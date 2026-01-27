Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1: Thiên Bình may mắn, cuộc sống thăng hoa

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1: Thiên Bình may mắn, cuộc sống thăng hoa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1, Thiên Bình gặp vận may, mọi trở ngại tiêu tan, có thể bước lên đỉnh cao. Cự Giải đừng thổi phồng hình tượng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương đừng để bị dọa dẫm, hãy phá bỏ xiềng xích tư tưởng, chăm chỉ học hỏi để nâng cao bản thân là được. Sự nghiệp: Có những việc không khó như vẻ bề ngoài, bạn chỉ cần động não một chút tự nhiên sẽ biết cách làm tốt, đừng quá sớm từ bỏ bản thân. Tài lộc: Sẽ nhận thấy một số quan điểm đã lỗi thời, suy nghĩ quá nhiều không thể giúp gia tăng thu nhập. Tình cảm: Đôi bên đều không muốn đóng vai ác, vấn đề không được giải quyết mà định phó mặc cho thời gian. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, nên vận động thích hợp.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu gặp kẻ thích giáo huấn thì đừng để ý, không có người nghe tự khắc họ sẽ im miệng. Sự nghiệp: Cần nghiêm túc và thiết thực làm việc, người khác thích nói ra nói vào hay chỉ bảo gì thì cứ mặc kệ, mình nên làm gì thì cứ làm nấy là được. Tài lộc: Không có dự án tốt nào xuất hiện, chủ yếu là thực hiện những thứ quen thuộc. Tình cảm: Bớt đi sự tự cho mình là đúng, nên đứng ở góc độ của đối phương để hành sự mới không bị ghét bỏ. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có vấn đề gì lớn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử phán đoán đối với người và việc cần có tiêu chuẩn riêng, đừng hở chút là thay đổi. Sự nghiệp: Hành sự theo nguyên tắc không có gì hại, hãy kiên trì đừng thỏa hiệp, vì có kẻ chỉ thích lôi kéo người khác vi phạm quy định để phục vụ bản thân, nếu xảy ra chuyện họ sẽ giả ngốc không quan tâm đâu. Tài lộc: Cơ bản có thể đạt được trạng thái thu chi cân bằng. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống khá thoải mái, về cơ bản không có mâu thuẫn lớn nào xuất hiện. Sức khỏe: Nên hấp thụ dinh dưỡng cân bằng, đừng ngó lơ sức khỏe cơ thể.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải đừng luôn khoác lác, một khi người khác không tin tưởng mình nữa thì việc gì cũng khó thành. Sự nghiệp: Nên hành sự thiết thực, việc tự thổi phồng hay tạo dựng hình tượng quá mức rất dễ bị lộ tẩy, hoàn thành tốt dự án mới là việc chính. Tài lộc: Tự tin quá mức sẽ thành tự phụ, đừng làm gì cũng hời hợt để rồi khi xảy ra tổn thất lại mất phương hướng. Tình cảm: Đối phương tuy thích nói đùa nhưng không phải lúc nào cả hai cũng thích kiểu cách này. Sức khỏe: Cẩn thận tránh va chạm để không bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cần nhẫn nại làm tốt những việc trong tay, càng nóng vội càng hỏng việc. Sự nghiệp: Cần triển khai nhiệm vụ thực chất, việc xử lý đối phó thực tế không mang lại cải thiện gì mà sau này chắc chắn vẫn nảy sinh vấn đề, vạn nhất bị người khác nắm thóp sẽ rất rắc rối. Tài lộc: Hãy làm tốt dự án hiện có, có tiến triển rồi mới tính đến chuyện khác. Tình cảm: Tốt nhất nên dành thời gian trao đổi sâu sắc với bạn đời, việc thấu hiểu suy nghĩ thực sự của đối phương là điều cấp bách. Sức khỏe: Đừng thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ gặp chuyện tốt nhất nên bình tĩnh, phân tích từ khía cạnh thực tế để tìm ra cách giải quyết là quan trọng nhất. Sự nghiệp: Có nhiều ý tưởng hay nhưng không biết cách biến chúng thành hiện thực, cần lắng nghe sự chỉ dẫn của chuyên gia, bớt chút thiếu kiên nhẫn và nên khiêm tốn tiếp thu. Tài lộc: Đừng mơ mộng phát tài nhanh chóng, hãy lựa chọn dự án dựa trên tình hình thực tế của bản thân. Tình cảm: Đừng nhìn nửa kia qua lăng kính màu hồng, nên nhìn thẳng vào ưu và nhược điểm của họ. Sức khỏe: Bổ sung vitamin một cách thích hợp là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đa phần có thể tích cực bảo vệ những việc mình quan tâm mà không hề nao núng. Sự nghiệp: Có thể trở nên cứng rắn hơn, trình độ chuyên môn vững vàng tự nhiên sẽ không sợ bị thách thức, khí chất đủ mạnh thì kẻ phá đám sẽ ít đi, con đường thành công rộng mở. Tài lộc: Gặp may mắn, có quý nhân giúp, nên lắng nghe ý kiến của những người chuyên nghiệp, thận trọng đưa ra quyết định và giữ vững giới hạn của mình. Tình cảm: Bạn đời rất giỏi phân tích sự việc cho mình, có chỗ nào không hiểu hãy hỏi ý kiến đối phương sẽ rất có lợi. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hành sự khá thận trọng và nghiêm túc, nhưng việc quá khắt khe sẽ khiến người khác thấy sợ hãi. Sự nghiệp: Quý nhân phù trợ tốt, bản thân biết mình nên làm việc thế nào, tuy nhiên nên nghiêm khắc với mình và khoan dung với người, đừng luôn soi mói những người xung quanh kẻo làm căng thẳng mâu thuẫn. Tài lộc: Có tầm nhìn độc đáo, có thể phân biệt được dự án nào tốt và dự án nào không ổn. Tình cảm: Có thể giữ được sự lý trí và kiềm chế khi trao đổi với nửa kia, dù quan điểm khác nhau vẫn có thể nói chuyện tử tế. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hành sự sẽ theo nhịp độ của mình, người khác không thể ảnh hưởng gì nhiều. Sự nghiệp: Bớt chút tâm lý tính toán sẽ tốt cho bản thân, việc thúc đẩy dự án suôn sẻ mới là quan trọng nhất, đừng lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng, bạn sẽ thấy không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Tài lộc: Đừng bắt tay vào những dự án quá phức tạp, hãy làm những thứ bản thân chắc chắn hơn thì dễ thu lợi hơn. Tình cảm: Quan tâm nửa kia khá nhiều, có chuyện gì cũng sẵn lòng chủ động giúp đỡ giải quyết. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh không có vấn đề gì.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên hành sự theo trình tự, công việc thực hiện không quá khó khăn. Sự nghiệp: Vấn đề không lớn, có những việc chỉ cần giai đoạn đầu chuẩn bị tốt thì giai đoạn sau sẽ suôn sẻ, hãy nghiến răng kiên trì đừng từ bỏ. Tài lộc: Việc dự án sinh lời cần có thời gian, nóng vội cũng vô ích, chi bằng hãy chuẩn bị phát triển thêm vài dự án khác. Tình cảm: Đôi bên đều cảm thấy trạng thái hiện tại khá thoải mái, không có gì phải tính toán hay soi mói. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có những việc thực hiện rất tốn sức nhưng vẫn phải làm chứ không thể ngó lơ. Sự nghiệp: Có cảm giác bất lực và muốn buông xuôi khi gặp chuyện, khuyên bạn bớt tiêu hao nội tâm mà hãy tích cực hành động để ứng phó, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, cố gắng làm việc đi. Tài lộc: Áp lực kinh tế xuất hiện cũng ép buộc bạn phải chủ động thay đổi, ở một khía cạnh nào đó thì đây cũng coi là một chuyện tốt theo cách khác. Tình cảm: Đừng làm những việc làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, chuyện xé ra to sẽ càng khó giải quyết. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hành sự không được nóng vội, chậm rãi thúc đẩy mới không phạm sai lầm, vững vàng thì mọi thứ sẽ ổn. Sự nghiệp: Tích cực thúc đẩy dự án của mình không có vấn đề gì nhưng cần chú ý đừng nôn nóng, dùng sức quá đà thường mang lại kết quả không tốt và dễ sai sót ở tiểu tiết. Tài lộc: Không có khoản chi lớn nào, hiện tại nên tiết kiệm nhiều tiền hơn để dự phòng lúc cần thiết. Tình cảm: Hy vọng bạn đời dành nhiều thời gian hơn cho mình, tuy nhiên nếu có thể buông bỏ bớt sự cố chấp thì sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp là được.
