Ukraine tiếp nhận UAV trinh sát Vector có cảm biến mới

Quân sự

Hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái Vector có cảm biến âm thanh hỗ trợ AI dành cho quân đội Ukraine được hé lộ.

Thiên Đăng
Mới đây, Quantum Systems của Đức (công ty đã mở một nhà máy tại Ukraine vào năm 2024) đã cho ra mắt bản nâng cấp dòng UAV trinh sát để phát hiện pháo binh địch hiệu quả hơn rất nhiều. Ảnh: @Quantum Systems.
Tính năng này được thực hiện theo một cách khá kín đáo - nhờ vào cảm biến âm thanh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: @Quantum Systems.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine vừa nhận được phiên bản mới nhất của máy bay không người lái Vector này. Ảnh: @Quantum Systems.
Thông tin này xuất phát từ bài đăng của Florian Seibel, người sáng lập công ty sản xuất Quantum Systems của Đức, người đã chia sẻ bức ảnh về máy bay không người lái có cảm biến này, đồng thời lưu ý rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng phiên bản nâng cấp. Ảnh: @Quantum Systems.
Theo thông số kỹ thuật, cảm biến âm thanh AI trên UAV trinh sát Vector có thể nhận diện âm thanh của pháo binh hay súng cối bắn ra. Ảnh: @Quantum Systems.
Từ đó, UAV trinh sát Vector bản nâng cấp này có thể phát hiện hướng đang hoạt động của pháo binh hoặc súng cối ở khoảng cách 15 km. Ảnh: @Quantum Systems.
Thông qua cơ chế này, điều này cho phép người vận hành UAV trinh sát Vector bản nâng cấp xác định vị trí chính xác của tổ pháo binh địch, sau đó nhờ camera của máy bay không người lái nhận diện sát mục tiêu để tấn công. Ảnh: @Quantum Systems.
Cũng cần lưu ý rằng, kích thước của cảm biến âm thanh AI này khá nhỏ, trọng lượng chỉ vài gram. Điều này cho phép cảm biến được lắp đặt trên bất kỳ UAV trinh sát nào của công ty như Twister, Vector cũng như Reliant. Ảnh: @Quantum Systems.
Như tạp chí Defense Express đã đưa tin trước đó, tin tức về cảm biến dò âm thanh pháo binh dành cho máy bay không người lái Vector lần đầu tiên xuất hiện vào đầu năm nay. Vào thời điểm đó, hệ thống vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu. Ảnh: @Quantum Systems.
Cũng cần lưu rằng, chỉ riêng Chính phủ Đức đã tài trợ cho việc chuyển giao 560 máy bay không người lái trinh sát Vector cho Ukraine. Ảnh: @Quantum Systems.
Chiếc UAV này có trọng lượng cất cánh 8,5 kg, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, phạm vi điều khiển lên đến 35 km và thời gian bay là 180 phút. Ảnh: @Quantum Systems.
Công cụ chính của UAV này là cảm biến Raptor gimbal, với kênh hình ảnh quang học và nhiệt, có độ phóng đại lần lượt là 40x và 8x. Ảnh: @Quantum Systems.
Thiên Đăng
Defence-Ua
