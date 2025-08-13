Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 14/8: Bọ Cạp lội ngược dòng, hốt vàng hốt bạc

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 14/8: Bọ Cạp lội ngược dòng, hốt vàng hốt bạc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8, Bọ Cạp cơ hội tốt liên tục xuất hiện, nắm lấy cơ hội có thể đổi đời. Nhân Mã tránh rơi vào bẫy tiêu dùng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương sẽ lên kế hoạch cho nhiệm vụ của mình, không bắt đầu một cách tùy tiện khi chưa chuẩn bị. Sự nghiệp: Khi nhận dự án đừng vội triển khai, nên tìm hiểu kỹ thông tin nền tảng và lập kế hoạch trước khi hành động để tránh sai sót. Tài lộc: Trong đầu tư và quản lý tài chính, giảm bớt sự bốc đồng để hạn chế thua lỗ. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân mật, cả hai thường tiến triển theo từng bước, không có mâu thuẫn nghiêm trọng. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, nên vận động vừa phải.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có phần ngây ngô, nhìn vấn đề hơi trẻ con, thiếu lý trí. Sự nghiệp: Nếu làm việc mà không suy nghĩ, cứ vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của cấp trên hoặc khách hàng thì cuối cùng chỉ tự làm khó mình, cần phát huy tính chủ động. Tài lộc: Trong sinh hoạt thường ngày có thể bỏ lỡ dự án tốt, nhưng không sao, chỉ cần chuẩn bị cho lần sau. Tình cảm: Đối phương mong bạn chủ động bày tỏ tình cảm hơn, chơi một mình mãi cũng chẳng vui. Sức khỏe: Cẩn thận bị nóng trong người.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử không phải lúc nào cũng suôn sẻ, ít nhiều vẫn có chuyện phiền lòng. Sự nghiệp: Giữ nguyên tắc là đúng, nhưng cần chú ý cách thể hiện, tránh quá thẳng thắn hay thô bạo; đổi cách tiếp cận có thể thành công hơn, đừng dùng sức mạnh một cách cứng nhắc. Tài lộc: Các dự án tốt trong đời sống thường ngày đều cần bỏ công sức mới có thể giành được hoặc sinh lợi, đừng xem nhẹ độ khó. Tình cảm: Cả hai muốn làm rõ một vấn đề nào đó, nhưng để đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau không hề dễ. Sức khỏe: Nên tránh nóng vội.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần chủ động bảo vệ quyền lợi của bản thân, mạnh dạn lên và đừng sợ hãi. Sự nghiệp: Trong môi trường công sở, cần giữ ranh giới của bản thân, không quấy rầy người khác làm việc và phải biết nói "không" khi quyền lợi bị xâm phạm. Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, nhìn chung có thể giữ cân bằng thu chi, chú ý kiểm soát rủi ro. Tình cảm: Cả hai sẽ không làm điều gì tổn thương đối phương, tôn trọng quyết định cũng như suy nghĩ của nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì khó chịu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử xác suất gặp may mắn trong công việc và cuộc sống cao, bạn có thể yên tâm đón nhận. Sự nghiệp: Có vẻ như vận may đang đến, làm nhiệm vụ gì cũng thuận lợi, gặp khó khăn cũng tìm được cách giải quyết phù hợp. Tài lộc: Trong đầu tư và quản lý tài chính, cần nắm bắt cơ hội, nếu một số dự án nhỏ có thể mang lại lợi nhuận thì nên thử tham gia. Tình cảm: Cả hai sẽ chủ động thúc đẩy mối quan hệ phát triển, không chờ đợi thụ động. Sức khỏe: Thể trạng tốt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có một số chuyện không nên quá để tâm, nếu không phải vấn đề nguyên tắc thì bỏ qua cho nhẹ đầu. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, một số nhiệm vụ cần xin ý kiến cấp trên trước khi bắt đầu. Tài lộc: Trong đầu tư và quản lý tài chính, chỉ cần làm tốt những dự án đang có trong tay, đừng tham vọng quá xa. Tình cảm: Bạn và đối phương không tìm cớ gây chuyện, dù có ý kiến khác nhau cũng không thành vấn đề. Sức khỏe: Thể trạng ổn định, hầu như không có vấn đề.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay vận thế khá tốt, công việc và cuộc sống diễn ra yên ổn. Sự nghiệp: Hãy làm việc theo nhịp độ của bản thân, chỉ cần kết quả tốt thì người khác cũng chẳng thể nói gì, nhớ đừng bỏ sót trọng điểm. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày không có khoản chi tiêu lớn, hầu như không tiêu xài trước. Tình cảm: Cả hai hài lòng với hiện tại, không có gì để bắt bẻ. Sức khỏe: Tinh thần tốt, ít khi cảm thấy mệt mỏi.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hãy tin rằng mọi chuyện sẽ không mãi tồi tệ, những ám thị tích cực giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Sự nghiệp: Cơ hội tốt liên tục xuất hiện, chỉ cần nắm lấy một cơ hội cũng có thể xoay chuyển tình thế. Tài lộc: Có vài tin tốt về đầu tư và quản lý tài chính, việc biến chúng thành lợi nhuận phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Tình cảm: Cặp đôi có cơ hội hòa giải, nếu vốn dĩ quan hệ đã tốt thì sẽ càng hòa hợp hơn. Sức khỏe: Tâm trạng ổn định, ít tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần buông bỏ gánh nặng tâm lý và hành động tích cực để phá bỏ giới hạn. Sự nghiệp: Có ý tưởng gì thì hãy mạnh dạn thực hiện, năng lực bản thân không tệ nên đừng tự ti hay quá để ý đến đánh giá của người khác. Tài lộc: Trong cuộc sống hàng ngày, nên tránh rơi vào bẫy tiêu dùng, so sánh giá cả trước khi mua. Tình cảm: Chỉ cần thoát khỏi sự lo âu do chính mình tạo ra, bạn sẽ nhận ra đối phương không tệ như tưởng tượng. Sức khỏe: Đừng suy nghĩ lung tung.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cần dành nhiều thời gian tập trung vào bản thân, đừng quá để ý đến chuyện của người khác. Sự nghiệp: Làm việc cần biết điều tiết nhịp độ, cứ cắm đầu chạy tiến độ cũng không tốt, miễn là luôn làm việc thì không cần phải ngại ngùng. Tài lộc: Muốn cải thiện tình hình tài chính nhưng lại không có dự án tốt để lựa chọn. Tình cảm: Khi ở bên nhau nên cho đối phương không gian riêng, ít can thiệp và nhiều thấu hiểu, đồng hành. Sức khỏe: Chú ý dưỡng thần.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể phải làm nhiều việc cùng lúc, sẽ khá bận rộn. Sự nghiệp: Có khả năng phải lựa chọn dự án hoặc kiêm nhiệm nhiều vị trí, cần suy nghĩ kỹ trước khi làm, đừng hành động bốc đồng. Tài lộc: Trong đời sống hàng ngày, nếu muốn đầu tư một dự án nào đó thì vẫn có thể xoay sở được. Tình cảm: Ngoài việc duy trì mối quan hệ tốt với đối phương, còn cần hòa hợp với bạn bè và gia đình của họ để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Sức khỏe: Thể trạng ổn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có góc nhìn sắc bén, không dễ bị cuốn theo đám đông. Sự nghiệp: Gặp vấn đề có thể xử lý bình tĩnh, nhưng cách bày tỏ quan điểm nên mềm mỏng để tránh bị nhắm vào. Tài lộc: Nếu đã có kế hoạch đầu tư thì hãy nhanh chóng hành động, chậm trễ có thể bỏ lỡ cơ hội. Tình cảm: Mối quan hệ không có vấn đề lớn, chỉ cần bớt cầu toàn là sẽ tránh được tranh cãi. Sức khỏe: Nên vận động vừa phải để tốt cho cơ thể.
