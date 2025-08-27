Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trung Quốc ra mắt hệ thống chống máy bay không người lái FK-3000

Quân sự

Trung Quốc ra mắt hệ thống chống máy bay không người lái FK-3000

Việc đưa “Quái thú ăn thịt bầy máy bay không người lái” FK-3000 vào biên chế cho thấy, Trung Quốc coi các đàn UAV là thách thức lớn trong chiến tranh hiện đại.

Thiên Đăng
Mới đây, Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng không mới tên là FK-3000, nó được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt, khi Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) áp dụng các biện pháp chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái giá rẻ. Ảnh: @International Defence Analysis.
Mới đây, Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng không mới tên là FK-3000, nó được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt, khi Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) áp dụng các biện pháp chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái giá rẻ. Ảnh: @International Defence Analysis.
Thực ra, nguyên mẫu hệ thống FK-3000 lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2022, nó cũng đã được nhìn thấy trong các buổi diễn tập cho một cuộc diễu binh sắp tới tại Trung Quốc. Ảnh: @International Defence Analysis.
Thực ra, nguyên mẫu hệ thống FK-3000 lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2022, nó cũng đã được nhìn thấy trong các buổi diễn tập cho một cuộc diễu binh sắp tới tại Trung Quốc. Ảnh: @International Defence Analysis.
Theo các nguồn tin quốc phòng Trung Quốc, hệ thống này được phát triển đặc biệt để chống lại nguy cơ gia tăng của các đàn máy bay không người lái, đặc biệt là các mối đe dọa tầm thấp, tương tự như máy bay không người lái Shahed của Iran, vốn đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột. Ảnh: @International Defence Analysis.
Theo các nguồn tin quốc phòng Trung Quốc, hệ thống này được phát triển đặc biệt để chống lại nguy cơ gia tăng của các đàn máy bay không người lái, đặc biệt là các mối đe dọa tầm thấp, tương tự như máy bay không người lái Shahed của Iran, vốn đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột. Ảnh: @International Defence Analysis.
Được lắp trên xe ba trục dẫn động tòan bộ bánh với cabin bọc thép, FK-3000 tích hợp pháo tự động 30mm, tên lửa đất đối không và thiết bị điều khiển hỏa lực tiên tiến được thiết kế cho hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: @International Defence Analysis.
Được lắp trên xe ba trục dẫn động tòan bộ bánh với cabin bọc thép, FK-3000 tích hợp pháo tự động 30mm, tên lửa đất đối không và thiết bị điều khiển hỏa lực tiên tiến được thiết kế cho hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: @International Defence Analysis.
Hệ thống bao gồm hai bệ phóng, mỗi bệ mang 12 tên lửa tầm ngắn, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: @International Defence Analysis.
Hệ thống bao gồm hai bệ phóng, mỗi bệ mang 12 tên lửa tầm ngắn, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: @International Defence Analysis.
Các nhà phát triển cho biết, hệ thống FK-3000 này có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở phạm vi từ 300 đến 12.000 mét. Ảnh: @International Defence Analysis.
Các nhà phát triển cho biết, hệ thống FK-3000 này có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở phạm vi từ 300 đến 12.000 mét. Ảnh: @International Defence Analysis.
Thiết kế mô-đun cho phép nền tảng này được trang bị nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu nhỏ được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ chống máy bay không người lái. Ảnh: @International Defence Analysis.
Thiết kế mô-đun cho phép nền tảng này được trang bị nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu nhỏ được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ chống máy bay không người lái. Ảnh: @International Defence Analysis.
FK-3000 được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các vị trí tiền tuyến, với kho vũ khí được thiết kế riêng để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ảnh: @International Defence Analysis.
FK-3000 được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các vị trí tiền tuyến, với kho vũ khí được thiết kế riêng để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ảnh: @International Defence Analysis.
Giới quan sát nhận định rằng, việc Trung Quốc tập trung vào các hệ thống chống máy bay không người lái phản ánh bài học từ các cuộc chiến gần đây, nơi máy bay không người lái giá rẻ nhưng nguy hiểm đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả mục tiêu quân sự và dân sự. Ảnh: @International Defence Analysis.
Giới quan sát nhận định rằng, việc Trung Quốc tập trung vào các hệ thống chống máy bay không người lái phản ánh bài học từ các cuộc chiến gần đây, nơi máy bay không người lái giá rẻ nhưng nguy hiểm đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả mục tiêu quân sự và dân sự. Ảnh: @International Defence Analysis.
Bằng cách kết hợp hỏa lực pháo tự động với phạm vi bao phủ tên lửa nhiều lớp, FK-3000 cung cấp khả năng dự phòng trước nhiều mối đe dọa khác nhau, từ máy bay không người lái bốn cánh quạt nhỏ đến máy bay không người lái cánh cố định lớn hơn. Ảnh: @International Defence Analysis.
Bằng cách kết hợp hỏa lực pháo tự động với phạm vi bao phủ tên lửa nhiều lớp, FK-3000 cung cấp khả năng dự phòng trước nhiều mối đe dọa khác nhau, từ máy bay không người lái bốn cánh quạt nhỏ đến máy bay không người lái cánh cố định lớn hơn. Ảnh: @International Defence Analysis.
Cấu hình của hệ thống này cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đang ưu tiên hệ thống phòng thủ linh hoạt, nhiều lớp cho cả các đơn vị quân đội và các cơ sở chiến lược. Ảnh: @International Defence Analysis.
Cấu hình của hệ thống này cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đang ưu tiên hệ thống phòng thủ linh hoạt, nhiều lớp cho cả các đơn vị quân đội và các cơ sở chiến lược. Ảnh: @International Defence Analysis.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ chống máy bay không người lái đã được chứng minh rõ ràng trên toàn thế giới. Nga, Ukraine và các thành viên NATO đều đang đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống phòng không tầm ngắn để giải quyết cùng một thách thức này. Việc Trung Quốc triển khai FK-3000 nhấn mạnh mối lo ngại của Bắc Kinh rằng, các đối thủ có thể sử dụng chiến thuật bầy đàn UAV để áp đảo các hệ thống phòng thủ truyền thống. Ảnh: @International Defence Analysis.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ chống máy bay không người lái đã được chứng minh rõ ràng trên toàn thế giới. Nga, Ukraine và các thành viên NATO đều đang đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống phòng không tầm ngắn để giải quyết cùng một thách thức này. Việc Trung Quốc triển khai FK-3000 nhấn mạnh mối lo ngại của Bắc Kinh rằng, các đối thủ có thể sử dụng chiến thuật bầy đàn UAV để áp đảo các hệ thống phòng thủ truyền thống. Ảnh: @International Defence Analysis.
Thiên Đăng
Defence-Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/china-fields-new-fk-3000-anti-drone-system/
#Trung Quốc #máy bay không người lái #FK-3000

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT