Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/1: Bảo Bình bị tiểu nhân đố kỵ

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/1: Bảo Bình bị tiểu nhân đố kỵ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/1, Bảo Bình nên chú ý, tránh va chạm với tiểu nhân. Song Tử có thực lực nhưng lại thiếu tự tin, dễ tuột cơ hội tốt.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương tốt nhất nên thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, biết đâu có thể nảy sinh vài cảm nhận mới mẻ. Sự nghiệp: Việc kiên trì ý kiến cá nhân cần dựa trên tiền đề đúng đắn, nếu đã xuất hiện vấn đề và sai sót thì không được cố chấp, nếu không để xảy ra tổn thất sẽ rất khó giải quyết. Tài lộc: Cố gắng tìm hiểu rõ tình hình dự án trước, có nhận thức nhất định rồi mới tính đến chuyện bắt tay vào. Tình cảm: Đừng quá cứng nhắc, thử thấu hiểu bạn đời cũng không có gì không tốt. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề cao huyết áp.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương tốt nhất nên thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, biết đâu có thể nảy sinh vài cảm nhận mới mẻ. Sự nghiệp: Việc kiên trì ý kiến cá nhân cần dựa trên tiền đề đúng đắn, nếu đã xuất hiện vấn đề và sai sót thì không được cố chấp, nếu không để xảy ra tổn thất sẽ rất khó giải quyết. Tài lộc: Cố gắng tìm hiểu rõ tình hình dự án trước, có nhận thức nhất định rồi mới tính đến chuyện bắt tay vào. Tình cảm: Đừng quá cứng nhắc, thử thấu hiểu bạn đời cũng không có gì không tốt. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề cao huyết áp.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sắp xếp thời gian hợp lý thì việc đồng thời xử lý nhiều việc không phải là vấn đề lớn. Sự nghiệp: Có thực lực để giải quyết nhiều việc, tuy nhiên cần chú ý tỉ mỉ, đừng làm cho có lệ, cấp trên và khách hàng vẫn tin tưởng vào trình độ chuyên môn của bạn. Tài lộc: Cần chọn ra dự án phù hợp nhất từ nhiều dự án, chú ý cân bằng và so sánh. Tình cảm: Nửa kia không có nhiều thời gian ở bên mình, hãy bớt phàn nàn và tranh thủ thời gian này làm việc khác. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sắp xếp thời gian hợp lý thì việc đồng thời xử lý nhiều việc không phải là vấn đề lớn. Sự nghiệp: Có thực lực để giải quyết nhiều việc, tuy nhiên cần chú ý tỉ mỉ, đừng làm cho có lệ, cấp trên và khách hàng vẫn tin tưởng vào trình độ chuyên môn của bạn. Tài lộc: Cần chọn ra dự án phù hợp nhất từ nhiều dự án, chú ý cân bằng và so sánh. Tình cảm: Nửa kia không có nhiều thời gian ở bên mình, hãy bớt phàn nàn và tranh thủ thời gian này làm việc khác. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẽ nhận ra sự may mắn không phải lúc nào cũng tồn tại, nếu không biết trân trọng chắc chắn sẽ hối hận. Sự nghiệp: Dễ để tuột mất quý nhân hoặc những cơ hội bất ngờ tìm đến, có thể do thiếu tự tin hoặc thực tế không cho phép đưa ra lựa chọn, tóm lại là khá đáng tiếc. Tài lộc: Đừng trông chờ vào vận may, làm dự án vẫn phải có thực lực mới có thể thu được lợi nhuận. Tình cảm: Chung sống với bạn đời khá ổn, không có chuyện gì không vui xảy ra. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẽ nhận ra sự may mắn không phải lúc nào cũng tồn tại, nếu không biết trân trọng chắc chắn sẽ hối hận. Sự nghiệp: Dễ để tuột mất quý nhân hoặc những cơ hội bất ngờ tìm đến, có thể do thiếu tự tin hoặc thực tế không cho phép đưa ra lựa chọn, tóm lại là khá đáng tiếc. Tài lộc: Đừng trông chờ vào vận may, làm dự án vẫn phải có thực lực mới có thể thu được lợi nhuận. Tình cảm: Chung sống với bạn đời khá ổn, không có chuyện gì không vui xảy ra. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hiện tại là lúc cần đẩy nhanh tiến độ dự án, bớt làm những việc lãng phí thời gian và tinh lực. Sự nghiệp: Cần có bản lĩnh, bớt xoắn xuýt lo âu, cứ kiên định thực hiện theo kế hoạch, chỉ cần một chút do dự là có thể bị rớt lại phía sau. Tài lộc: Ưu tiên chọn các dự án thuộc loại tiết kiệm, bảo thủ một chút vẫn có thu hoạch nếu không sẽ gặp khó khăn. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển khá thuận lợi, chỉ là thời gian dành cho nhau hơi ít. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn và chú ý bảo dưỡng cơ thể.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hiện tại là lúc cần đẩy nhanh tiến độ dự án, bớt làm những việc lãng phí thời gian và tinh lực. Sự nghiệp: Cần có bản lĩnh, bớt xoắn xuýt lo âu, cứ kiên định thực hiện theo kế hoạch, chỉ cần một chút do dự là có thể bị rớt lại phía sau. Tài lộc: Ưu tiên chọn các dự án thuộc loại tiết kiệm, bảo thủ một chút vẫn có thu hoạch nếu không sẽ gặp khó khăn. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển khá thuận lợi, chỉ là thời gian dành cho nhau hơi ít. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn và chú ý bảo dưỡng cơ thể.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc hay do dự, cân nhắc lợi hại là tốt nhưng nếu quá mức thì sẽ chẳng làm được gì. Sự nghiệp: Luôn cảm thấy bớt việc nào hay việc nấy, thực tế việc né tránh công việc cũng là biểu hiện của thực lực chưa đủ và thiếu sức cạnh tranh. Tài lộc: Không nên làm những dự án khó, lo lắng về tổn thất hoặc không đủ vốn để chi trả. Tình cảm: Đối phương ít khi bày tỏ tình cảm, việc phải đoán tâm tư đối phương khiến bạn thấy hơi tốn sức. Sức khỏe: Ít thức khuya, chăm sóc cơ thể nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc hay do dự, cân nhắc lợi hại là tốt nhưng nếu quá mức thì sẽ chẳng làm được gì. Sự nghiệp: Luôn cảm thấy bớt việc nào hay việc nấy, thực tế việc né tránh công việc cũng là biểu hiện của thực lực chưa đủ và thiếu sức cạnh tranh. Tài lộc: Không nên làm những dự án khó, lo lắng về tổn thất hoặc không đủ vốn để chi trả. Tình cảm: Đối phương ít khi bày tỏ tình cảm, việc phải đoán tâm tư đối phương khiến bạn thấy hơi tốn sức. Sức khỏe: Ít thức khuya, chăm sóc cơ thể nhiều hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có quá nhiều việc phải làm, nếu không điều chỉnh sẽ không thể lo liệu hết. Sự nghiệp: Phải biết cách từ chối những sắp xếp không hợp lý, việc gì cũng ôm đồm sẽ chỉ bị giao thêm việc, tinh lực cá nhân rất quý giá không nên bị chiếm dụng như vậy. Tài lộc: Nên cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, có những thứ chậm lại một chút rồi hãy mua cũng không sao. Tình cảm: Muốn nhận được sự ủng hộ từ bạn đời nhưng đối phương cũng có quá nhiều việc phải ứng phó nên không thể quan tâm đến bạn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt lao tâm khổ tứ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có quá nhiều việc phải làm, nếu không điều chỉnh sẽ không thể lo liệu hết. Sự nghiệp: Phải biết cách từ chối những sắp xếp không hợp lý, việc gì cũng ôm đồm sẽ chỉ bị giao thêm việc, tinh lực cá nhân rất quý giá không nên bị chiếm dụng như vậy. Tài lộc: Nên cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, có những thứ chậm lại một chút rồi hãy mua cũng không sao. Tình cảm: Muốn nhận được sự ủng hộ từ bạn đời nhưng đối phương cũng có quá nhiều việc phải ứng phó nên không thể quan tâm đến bạn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt lao tâm khổ tứ.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình chỉ cần hành sự theo đúng kế hoạch là được, những chuyện khác đừng nghĩ quá nhiều. Sự nghiệp: Hoàn thành tốt từng bước theo yêu cầu, đừng lười biếng hay làm giảm bớt quy trình thì sẽ không có vấn đề gì, đã làm được phần trước rồi thì phần sau không nên để thiếu sót. Tài lộc: Có thể cân nhắc làm một số dự án nhỏ linh hoạt, vốn đầu tư ít, như vậy nếu có chuyện gì cũng dễ xử lý. Tình cảm: Đã bỏ công sức ra thì cứ bỏ ra, đừng càm ràm vì không ai muốn nghe những lời cằn nhằn cả. Sức khỏe: Bổ sung dinh dưỡng thích hợp.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình chỉ cần hành sự theo đúng kế hoạch là được, những chuyện khác đừng nghĩ quá nhiều. Sự nghiệp: Hoàn thành tốt từng bước theo yêu cầu, đừng lười biếng hay làm giảm bớt quy trình thì sẽ không có vấn đề gì, đã làm được phần trước rồi thì phần sau không nên để thiếu sót. Tài lộc: Có thể cân nhắc làm một số dự án nhỏ linh hoạt, vốn đầu tư ít, như vậy nếu có chuyện gì cũng dễ xử lý. Tình cảm: Đã bỏ công sức ra thì cứ bỏ ra, đừng càm ràm vì không ai muốn nghe những lời cằn nhằn cả. Sức khỏe: Bổ sung dinh dưỡng thích hợp.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nỗ lực làm việc sẽ nhận được sự công nhận từ những người xung quanh, muốn lười biếng chắc chắn là không được. Sự nghiệp: Cố gắng bớt làm "chim đầu đàn", cứ hành sự theo trình tự là được, nói năng hành động bừa bãi sẽ bất lợi cho bản thân, cẩn thận mới giữ được thuyền bền. Tài lộc: Có thể chọn những dự án đã được đa số mọi người kiểm chứng, an toàn và ít rắc rối là ổn. Tình cảm: Tốt nhất nên dũng cảm đối mặt với mâu thuẫn khi chung sống, thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp giảm bớt hiểu lầm. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nỗ lực làm việc sẽ nhận được sự công nhận từ những người xung quanh, muốn lười biếng chắc chắn là không được. Sự nghiệp: Cố gắng bớt làm "chim đầu đàn", cứ hành sự theo trình tự là được, nói năng hành động bừa bãi sẽ bất lợi cho bản thân, cẩn thận mới giữ được thuyền bền. Tài lộc: Có thể chọn những dự án đã được đa số mọi người kiểm chứng, an toàn và ít rắc rối là ổn. Tình cảm: Tốt nhất nên dũng cảm đối mặt với mâu thuẫn khi chung sống, thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp giảm bớt hiểu lầm. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá tốt. Hành sự thong thả một chút mới có thể giữ được sức cạnh tranh lâu dài, cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Sự nghiệp: Coi trọng việc có đạt được tiêu chuẩn và yêu cầu hay không, khi phấn đấu tiến bộ tốt nhất đừng quá liều mạng, việc có thể đi xa hay không phụ thuộc nhiều vào nội công. Tài lộc: Nghĩ quá nhiều không tốt, cứ làm xong dự án trong tay theo các bước đã định mới là quan trọng. Tình cảm: Chung sống không dễ nảy sinh mâu thuẫn, tuy nhiên giữ khoảng cách một chút thay vì bám lấy nhau sẽ thấy thoải mái hơn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên khiên cưỡng bản thân.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá tốt. Hành sự thong thả một chút mới có thể giữ được sức cạnh tranh lâu dài, cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Sự nghiệp: Coi trọng việc có đạt được tiêu chuẩn và yêu cầu hay không, khi phấn đấu tiến bộ tốt nhất đừng quá liều mạng, việc có thể đi xa hay không phụ thuộc nhiều vào nội công. Tài lộc: Nghĩ quá nhiều không tốt, cứ làm xong dự án trong tay theo các bước đã định mới là quan trọng. Tình cảm: Chung sống không dễ nảy sinh mâu thuẫn, tuy nhiên giữ khoảng cách một chút thay vì bám lấy nhau sẽ thấy thoải mái hơn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên khiên cưỡng bản thân.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có những việc không thể giải quyết ngay lập tức, nóng vội cũng vô ích. Sự nghiệp: Luôn có chuyện này chuyện kia xảy ra, tâm thái không được sụp đổ, việc tùy cơ ứng biến rất quan trọng, nếu có thể hãy tìm kiếm ngoại viện để hỗ trợ công việc. Tài lộc: Dự án có khả năng xảy ra vấn đề cao, hãy bình tĩnh ứng phó sẽ có cách giải quyết tốt. Tình cảm: Đừng để sự hoài nghi trở thành rào cản trong tình cảm, có chuyện gì nên giao tiếp nhiều hơn. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có những việc không thể giải quyết ngay lập tức, nóng vội cũng vô ích. Sự nghiệp: Luôn có chuyện này chuyện kia xảy ra, tâm thái không được sụp đổ, việc tùy cơ ứng biến rất quan trọng, nếu có thể hãy tìm kiếm ngoại viện để hỗ trợ công việc. Tài lộc: Dự án có khả năng xảy ra vấn đề cao, hãy bình tĩnh ứng phó sẽ có cách giải quyết tốt. Tình cảm: Đừng để sự hoài nghi trở thành rào cản trong tình cảm, có chuyện gì nên giao tiếp nhiều hơn. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình không có tinh lực để tâm đến nhiều việc hơn, hãy thực hiện phép trừ để không quá mệt mỏi. Sự nghiệp: Quan hệ nhân sự gặp phải khá phức tạp, bị tiểu nhân ghen ghét, ở vị trí nào thì nói lời đó, bớt thể hiện quá mức so với năng lực là được. Tài lộc: Đừng tiêu xài bừa bãi thì sẽ không tổn thất gì, hiện tại nên có ý thức tiết kiệm. Tình cảm: Để chung sống vui vẻ thì không nên bới móc nợ cũ của nhau, tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Sức khỏe: Thể lực không đủ, nên nghỉ ngơi nhiều.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình không có tinh lực để tâm đến nhiều việc hơn, hãy thực hiện phép trừ để không quá mệt mỏi. Sự nghiệp: Quan hệ nhân sự gặp phải khá phức tạp, bị tiểu nhân ghen ghét, ở vị trí nào thì nói lời đó, bớt thể hiện quá mức so với năng lực là được. Tài lộc: Đừng tiêu xài bừa bãi thì sẽ không tổn thất gì, hiện tại nên có ý thức tiết kiệm. Tình cảm: Để chung sống vui vẻ thì không nên bới móc nợ cũ của nhau, tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Sức khỏe: Thể lực không đủ, nên nghỉ ngơi nhiều.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần dũng cảm đối mặt với các loại thử thách, không kiên trì được sẽ thất bại. Sự nghiệp: Đối nhân xử thế nơi công sở phải dũng cảm và kiên định, đừng dễ dàng bị người khác dắt mũi, dự án có vấn đề thì đừng sợ hãi mà hãy khẩn trương tìm cách giải quyết. Tài lộc: Chú ý chuẩn bị nhiều phương án dự phòng để đối phó với sự cố bất ngờ, đừng đợi đến lúc có chuyện mới nghĩ cách. Tình cảm: Dễ xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt tranh chấp không thôi. Sức khỏe: Ra ngoài cẩn thận đừng để bị thương.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần dũng cảm đối mặt với các loại thử thách, không kiên trì được sẽ thất bại. Sự nghiệp: Đối nhân xử thế nơi công sở phải dũng cảm và kiên định, đừng dễ dàng bị người khác dắt mũi, dự án có vấn đề thì đừng sợ hãi mà hãy khẩn trương tìm cách giải quyết. Tài lộc: Chú ý chuẩn bị nhiều phương án dự phòng để đối phó với sự cố bất ngờ, đừng đợi đến lúc có chuyện mới nghĩ cách. Tình cảm: Dễ xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt tranh chấp không thôi. Sức khỏe: Ra ngoài cẩn thận đừng để bị thương.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT