Ngày 15/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu triển khai chương trình “Ước nguyện tháng Bảy – Một ước nguyện, một việc làm”, trực tiếp hiện thực hóa những nguyện vọng của các gia đình người có công bằng những việc làm thiết thực nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Trên địa bàn xã Tu Mơ Rông hiện có 45 gia đình người có công với cách mạng. Bên cạnh các hoạt động tri ân truyền thống, xã triển khai chương trình “Ước nguyện tháng Bảy – Một ước nguyện, một việc làm” nhằm lắng nghe, ghi nhận nhu cầu của từng gia đình để hỗ trợ đúng nguyện vọng, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân.

Đa dạng các hoạt động tri ân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tu Mơ Rông hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Để triển khai chương trình, xã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng gia đình trao “Phiếu Ước nguyện tháng Bảy”, ghi nhận một nguyện vọng hoặc một nhu cầu cấp thiết nhất của mỗi hộ.

Qua tổng hợp, 45 gia đình người có công đã gửi đến chương trình 45 điều ước, tập trung vào các nhu cầu như sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển vườn cà phê đặc sản, trang bị đồ dùng sinh hoạt và các nguyện vọng thiết thực khác.

Trên cơ sở đó, xã phân công từng điều ước cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đảm nhận theo chức năng, thế mạnh của từng đơn vị.

Trong đó, Hội Nông dân xã phụ trách các điều ước về phát triển sản xuất; Đoàn Thanh niên và lực lượng vũ trang đảm nhận các phần việc cần nhiều ngày công như sửa chữa nhà ở, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ lao động; Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách các hoạt động chăm lo, chỉnh trang nhà cửa và hỗ trợ đời sống cho các gia đình người có công.

Thay vì hỗ trợ dàn trải, mỗi điều ước đều gắn với một đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành, bảo đảm mọi nguyện vọng chính đáng của các gia đình đều được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngay trong ngày đầu triển khai chương trình vào sáng 15/7, điều ước đầu tiên đã được hiện thực hóa tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (SN 1937, thôn Mô Pả). Qua "Phiếu Ước nguyện tháng Bảy", gia đình Mẹ bày tỏ mong muốn được sửa chữa một số hạng mục của căn nhà đã xuống cấp.

Trong buổi ra quân, tổ công tác gần 20 thành viên gồm lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ xã Tu Mơ Rông đã có mặt tại nhà Mẹ để sửa chữa phần mái. Các thành viên nhanh chóng chia nhau từng phần việc, từ tháo dỡ các hạng mục hư hỏng, vận chuyển vật liệu, sửa chữa đến dọn dẹp nhà cửa. Chỉ sau một buổi làm việc, nguyện vọng của gia đình đã được hoàn thành.

Tại nhà gia đình Mẹ Y Tría, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và UBMTTQVN xã đã thăm hỏi, trao quà và "Phiếu chứng nhận Nguyện ước hoàn thành" cho gia đình.

Hoàn thành nguyện ước sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría.

Ông A Phước, con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría, xúc động cho biết: “Nhiều năm qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho Mẹ. Khi cán bộ xã đến ghi nhận nguyện vọng của gia đình nhân dịp 27/7, chúng tôi chỉ mong căn nhà được sửa lại những chỗ hư hỏng. Không ngờ chỉ sau ít ngày, điều ước ấy đã được thực hiện. Gia đình rất vui và xúc động khi nguyện vọng được lắng nghe, trở thành hiện thực đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.”

Cùng ngày, chương trình tiếp tục hiện thực hóa điều ước của bệnh binh A Thắm bằng việc trao tặng và hỗ trợ gia đình trồng 1.000 cây cà phê giống. Hơn 150 cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã cùng chung tay đào hố, xuống giống toàn bộ 1.000 cây cà phê.

Theo gia đình ông A Thắm, trước đây khi địa phương triển khai chủ trương ươm và phát triển vùng cà phê, gia đình không đăng ký vì tuổi đã cao, không có người ươm giống, trồng và chăm sóc. Nay điều ước được địa phương lắng nghe, không chỉ hỗ trợ cây giống mà còn giúp đào hố, trồng cây, khiến ông và gia đình rất xúc động, biết ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương.

Bệnh binh A Thắm (mặc áo mưa tím) thỏa ước nguyện trồng 1000 cây cà phê giống.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Mơ Rông cho biết: "Mỗi điều ước được hoàn thành không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình, mà còn là cách để cấp ủy, chính quyền địa phương bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình người có công".

Từ nay đến ngày 25/7, xã sẽ hoàn thành 45 điều ước của 45 gia đình người có công, để mỗi gia đình đều đón Ngày Thương binh Liệt sĩ trong không khí ấm áp, nghĩa tình và cảm nhận rõ sự quan tâm, tri ân của địa phương.

Bên cạnh chương trình, xã Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa như khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách; “Bữa cơm tri ân”; thăm hỏi, tặng quà người có công và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác.

Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công và bồi đắp truyền thống nghĩa tình trong cộng đồng.