không muốn phụ thuộc vào điện thoại vẫn có thể sử dụng thẻ vật lý. Những thao tác vốn gắn với một quy trình khá quen thuộc nay được rút gọn, giúp hành khách dành ít thời gian hơn cho việc mua vé và tập trung vào chính hành trình của mình.

Phạm Quang Huy, trú tại Gia Lâm, nhìn nhận việc số hóa thanh toán xe buýt mang lại nhiều thuận tiện, song cũng chỉ ra một bất tiện trong quá trình làm quen: thiết bị nhận diện mã QR đôi lúc chưa thực sự nhạy. Chi tiết tưởng nhỏ này lại chạm đúng kỳ vọng của hành khách. Khi đã lựa chọn phương thức thanh toán điện tử, người dân mong muốn mọi thao tác phải nhanh, chính xác và liền mạch. Đặc biệt vào giờ cao điểm, chỉ một vài giây chờ đợi ở cửa xe cũng có thể khiến trải nghiệm sử dụng phương tiện công cộng kém thuận tiện hơn.

Sự thay đổi trong cách thanh toán cũng mở ra cơ hội để người dân nhìn nhận lại lựa chọn phương tiện mỗi ngày. Nguyễn Ngọc Quân, sinh sống tại phường Thanh Xuân và làm việc ở khu vực Hoàn Kiếm, từng duy trì thói quen đi xe máy gần 10 năm trước khi bắt đầu cân nhắc chuyển sang giao thông công cộng. Với những người như anh, quyết định thay đổi phương tiện không chỉ phụ thuộc vào giá vé mà còn liên quan đến thời gian di chuyển, khả năng kết nối giữa các tuyến và sự thuận tiện trong từng chặng đường. Một hệ thống vé đơn giản, dễ sử dụng vì thế trở thành một trong những yếu tố góp phần giảm bớt rào cản khi người dân cân nhắc đi xe buýt thay cho phương tiện cá nhân.

Việc sử dụng vé điện tử liên thông dần thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Ở khu vực Tây Hồ, Vũ Thu Thủy cũng đánh giá xe buýt phù hợp với nhu cầu đi lại thường ngày và có xu hướng sử dụng phương tiện này thường xuyên hơn. Những lựa chọn như vậy cho thấy giao thông công cộng đang dần hiện diện trong đời sống theo một cách khác. Thay vì chỉ được xem là phương án khi không có xe cá nhân, xe buýt ngày càng có cơ hội trở thành lựa chọn chủ động của người dân, nhất là khi các tiện ích đi kèm được cải thiện.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với những thay đổi từ công nghệ. Với người cao tuổi, một chiếc điện thoại thông minh hay thao tác quét mã đôi khi vẫn là trở ngại. Ông Duy Vỹ, cán bộ nghỉ hưu tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quan tâm đến tính liên thông và chi phí vé, trong khi Hoàng Minh Long, người dân phường Ba Đình, lưu ý tình trạng thiết bị nhận diện đôi lúc phản hồi chậm. Hai góc nhìn ở hai nhóm hành khách khác nhau cùng gợi ra một yêu cầu quan trọng: công nghệ chỉ thực sự hữu ích khi mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh ứng dụng trên điện thoại, việc duy trì thẻ vật lý, hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ hành khách khi gặp sự cố vẫn rất cần thiết.

Những thay đổi không chỉ được cảm nhận từ phía hành khách. Nguyễn Đình Hoàn, lái xe tuyến buýt số 90, cho biết lượng khách trên tuyến có thời điểm tăng gấp đôi sau khi Hà Nội triển khai chính sách miễn phí xe buýt trong khu vực Vành đai 1. Theo chia sẻ của anh, lượng người trẻ và hành khách ngoại tỉnh sử dụng xe buýt cũng tăng lên. Sự thay đổi này cho thấy sức hút của giao thông công cộng chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có giá vé, chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận. Vé điện tử là một mắt xích trong quá trình ấy, giúp việc sử dụng phương tiện trở nên thuận tiện hơn, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của người dân.

Từ vé điện tử đến mạng lưới liên thông

Từ những thay đổi trên từng chuyến xe, Hà Nội đang từng bước mở rộng vé điện tử thành một hệ thống thanh toán chung cho giao thông công cộng. Ngày 25/6/2026, thành phố chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên mạng lưới giao thông công cộng. Hệ thống được triển khai trên 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị. Hành khách có thể lựa chọn thẻ giao thông vật lý, thẻ ảo trên điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc mã QR của ví điện tử để thanh toán. Việc đăng ký, mua mới và gia hạn vé cũng được thực hiện trực tuyến. Đáng chú ý, người từ 60 tuổi trở lên có thể sử dụng căn cước công dân để hệ thống nhận diện thông tin.

Một bước tiến đáng chú ý là từ ngày 1/9/2026, hệ thống chính thức kết nối xe buýt với hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy. Hành khách có thể sử dụng một thẻ vé vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng Thẻ vé giao thông Hà Nội để di chuyển trên mạng lưới liên thông. Thay vì phải mua vé riêng cho từng loại hình phương tiện, người dân có thêm lựa chọn thuận tiện khi kết hợp xe buýt và metro. Đây là thay đổi có ý nghĩa đối với những hành trình dài, cần chuyển đổi phương tiện để kết nối các khu vực trong thành phố.

Từ vé điện tử đến mạng lưới liên thông giao thông công cộng.

Lợi ích của hệ thống liên thông còn được thể hiện qua bài toán chi phí. Vé tháng liên thông dành cho hành khách phổ thông có giá 500.000 đồng, trong khi tổng chi phí mua riêng các loại vé tháng tương ứng là 840.000 đồng. Như vậy, người sử dụng có thể tiết kiệm 340.000 đồng mỗi tháng. Với nhóm hành khách ưu tiên, mức vé liên thông là 250.000 đồng, thấp hơn 170.000 đồng so với phương án mua riêng. Khoản chênh lệch này có ý nghĩa thiết thực với những người thường xuyên đi lại bằng nhiều loại hình vận tải, đặc biệt là người lao động và sinh viên.

Một tiện ích khác nằm ở cách tính giá vé lượt theo quãng đường thực tế. Với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR khi lên xe và tiếp tục xác thực khi xuống xe. Hệ thống ghi nhận hành trình thực tế để tính lại cước phí, hoàn trả phần chênh lệch nếu hành khách xuống trước điểm cuối của tuyến. Nguyên tắc được áp dụng là đi gần trả ít, đi xa trả nhiều. Cách tính này giúp tiền vé gắn sát hơn với quãng đường hành khách thực sự sử dụng.

Công nghệ thay đổi cách vận hành và quản lý

Phía sau một lần chạm thẻ hay quét mã QR là cả một hệ thống dữ liệu được hình thành. Mỗi lượt sử dụng được ghi nhận giúp cơ quan quản lý có thêm thông tin về sản lượng hành khách, nhu cầu đi lại, doanh thu và tình hình khai thác từng tuyến.

Trong bài viết Hà Nội chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông giao thông công cộng, đăng trên Báo điện tử Chính phủ ngày 25/6/2026, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc), cho biết hệ thống mới cho phép số hóa quy trình từ phát hành vé, thanh toán đến nghiệm thu dịch vụ. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, tạo cơ sở để cơ quan quản lý giám sát hoạt động vận tải, điều chỉnh mạng lưới giao thông công cộng và chính sách vé phù hợp với thực tiễn vận hành.

Theo thông tin ông Phương cung cấp trong bài báo, nền tảng Trung tâm Quản trị FMC còn cho phép Tramoc thiết lập thời gian biểu, giám sát vận hành và phê duyệt lệnh vận chuyển của các đơn vị vận tải trên cùng một hệ thống. Quy trình nghiệm thu giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận tải được thực hiện bằng phương thức điện tử, thay thế các công đoạn đối chiếu thủ công; chu kỳ nghiệm thu được rút ngắn từ một lần mỗi tháng xuống thực hiện hằng ngày. Đây là thay đổi có ý nghĩa đối với công tác quản lý, đối soát và theo dõi hoạt động vận tải.

Công nghệ thay đổi cách vận hành và quản lý phương tiện giao thông công cộng.

Từ góc nhìn của người trực tiếp phục vụ hành khách, ông Lê Đình Phương, nhân viên Trung tâm Tân Đạt thuộc Transerco, cho biết việc ứng dụng vé điện tử giúp giảm đáng kể công việc thủ công. Trong bài viết Ứng dụng chuyển đổi số trên xe buýt ở Hà Nội: "Nhẹ" việc cho nhân viên, thuận tiện cho hành khách, đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 19/9/2026, ông Phương chia sẻ: “Việc ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng thẻ vé xe buýt điện tử rất văn minh và linh hoạt, nhanh, nâng cao nhận thức của hành khách, đồng thời giảm tải công việc cho chúng tôi”.

Cũng trong bài viết trên, khi đề cập đến những thay đổi trong công việc hằng ngày, ông Phương cho biết: “Bây giờ, chúng tôi không phải tính lệnh nữa, cũng không phải chốt lệnh. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các thao tác này. Đến cuối ca, hệ thống hiển thị số tiền phải nộp cho công ty và chuyển dữ liệu về bộ phận thu ngân của trung tâm. Nhân viên chỉ cần kết thúc ca, xác nhận doanh thu”. Những chia sẻ này cho thấy lợi ích của vé điện tử không chỉ nằm ở phía hành khách mà còn hiện diện trong công việc hằng ngày của người lao động trên xe buýt.

Ở góc độ quản lý, ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đánh giá hệ thống tạo thêm cơ sở để nâng cao hiệu quả giám sát và tổ chức giao thông. Trong bài viết Hà Nội: Người dân dùng thẻ vé liên thông để đi xe buýt, đường sắt đô thị, đăng trên VietnamPlus ngày 25/6/2026, ông Phong cho biết: “Việc đưa hệ thống vào khai thác không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả giám sát, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tổ chức giao thông, quy hoạch và phát triển vận tải công cộng trong thời gian tới”.

Những dữ liệu được hình thành từ quá trình sử dụng vé điện tử, nếu được khai thác hiệu quả, có thể hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện nhu cầu đi lại, theo dõi sản lượng hành khách và nghiên cứu điều chỉnh mạng lưới vận tải. Như vậy, hệ thống không chỉ phục vụ thanh toán mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ tổ chức giao thông đô thị theo hướng hiện đại và khoa học hơn.

Thuận tiện phải đi cùng khả năng tiếp cận

Dẫu vậy, hành trình chuyển đổi từ vé giấy sang vé điện tử sẽ không thể chỉ dựa vào công nghệ. Thiết bị kiểm soát cần hoạt động ổn định, thao tác thanh toán phải đủ đơn giản, thông tin hướng dẫn cần dễ hiểu và phương án hỗ trợ phải sẵn sàng khi xảy ra sự cố. Những hành khách lớn tuổi, người chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa quen với thanh toán số cần được bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ bình đẳng.

Những phản ánh về thiết bị nhận diện mã QR đôi lúc phản hồi chậm cũng cho thấy hệ thống cần tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành. Bên cạnh việc nâng cấp kỹ thuật, duy trì thẻ vật lý, hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ hành khách khi gặp sự cố vẫn là những yêu cầu quan trọng. Bởi với người dân, điều quan trọng không phải hệ thống được ứng dụng công nghệ hiện đại đến đâu, mà là mỗi chuyến đi có thực sự thuận tiện hơn hay không.

Từ một lần chạm thẻ trên xe buýt đến khả năng sử dụng chung vé khi chuyển sang metro, sự thay đổi đang hiện diện trong những hành trình tưởng chừng rất đỗi bình thường của người dân Hà Nội. Một thao tác nhỏ có thể giúp tiết kiệm thời gian, một tấm vé liên thông có thể giảm đáng kể chi phí mỗi tháng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc người dân có thêm lý do để lựa chọn giao thông công cộng. Khi những tiện ích ấy được duy trì bằng chất lượng dịch vụ ổn định và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện, thay đổi trong cách thanh toán hôm nay có thể trở thành bước khởi đầu cho một thói quen đi lại mới của đô thị.