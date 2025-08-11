Tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8: Bảo Bình trúng lộc Thần Tài

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8, Bảo Bình có được vận đỏ trong tài lộc, có thể mở rộng nguồn thu. Song Tử chớ trông chờ người khác, cần tự lực hơn.
Ngọc Ánh - hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 mới đây đã khiến netizen xao xuyến khi tung ra bộ ảnh với phong cách tối giản nhưng vô cùng cuốn hút.
Nằm ở Lebanon, hang động Jeita được mệnh danh là “viên ngọc” của Trung Đông, nổi bật với vô vàn nhũ đá kỳ vĩ.
Theo nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học phát hiện một loài ốc nước ngọt ở Nam Mỹ có khả năng mọc lại mắt hoàn chỉnh sau khi bị cắt bỏ.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, song nhiều tỷ phú thế giới vẫn giữ thói quen sống rất tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ.
Ngọc Ánh - hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 mới đây đã khiến netizen xao xuyến khi tung ra bộ ảnh với phong cách tối giản nhưng vô cùng cuốn hút.
Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang thường chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến du lịch, gây ấn tượng với phong cách thời trang đồng điệu.
Mới đây, trên sàn xe cũ bất ngờ xuất hiện thông tin rao bán Ford GT Heritage Edition đời 2022 siêu lướt mới lăn bánh 244km khiến nhiều dân chơi "phát thèm".
Hàn Quốc coi pháo tự hành K9 Thunder như thành phần cốt lõi trong chương trình hiện đại hóa quân sự, là lựa chọn thay thế cho hệ thống do Phương Tây sản xuất.
Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới" được bán với giá 1 USD ở bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, người mua phải đầu tư thêm tiền để cải tạo nhà.
Không chỉ được chú ý với lối chơi quyết liệt và đầy kĩ năng, tuyển thủ nữ Shizuka còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính.
Cây cầu vẫn trụ vững sau một tuần bị dội bom dữ dội, điều này đã gây bất ngờ không nhỏ cho giới quan sát quân sự quốc tế và cả Quân đội Ukraine.
Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang. H'Hen Niê xinh đẹp nhẹ nhàng, bế bụng bầu dạo phố nhân một ngày nắng đẹp.
Vận trình từ 14–24/8, hai con giáp dễ thất bại khi xuất hành, làm ăn, trong khi một tuổi lại bỗng dưng trúng lộc lớn, tiền chảy ào ào.
Các nhà khảo cổ học ở Iran đã khai quật được một ngôi mộ xa hoa của thiếu nữ sống cách đây hơn 3.000 năm. Bên trong mộ cổ có lượng đồ tùy táng phong phú.
Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trận Mantinea năm 418 TCN là một trận đánh quyết định của Chiến tranh Peloponnesus, nơi hai thế lực hùng mạnh nhất Hy Lạp cổ là Athens và Sparta quyết chiến.
Các chuyên gia cảnh báo loài nhện độc có tên false widow với vết cắn "không thể chịu đựng được" sẽ xâm chiếm nhà cửa ở Anh trong mùa giao phối tháng 8.
Mới đây, Bentley đã trình làng mẫu grand tourer mui trần mới mang tên Batur Convertible, đây được xem là siêu phẩm giới hạn "chia tay" động cơ W12.
Ukraine triển khai thuyền không người lái phóng UAV FPV lao thẳng vào các “mắt thần” radar Nga, mở ra lỗ hổng nguy hiểm trên bầu trời Biển Đen.
Với nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, các hãng sản xuất xe hai bánh đã không ngừng cho ra mắt các sản phẩm mới và TVS M1-S là một trong số đó.
Sau 7 năm có mặt, BMW X5 thế hệ thứ 4 vẫn là một trong những mẫu crossover hạng sang đẹp nhất phân khúc, nhưng nó sắp phải nhường chỗ cho phiên bản kế nhiệm.