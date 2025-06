UPC: Lãi giảm, dòng tiền thuần âm, cổ phiếu không có giao dịch

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) công bố báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán với doanh thu thuần 278,8 tỷ đồng, tăng khá gần 30% so năm 2023.

Tuy nhiên, giá vốn kỳ này dội lên gần 224 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp sụt 15% về còn gần 55 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên chỉ 19,6% so mức 25,3% của năm trước. Thêm vào đó, chi phí tài chính mà chính là chi phí lãi vay của UPC tăng đột biến lên hơn 3,16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ 653 triệu đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần của UPC chỉ đạt 8,9 tỷ đồng, lao dốc gần 55% so năm trước. Hoạt động khác giảm lỗ còn 123 triệu đồng so mức 1,28 tỷ của cùng kỳ.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của UPC vẫn giảm mạnh 54% về vỏn vẹn hơn 6,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của UPC

Mặc dù kinh doanh có lãi nhưng thực tế lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của UPC trong năm 2024 lại âm hơn 43 tỷ đồng, trong khi năm 2023 vẫn dương 5,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giảm các khoản phải thu và tăng chi phí lãi vay...

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của UPC tăng thêm 30,5% lên 218 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt vẫn chiếm hơn 12,5 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 98,5 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 36,7 tỷ đồng...

Trong cơ cấu nợ phải trả 155,6 tỷ (tăng 53% so đầu kỳ), UPC đã dùng đòn bẩy tài chính khá mạnh khi tăng vay nợ tài chính ngắn hạn từ 33 tỷ của đầu kỳ lên 87,9 tỷ đồng, chiếm 56% tổng nợ phải trả.

UPC cũng đang ghi nhận phải thu ngắn hạn của khách hàng 91,8 tỷ, trong đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vũng Tàu chiếm tới hơn 54,7 tỷ đồng, tiếp theo là Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Côn Đảo 8,5 tỷ đồng và CTCP Xây dựng Coteccons 6,7 tỷ đồng, còn lại là các khách hàng khác.

Đáng nói, tại thời điểm cuối năm 2024, nợ xấu của UPC là hơn 2,7 tỷ đồng, Công ty đã phải dự phòng gần như hoàn toàn với 2,03 tỷ đồng. Đây là những khoán nợ chủ yếu quá hạn từ 1 đến trên 3 năm, có thể kể đến như CTCP Đầu tư Xây dựng Thế Sơn, CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận, CTCP Xây dựng Hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ...

Mặc dù kinh doanh đi lùi và gia tăng nợ vay, song tổng thu nhập của Ban điều hành và thù lao của HĐQT UPC vẫn tăng khi chiếm hơn 2,41 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Lê Huy Hữu Hiệp nhận về gần 570 triệu đồng, Tổng giám đốc Hoàng Văn Thao 477 triệu đồng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Phúc 433 triệu đồng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Việt 248 triệu đồng, Kế toán trưởng Nguyễn Phương Hướng 392 triệu đồng...

UPC có 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng, Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen và Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo.

UPC có vốn điều lệ 34 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu góp 12,24 tỷ đồng, chiếm 36%, còn lại là các cổ đông khác.

Do cơ cấu cổ đông khá cô đặc nên trên thị trường, cổ phiếu UPC hầu như không có giao dịch, vẫn đi ngang tại mức 13.000 đồng/cp trong suốt 3 tháng qua.