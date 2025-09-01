Hà Nội

UAV SKAT 350M của Nga hướng dẫn Su-34 tấn công dữ dội xe tăng Ukraine

Quân sự

UAV SKAT 350M của Nga hướng dẫn Su-34 tấn công dữ dội xe tăng Ukraine

Máy bay không người lái SKAT 350M của Nga hướng dẫn tấn công xe tăng Abrams và xe Bradley của Ukraine do Mỹ sản xuất trên mặt trận tỉnh Sumy, Ukraine.

Thiên Đăng
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) SKAT 350M chỉ đạo các cuộc tấn công vào Lữ đoàn cơ giới độc lập số 144 của Ukraine ở khu vực Sumy. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) SKAT 350M chỉ đạo các cuộc tấn công vào Lữ đoàn cơ giới độc lập số 144 của Ukraine ở khu vực Sumy. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
UAV SKAT 350M này đã phát hiện người, xe bọc thép trước khi chuyển tọa độ thông tin tình báo về cho bộ chỉ huy phía Nga. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
UAV SKAT 350M này đã phát hiện người, xe bọc thép trước khi chuyển tọa độ thông tin tình báo về cho bộ chỉ huy phía Nga. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Sau đó, máy bay ném bom Su-34 và máy bay không người lái Geran-2 của Nga tấn công các vị trí mục tiêu bằng bom dẫn đường UMPK-500 và đạn dược lơ lửng. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Sau đó, máy bay ném bom Su-34 và máy bay không người lái Geran-2 của Nga tấn công các vị trí mục tiêu bằng bom dẫn đường UMPK-500 và đạn dược lơ lửng. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cuộc tấn công đã tiêu diệt 50 binh sĩ Ukraine, một kho đạn dược, hai xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp, bốn xe chiến đấu bộ binh Bradley và các thiết bị quân sự khác. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cuộc tấn công đã tiêu diệt 50 binh sĩ Ukraine, một kho đạn dược, hai xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp, bốn xe chiến đấu bộ binh Bradley và các thiết bị quân sự khác. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Điều này làm giảm đáng kể sức mạnh chiến đấu bọc thép của Kyiv trong khu vực. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Điều này làm giảm đáng kể sức mạnh chiến đấu bọc thép của Kyiv trong khu vực. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Có thể thấy, UAV SKAT 350M có độ bền cao của Tập đoàn Kalashnikov Concern đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh trinh sát-tấn công đang phát triển của Nga, cung cấp khả năng nhắm mục tiêu theo thời gian thực để vô hiệu hóa xe bọc thép do NATO cung cấp tại Ukraine. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Có thể thấy, UAV SKAT 350M có độ bền cao của Tập đoàn Kalashnikov Concern đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh trinh sát-tấn công đang phát triển của Nga, cung cấp khả năng nhắm mục tiêu theo thời gian thực để vô hiệu hóa xe bọc thép do NATO cung cấp tại Ukraine. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Việc phá hủy xe tăng Abrams và Bradley do Mỹ sản xuất là một chiến thắng tuyên truyền lớn cho phía Moscow, củng cố tuyên bố của Nga rằng, hệ thống thiết giáp tiên tiến của NATO vẫn dễ bị tổn thương trước khả năng phối hợp trinh sát bằng UAV và tấn công chính xác. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Việc phá hủy xe tăng Abrams và Bradley do Mỹ sản xuất là một chiến thắng tuyên truyền lớn cho phía Moscow, củng cố tuyên bố của Nga rằng, hệ thống thiết giáp tiên tiến của NATO vẫn dễ bị tổn thương trước khả năng phối hợp trinh sát bằng UAV và tấn công chính xác. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Từ góc độ kỹ thuật quân sự, cuộc giao tranh này chứng minh sự trưởng thành của hệ thống trinh sát-tấn công phức hợp của Nga, trong đó các nền tảng như SKAT 350M đóng vai trò then chốt trong việc khép kín vòng lặp "từ cảm biến đến súng bắn" chỉ trong vài phút. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Từ góc độ kỹ thuật quân sự, cuộc giao tranh này chứng minh sự trưởng thành của hệ thống trinh sát-tấn công phức hợp của Nga, trong đó các nền tảng như SKAT 350M đóng vai trò then chốt trong việc khép kín vòng lặp "từ cảm biến đến súng bắn" chỉ trong vài phút. Ảnh: @Bộ Quốc phòng Nga.
Được biết, UAV SKAT 350M được thiết kế để giám sát 24/7, phát hiện mục tiêu dưới công nghệ quang học và hồng ngoại, và dẫn đường vũ khí cực kỳ chính xác. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
Được biết, UAV SKAT 350M được thiết kế để giám sát 24/7, phát hiện mục tiêu dưới công nghệ quang học và hồng ngoại, và dẫn đường vũ khí cực kỳ chính xác. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
Thiết kế của máy bay không người lái này, với sải cánh 3,2 mét và khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -45°C đến +45°C, được tối ưu hóa về độ bền và khả năng sống sót trong các khu vực chiến đấu cường độ cao. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
Thiết kế của máy bay không người lái này, với sải cánh 3,2 mét và khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -45°C đến +45°C, được tối ưu hóa về độ bền và khả năng sống sót trong các khu vực chiến đấu cường độ cao. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
UAV SKAT 350M có thể bay trên không đến bốn giờ liên tục và được trang bị kết cấu gia cố để hạ cánh bằng dù. Nó đang được sử dụng rộng rãi trên bộ và trên biển, bao gồm cả các hoạt động ở Biển Đen. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
UAV SKAT 350M có thể bay trên không đến bốn giờ liên tục và được trang bị kết cấu gia cố để hạ cánh bằng dù. Nó đang được sử dụng rộng rãi trên bộ và trên biển, bao gồm cả các hoạt động ở Biển Đen. Ảnh: @Tập đoàn Kalashnikov Concern.
Thiên Đăng
Defense Mirror
Link bài gốc Copy link
https://www.defensemirror.com/news/40028/Russia___s_SKAT_350M_Drone_Guides_Strikes_on_U_S__Made_Abrams_Tanks__Bradley_Vehicles
#UAV SKAT 350M #Nga #Su-34 #xe tăng #Ukraine

