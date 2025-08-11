Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8: Bảo Bình trúng lộc Thần Tài

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8: Bảo Bình trúng lộc Thần Tài

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8, Bảo Bình có được vận đỏ trong tài lộc, có thể mở rộng nguồn thu. Song Tử chớ trông chờ người khác, cần tự lực hơn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cứ làm việc theo từng bước đã định, đừng nghĩ quá nhiều mà hãy hành động ngay. Sự nghiệp: Trong công việc đừng ôm tâm lý may rủi, chỗ nào thấy bất thường phải cảnh giác, nên kiểm tra xác nhận để tránh sai sót gây rắc rối cho bản thân. Tài lộc: Trong sinh hoạt hằng ngày cứ làm việc theo nhịp độ quen thuộc, hiện tại sẽ chưa thấy lợi ngay mà cần kiên nhẫn chờ đợi. Tình cảm: Bạn và người ấy ít xảy ra cãi vã, cứ bình lặng cùng nhau trải qua ngày tháng. Sức khỏe: Giữ cho tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ quá nặng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần tránh lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ, nên biết nắm lớn bỏ nhỏ. Sự nghiệp: Dù không ngại vất vả nhưng làm việc hơi qua loa, hay mắc lỗi ở chi tiết, điều này ảnh hưởng đến đánh giá của cấp trên và khách hàng. Tài lộc: Trước khi đầu tư hay kinh doanh dự án gì cần tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định, hành động liều lĩnh không có lợi. Tình cảm: Quan hệ tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng khi ở bên nhau dễ mất kiên nhẫn và nóng nảy. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử không thể trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác, dù được hỗ trợ cũng cần giữ tinh thần tự lực. Sự nghiệp: Cần có ý thức tự cường, nhiều khi lợi ích phải tự mình tranh đấu chứ không phải do người khác cho. Tài lộc: Tốt nhất là chăm lo các dự án đang có, đừng tham vọng những thứ vượt khả năng. Tình cảm: Cả hai không dành nhiều thời gian cho tình yêu mà tập trung vào việc khác. Sức khỏe: Chú ý bổ sung vitamin.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải sẽ phải đối mặt với thử thách lớn, cần chuẩn bị tâm lý. Sự nghiệp: Hãy cố gắng hoàn thành tốt những gì bản thân có thể làm, đừng quan tâm quá nhiều đến lời người khác, dũng cảm đối diện thử thách mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tài lộc: Cần cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, ít nhất duy trì qua giai đoạn khó khăn này đã. Tình cảm: Có thể xảy ra một số vấn đề, cả hai cần cùng nhau giải quyết. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên giao lưu với những người lạc quan, bạn sẽ thấy tâm trạng mình thay đổi tích cực. Sự nghiệp: Nên hợp tác với những người cùng chí hướng, khi mọi người đồng lòng thì tiến độ công việc sẽ nhanh hơn. Tài lộc: Có thể bắt đầu với các dự án đơn giản, tích lũy kinh nghiệm rồi mới tiến tới cái phức tạp hơn. Tình cảm: Quan hệ hài hòa, đôi bên thoải mái ở bên nhau, không có chuyện khó chịu với nhau. Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần dồi dào.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn sống hòa thuận với mọi người nhưng xung quanh lại ít ai thật lòng. Sự nghiệp: Đừng tốn thời gian cho những chuyện không đáng nóng giận, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tài lộc: Một số dự án không tốt như vẻ ngoài, nên quan sát kỹ và thu thập thông tin để phân tích cẩn thận. Tình cảm: Đối phương thường cần bạn khi có việc, nên cố gắng đáp ứng nhu cầu tình cảm của họ. Sức khỏe: Khi ra ngoài cần cẩn thận để tránh bị thương.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần biết nắm trọng điểm trong công việc và đời sống, đừng ôm đồm quá nhiều mà không làm tốt. Sự nghiệp: Xác định rõ vị trí và nhiệm vụ chính của mình, ưu tiên hoàn thành trước; nếu còn dư thời gian và sức thì mới hỗ trợ người khác. Tài lộc: Thời điểm hiện tại chưa thích hợp để mua sắm những món muốn có, nên chờ thêm. Tình cảm: Vẫn có thời gian bên nhau, chỉ cần tránh nói những lời gây lạnh nhạt. Sức khỏe: Thể trạng ổn, không dễ mệt mỏi.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp khi làm việc hay nói chuyện đừng cãi vã, lời khuyên hữu ích thì nên lắng nghe. Sự nghiệp: Khi gặp vấn đề nên tìm cách giải quyết trước, nếu có người góp ý hãy khiêm tốn tiếp nhận, đừng vì sĩ diện mà tranh cãi. Tài lộc: Các dự án đang triển khai không thuận lợi lắm, cần thời gian điều chỉnh. Tình cảm: Cả hai đều muốn mình là người quyết định, dễ phát sinh tranh chấp. Sức khỏe: Cẩn thận tránh va chạm gây thương tích.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên làm việc theo đúng quy trình, đừng vì muốn nhanh mà làm qua loa. Sự nghiệp: Làm việc cần tuân thủ quy tắc, nếu chỉ làm theo cảm tính hoặc suy đoán chủ quan sẽ thất bại, cấp trên sẽ không đồng ý. Tài lộc: Hạn chế ham muốn chi tiêu, đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm: Mỗi người đều làm theo ý mình, thiếu sự thấu hiểu thì khó đạt đồng thuận. Sức khỏe: Ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều hoặc đồ lạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có nhiều việc đem lại cảm giác thành tựu, hãy tập trung vào đó. Sự nghiệp: Có xu hướng chọn những dự án khó để thử thách bản thân, mong muốn nâng cao kỹ thuật và phát triển vị trí; tuy nhiên nên tiến từng bước vững chắc. Tài lộc: Các dự án hiện tại nên kiên trì thực hiện, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Tình cảm: Cả hai đều mong hòa thuận, không chủ động gây chuyện. Sức khỏe: Đừng ăn uống quá mức, nên vận động nhiều hơn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc và sinh hoạt theo kế hoạch sẽ có kết quả tốt. Sự nghiệp: Làm việc theo từng bước, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao thì sẽ đạt thành tích tốt. Tài lộc: Trúng lộc Thần Tài, có thể thu lợi từ các dự án tiết kiệm và mở rộng nguồn thu, chỉ cần sử dụng hợp lý và tránh lãng phí. Tình cảm: Hai người thường giúp đỡ nhau, làm việc vì đối phương sẽ tăng thêm sự gắn kết. Sức khỏe: Thể trạng ổn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có thể gặp được người sẵn lòng cho lời khuyên. Sự nghiệp: Nhân duyên tốt, làm việc đáng tin sẽ thu hút sự chú ý của người có ảnh hưởng, được họ chỉ dẫn sẽ tiết kiệm nhiều công sức. Tài lộc: Nên chọn các dự án đầu tư an toàn, đừng mạo hiểm để đổi lấy lợi nhuận cao. Tình cảm: Đối phương hơi thích chỉ bảo, nhưng xuất phát điểm tốt, lời khuyên hợp lý thì nên nghe. Sức khỏe: Thể trạng không có vấn đề gì bất thường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
