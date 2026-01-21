Hà Nội

Thế giới

Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Một tòa án Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi năm 2022.

An An (Theo AP)

Theo AP, tòa án Nhật Bản ngày 21/1 tuyên án chung thân đối với Tetsuya Yamagami (45 tuổi) - đối tượng đã nhận tội ám sát cựu Thủ tướng Abe vào tháng 7/2022 trong lúc ông Abe đang phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Nara, Nhật Bản.

ap2nhatban.jpg
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8/7/2022. Ảnh: AP.

Các công tố viên đã đề nghị mức án chung thân đối với Tetsuya Yamagami, trong khi luật sư của Yamagami đề nghị mức án không quá 20 năm. Luật pháp Nhật Bản cho phép áp dụng mức án tử hình trong các vụ án mạng, nhưng các công tố viên thường không đề nghị mức án này trừ khi có ít nhất 2 người thiệt mạng.

Đài NHK đưa tin, trong một phiên tòa trước đó, Yamagami đã xin lỗi bà Akie Abe, vợ của cựu Thủ tướng Abe.

Vào ngày 8/7/2022, ông Abe bị bắn khi đang phát biểu bên ngoài một nhà ga xe lửa ở Nara. Trong đoạn video được ghi lại, hai phát súng vang lên, ông Abe gục xuống và được sau đó được xác định đã qua đời.

Yamagami bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã tăng cường hơn nữa biện pháp bảo vệ dành cho các nhân vật quan trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk bị bắt giữ hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
