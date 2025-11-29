Hà Nội

Ukraine khoe tiến bộ mới trong công nghệ xuồng không người lái hải quân

Quân sự

Ukraine khoe tiến bộ mới trong công nghệ xuồng không người lái hải quân

Tình báo Ukraine đã tiết lộ phiên bản hiện đại mới của xuồng không người lái hải quân Sea Baby phục vụ cho các hoạt động ở Biển Đen.

Thông qua việc công bố một loạt hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội, tình báo Ukraine gần đây đã tiết lộ phiên bản hiện đại hóa mới của xuồng không người lái hải quân Sea Baby dành cho các hoạt động ở Biển Đen. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Biến thể nâng cấp này chủ yếu được tích hợp các khả năng tấn công mới, bao gồm bệ phóng tên lửa (MRLS) và trạm vũ khí điều khiển từ xa. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Bằng cách này, Ukraine đặt mục tiêu trang bị cho nền tảng này các yếu tố giúp nó trở thành một hệ thống đa chức năng, và có thể tái sử dụng, thoát khỏi vai trò "xuồng không người lái cảm tử" mà trước đây nó được biết đến. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Mở rộng thêm các chi tiết được tiết lộ trong tài liệu đã công bố, xuồng không người lái hải quân Sea Baby hiện đại mới được trang bị bệ phóng tên lửa Grad 122 mm với mười ống phóng, cung cấp hỏa lực đáng kể cho nền tảng. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Những nâng cấp đã biết không chỉ giới hạn ở các loại vũ khí mới, mà còn bao gồm việc tăng cả tầm bắn tối đa và tải trọng mà phương tiện mang theo. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Cụ thể, các quan chức tình báo Ukraine cho biết, các mẫu xuồng Sea Baby mới đã mở rộng tầm hoạt động từ 1.000 km lên 1.500 km, một cải tiến đáng kể được các nhà phân tích quốc phòng đánh giá cao. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Về tải trọng, tải trọng của mỗi đơn vị mẫu xuồng không người lái Sea Baby mới mang theo đã được tăng từ 1.000 kg lên 2.000 kg, cho phép vận chuyển các bệ phóng tên lửa và súng máy mới - hoặc thay thế bằng các khối thuốc nổ lớn hơn cho các vai trò tấn công quan trọng. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Sự thay đổi này không chỉ giúp tăng cường khả năng sống sót mà còn mở rộng vai trò từ tấn công một chiều, sang các sứ mệnh phức tạp như trinh sát và đánh chặn. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Cần nhớ rằng, những chiếc xuồng không người lái hải quân này đã đóng một vai trò quan trọng trong xung đột Nga-Ukraine kể từ khi chúng được đưa vào sử dụng năm 2023. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Một trong những ví dụ minh họa rõ ràng nhất là việc Ukraine sử dụng chúng trong cuộc tấn công Cầu Kerch vào tháng 6 năm đó, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một trong những tuyến đường kết nối cơ sở hạ tầng chính với Bán đảo Crimea. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Chúng cũng được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại tàu chiến Nga ở Biển Đen, buộc Nga phải trang bị các hệ thống radar, thiết bị tác chiến điện tử và vũ khí tầm ngắn mới để đối phó, cũng như di dời các phương tiện đến những nơi an toàn hơn so với tiền tuyến. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
Liên quan đến những vấn đề này, Chuẩn tướng Ukraine Iván Lukashevich phát biểu: “Cơ quan An ninh Ukraine liên tục tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để duy trì ưu thế của Ukraine tại Biển Đen càng lâu càng tốt. Nhiệm vụ của Tổng thống Volodimir Zelensky là vô hiệu hóa Hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga. Chúng tôi đang tích cực thực hiện điều đó”. Ảnh: @Tình báo Ukraine.
