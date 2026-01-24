Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1: Bọ Cạp có cơ hội xoay chuyển vận mệnh

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1: Bọ Cạp có cơ hội xoay chuyển vận mệnh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1, Bọ Cạp có lộc làm ăn nhưng phải cân đối thu chi kẻo núi tiền cũng hết. Cự Giải cố gắng tránh năng lượng tiêu cực.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cứ thúc đẩy nhiệm vụ theo kế hoạch, bớt ảo tưởng, càng thiết thực thì càng có thể đối diện lý trí với thành tích đạt được, chỉ cần có tiến bộ là được, không cần so bì quá mức với thành tích của người khác. Tài lộc: Thu về lợi nhuận không thành vấn đề, hãy quy hoạch dự kiến cho tốt và bớt mơ mộng hão huyền. Tình cảm: Đôi bên chung sống bình lặng, không có chuyện xấu xảy ra nhưng cũng không nhiều đam mê. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay bình thường. Sự nghiệp: Hành sự chú trọng hiệu quả, nhưng làm qua loa đại khái thì chất lượng sẽ không ổn, cấp trên và khách hàng chắc chắn cũng không hài lòng, quá thô kệch không có lợi cho hình ảnh nghề nghiệp của bản thân. Tài lộc: Chú ý đừng hành động bốc đồng, khi không quyết định được thì hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước. Tình cảm: Bạn và bạn đời bày tỏ tình cảm không có vấn đề gì, nhưng cần bình tĩnh, đừng cãi vã hay hờn dỗi. Sức khỏe: Cẩn thận đừng để bị thương.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay khá tốt. Sự nghiệp: Bớt đi sự tính toán sẽ có lợi cho việc duy trì các mối quan hệ nhân sự, đừng coi nhẹ lực cản hay sự trợ giúp từ vấn đề nhân sự nơi công sở, có thêm bạn luôn không phải là chuyện xấu. Tài lộc: Có người giới thiệu dự án thì có thể tìm hiểu, đừng từ chối cũng đừng tin tưởng hoàn toàn, nên đưa ra phán đoán lý trí. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều hài lòng với hiện trạng. Sức khỏe: Tinh thần khá ổn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá yếu. Sự nghiệp: Dễ phải đi dọn dẹp bãi chiến trường của người khác, dù tự nguyện hay bị ép buộc thì tâm trạng đều không vui, cố gắng tránh để năng lượng tiêu cực làm nhiễu hiệu quả công việc, hãy xốc lại tinh thần để xử lý. Tài lộc: Những dự án không tốt nên xử lý dứt điểm, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều không có thời gian tương tác, cơ bản là mỗi người bận việc riêng. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn và bớt làm loạn là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá tốt. Sự nghiệp: Muốn giành lấy dự án tốt thì phải tập trung tài nguyên để tranh thủ, nếu thực lực bản thân không đủ thì cần tìm người giúp đỡ, sức mạnh tập thể luôn lớn hơn cá nhân và dễ nổi bật hơn. Tài lộc: Sẽ phát hiện ra một vài dự án khá ổn, việc thu về lợi nhuận cơ bản có thể được đảm bảo. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tình cảm cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay bình thường. Sự nghiệp: Đạt được thành tích tốt không quá khó khăn, chú ý làm việc theo kế hoạch để tránh lề mề, đừng làm người kéo lùi đội nhóm. Tài lộc: Cần thúc đẩy các dự án trong tay theo kế hoạch, cố gắng đừng phân tán nguồn vốn nếu không sẽ không trụ vững được. Tình cảm: Bạn và bạn đời đều muốn kinh doanh tốt mối quan hệ, ít nhất hiện tại mục tiêu của hai người là thống nhất. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp là được.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay rất tốt. Sự nghiệp: Môi trường làm việc đã xuất hiện sự chuyển biến, muốn tạo ra thành tích cần lập tức hành động ngay đừng để lỡ mất cơ hội tốt, biết đâu có thể trở mình chỉ trong nháy mắt. Tài lộc: Tốt nhất nên xem người khác làm thế nào rồi mới hành động, chú ý tránh những cái bẫy. Tình cảm: Đôi bên chung sống hòa hợp, độ thân mật sẽ tăng lên, cả hai đều hài lòng với trạng thái hiện tại. Sức khỏe: Trạng thái thân tâm đều khá ổn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay ở mức ổn. Sự nghiệp: Luôn có những việc bạn muốn hoàn thành tốt, kiên trì chính là chiến thắng, đừng từ bỏ bản thân vào thời điểm mấu chốt. Tài lộc: Có khả năng thăng hoa, cơ hội đến mà nắm được sẽ xoay chuyển vận mệnh. Tuy nhiên khi có tiền phải chú ý duy trì cân bằng thu chi, cố gắng bớt tiêu xài bừa bãi. Tình cảm: Việc chủ động tìm hiểu sở thích của đối phương trong mối quan hệ thân thiết có thể cải thiện hiện trạng, đừng ngó lơ chuyện này. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa các loại cảm xúc của bản thân.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá ổn. Sự nghiệp: Chú ý làm tốt việc của mình trước mắt và đừng nghĩ quá nhiều, người xung quanh đánh giá thực lực và thành tích của mình thế nào đều không quan trọng. Tài lộc: Các dự án trong tay không thiếu vốn, nhưng cần có người chỉ điểm cách đưa ra lựa chọn. Tình cảm: Nửa kia đòi hỏi giá trị cảm xúc quá nhiều khiến bạn cảm thấy không còn sức chống đỡ. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh, tĩnh dưỡng nhiều là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường. Sự nghiệp: Việc bận rộn một chút có thể giúp bản thân bớt suy nghĩ lung tung, thực tế bạn có thể làm được khá nhiều việc chứ không thiếu sức cạnh tranh như tưởng tượng, hãy tập trung vào nhiệm vụ và bớt tiêu hao nội tâm. Tài lộc: Tiếp xúc với nhiều loại dự án hơn có thể mở rộng phạm vi lựa chọn, cuối cùng sẽ tìm thấy thứ phù hợp. Tình cảm: Đôi bên đều có nhiều việc phải làm, hiện tại chưa thể dành thời gian để chung sống tử tế. Sức khỏe: Cơ thể không có vấn đề gì lớn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ở mức ổn. Sự nghiệp: Hành sự theo kế hoạch cá nhân, nếu có thể hãy hành động sớm hơn, việc chần chừ làm lỡ mất cơ hội sẽ lợi bất cập hại, đừng nghi ngờ mà hãy hành động trước rồi điều chỉnh sau. Tài lộc: Không thiếu ý tưởng hay, việc có thu được lợi nhuận hay không phụ thuộc vào sức thực thi và khả năng quyết đoán của bạn. Tình cảm: Hai người ở bên nhau trao đổi thường xuyên, chuyện gì nói rõ được thì sẽ không có mâu thuẫn. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá yếu. Sự nghiệp: Luôn có những người và những việc phiền phức, đáng ghét xuất hiện, nếu bản thân ngay từ đầu đã thấy khó khăn thì sau này cũng không làm tốt được, chi bằng đừng nghĩ gì cả, dũng cảm đối mặt là xong. Tài lộc: Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, cố gắng tiết kiệm tiền là được. Tình cảm: Bớt đối đầu và nên buông bỏ nhiều hơn trong mối quan hệ thân thiết, chuyện không có gì lớn thì đừng chi li tính toán. Sức khỏe: Vận động cần điều độ để không bị thương.
Theo Sohu
