Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/1: Cự Giải chạm tay vào thành công

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/1: Cự Giải chạm tay vào thành công

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/1, Cự Giải được ưu ái, có thể chạm đến thành công. Ma Kết làm việc chớ cả nể hay mềm lòng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương muốn có cảm giác an toàn hơn và không định thách thức bản thân. Sự nghiệp: Làm việc phải tiến hành trong khuôn khổ quy định, việc đảm bảo an toàn và lợi ích của bản thân rất quan trọng, không thể thiếu ý thức phòng ngừa rủi ro. Tài lộc: Đừng nảy sinh ý tưởng với những dự án không chắc chắn, làm nhiều thứ có kinh nghiệm mới dễ thu được lợi nhuận. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều sẵn lòng chung sống an phận, không tự tìm rắc rối. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hãy dành cho mình chút thời gian để suy nghĩ, chậm lại mới dễ làm rõ mọi chuyện. Sự nghiệp: Hành sự một cách lý trí, tránh phạm sai lầm do phán đoán chủ quan, gặp vấn đề trong quá trình thúc đẩy nhiệm vụ thì kịp thời giải quyết là được. Tài lộc: Dự án tốt không nhiều, bạn cần lựa chọn dựa trên tình hình của mình chứ không nên chạy theo đám đông. Tình cảm: Đừng nghĩ quá nhiều, có thời gian hãy trao đổi nhiều hơn để giảm thiểu khả năng xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử thực hiện một số việc sẽ rất thuận tay, cảm giác lo âu cũng giảm bớt. Sự nghiệp: Biểu hiện nơi công sở khá tốt, cấp trên và khách hàng đều thấy bạn hiệu suất cao và chuyên nghiệp, những dự án quan trọng sẽ cân nhắc để bạn tham gia. Tài lộc: Đưa ra quyết định khá nhanh chóng, tuy nhiên cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhanh không có nghĩa là có thể làm qua loa. Tình cảm: Nửa kia làm việc nói năng rất nhanh nhẹn, dễ ngó lơ cảm nhận của bạn. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá ổn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải sẽ nhận thấy những thứ hạn chế và bảo vệ mình xung quanh không ít, làm sao để tận dụng chúng hợp lý là một vấn đề. Sự nghiệp: Có đột phá, khi sự chuyên nghiệp gặp gỡ thời cơ chín muồi, cánh cửa dẫn đến những dự án cốt lõi sẽ rộng mở, đưa bản mệnh chạm tay vào thành công rực rỡ mà bấy lâu nay hằng mong đợi. Tài lộc: Làm dự án trong vùng an toàn vẫn rất tốt, mấu chốt là có thể thu được lợi nhuận mà rủi ro lại thấp. Tình cảm: Đôi bên không có chuyện gì bất mãn, cơ bản có thể thiết thực chung sống. Sức khỏe: Vận động thích hợp có lợi cho cơ thể.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hành sự không tập trung, hay đứng núi này trông núi nọ và thiếu kiên trì. Sự nghiệp: Không được quá tùy hứng, nên thể hiện khả năng giao tiếp và kiên nhẫn xử lý tốt yêu cầu của khách hàng, vị trí của bạn vẫn chưa thể tùy ý làm theo sở thích. Tài lộc: Tìm hiểu kỹ dự án trước khi bắt tay vào để tránh làm những thứ không ra sao. Tình cảm: Sẽ cung cấp giá trị cảm xúc cho đối phương nhưng lòng kiên nhẫn không nhiều, nếu không có phản hồi thì lười tiếp tục. Sức khỏe: Chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên hành sự theo trình tự, có chuyện gì cứ từ từ làm không nên vội vã. Sự nghiệp: Bớt đi chút cảm giác căng thẳng thì làm việc mới có kết quả tốt, thả lỏng sẽ giúp phát huy được tài năng thực sự một cách suôn sẻ, hãy tin tưởng bản thân đừng quá lo âu. Tài lộc: Cần thận trọng khi bắt tay vào những dự án bản thân không chắc chắn, nếu không đầu tư nhiều mà thu lại ít sẽ làm đả kích sự tự tin. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống khá hòa hợp, đôi bên đều có thể bao dung và thấu hiểu cho nhau. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình làm việc đừng sắp xếp thời gian quá dày đặc nếu không bận rộn quá cũng không tốt. Sự nghiệp: Tiến độ dự án khá ổn nhưng chưa hoàn toàn đạt được kỳ vọng, bạn cần tiếp tục nỗ lực và không được lơ là vào thời điểm mấu chốt, thời cơ đến tự nhiên sẽ nhận được thành tích xứng đáng. Tài lộc: Thu nhập khá ổn, đừng yêu cầu quá nhiều, nên biết hài lòng. Tình cảm: Nửa kia giúp đỡ bạn khá nhiều, nên cảm ơn nhiều hơn thay vì phớt lờ, đó mới là sự tôn trọng thực sự dành cho đối phương. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp sẽ khá bận rộn nhưng may mắn là công sức không uổng phí, thu hoạch dồi dào. Sự nghiệp: Chú ý duy trì các mối quan hệ nhân sự, đối nhân xử thế cần giữ thái độ lịch sự, tôn trọng và công bằng, ngoài ra hành sự phải đặt sự ổn thỏa lên hàng đầu, nỗ lực tự nhiên sẽ có được thứ xứng đáng. Tài lộc: Chi tiêu không ít, nếu tìm cách tăng thu giảm chi thì không có vấn đề gì lớn, nên chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng. Tình cảm: Bạn đời có thể gánh vác một số trách nhiệm thay bạn, không để bạn phải làm một mình. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã giữ thái độ thận trọng quan sát đối với mọi người và mọi việc xung quanh chứ không dễ dàng đưa ra kết luận. Sự nghiệp: Nhìn nhận vấn đề khá có trình độ, khi người khác lôi kéo có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhờ vậy không có hành vi sai lầm và cũng bớt gây thù chuốc oán khi đối nhân xử thế. Tài lộc: Làm tốt những dự án đang có là được, tạm thời đừng mở rộng mà hãy quan sát thêm. Tình cảm: Hai người chung sống hòa hợp, không xảy ra chuyện cãi vã. Sức khỏe: Thân tâm có thể đạt được trạng thái thả lỏng.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết theo đuổi lý tưởng và có chí tiến thủ nhưng việc hiện thực hóa sẽ gặp một số khó khăn không dễ dàng. Sự nghiệp: Làm việc không được quá mềm lòng, việc từ bỏ lợi ích của mình để bị người khác bắt nạt hay thỏa hiệp là không tốt, phấn đấu vốn dĩ không dễ dàng tại sao lại từ bỏ. Tài lộc: Nghe theo lời khuyên chuyên môn nhiều hơn, đừng cố chấp tin vào nhận thức của mình. Tình cảm: Bạn và bạn đời đều phải nỗ lực hướng về một phía để chung sống tốt đẹp, đừng kéo lùi nhau là được. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông khi ra ngoài.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đừng suy nghĩ theo kiểu trắng đen rõ ràng đơn giản, mọi việc chắc chắn rất phức tạp và đa biến. Sự nghiệp: Là người tận tụy nhưng làm việc cứng nhắc dễ đắc tội với người khác, trước khi muốn làm việc gì hay nói lời gì tốt nhất nên tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tài lộc: Thu được lợi nhuận không dễ dàng, khi gặp vấn đề đừng hoảng sợ mà hãy tìm cách thỉnh giáo chuyên gia. Tình cảm: Luôn phản bác lại ý kiến của nửa kia là không tốt, nên tìm hiểu kỹ rồi hãy đánh giá. Sức khỏe: Chú ý đừng để bị nóng trong là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư chỉ cần sắp xếp thời gian tốt để thực hiện vài dự án thì không có vấn đề gì lớn. Sự nghiệp: Gặp được cộng sự sẵn lòng chia sẻ tài nguyên hoặc giúp đỡ mình thì phải biết ơn, dù sao người như vậy cũng là số ít, không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ thứ tốt đẹp. Tài lộc: Lập kế hoạch chi tiêu tốt sẽ không rơi vào cảnh túng thiếu, khả năng này cũng cần phải rèn luyện. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều là người dễ nói chuyện và ít soi mói. Sức khỏe: Chú ý uống rượu điều độ.
