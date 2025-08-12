Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8: Sư Tử cẩn trọng, chớ tin lời hứa hão

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8: Sư Tử cẩn trọng, chớ tin lời hứa hão

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8, muốn thành việc lớn Sư Tử đừng tin vào lời hứa hẹn, hãy nhìn vào hành động thực tế. Nhân Mã có thể bị kẹt vốn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương thích sống những ngày yên ổn và không muốn làm gì mạo hiểm. Sự nghiệp: chỉ cần chăm chỉ hoàn thành tốt từng nhiệm vụ, đừng kiêu căng mà hãy bắt đầu từ những việc trong khả năng để đạt thành tích. Tài lộc: trong sinh hoạt hằng ngày, tích lũy nhiều sẽ thấy kết quả tốt, tiêu dùng hợp lý là rất quan trọng. Tình cảm: cả hai đều hài lòng với hiện tại, có chuyện gì cũng có thể trao đổi thẳng thắn, không xảy ra tranh cãi hay trách móc. Sức khỏe: nhìn chung không có vấn đề lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không hài lòng với hiện trạng nhưng bản thân lại ít có thể thay đổi. Sự nghiệp: đừng để người khác bắt nạt mà vẫn im lặng, nếu kéo dài thì việc xấu sẽ mặc định là lỗi của bạn hoặc mặc định giao hết cho bạn, như vậy rất khó nói đến phát triển nghề nghiệp. Tài lộc: khả năng bị kẹt vốn trong đầu tư khá cao, nếu chưa có cách giải thoát tốt thì nên chờ cơ hội, đừng manh động. Tình cảm: cả hai đều cảm thấy bị ấm ức, trách móc đối phương không biết cảm thông và bao dung. Sức khỏe: cẩn thận với tình trạng chóng mặt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử luôn có vài điều thú vị để làm, đừng do dự mà hãy bắt tay ngay. Sự nghiệp: ở nơi làm việc phải biết quan sát tình hình, những chuyện không nên nói hay hỏi thì nên giữ im lặng, đồng thời cần có ý thức giữ bí mật, đừng gì cũng nói. Tài lộc: trong đầu tư tài chính cần thận trọng phân biệt thông tin, đừng quá tin lời đồn kẻo chịu thiệt. Tình cảm: mối quan hệ tiến triển suôn sẻ, cả hai có thể nói chuyện ôn hòa, ít xảy ra đối đầu. Sức khỏe: nên giữ tâm trạng thoải mái, tránh lo âu căng thẳng.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải trong công việc và cuộc sống nên tìm đồng đội hợp tác, đừng mãi đơn thương độc mã. Sự nghiệp: cần có ý thức làm tốt dự án một cách nghiêm túc, bạn không qua loa thì kết quả cũng sẽ tốt hơn, việc nâng cao trình độ và uy tín chuyên môn mới là quan trọng. Tài lộc: trong sinh hoạt thường nhật, có vài dự án đáng để cân nhắc, nếu có thể hợp tác để kiếm tiền thì càng tốt. Tình cảm: bạn và nửa kia hòa hợp, không có chuyện gì gây khó chịu. Sức khỏe: thể lực dồi dào.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hãy tránh xa những người chỉ giỏi nói mà không làm, hợp tác với họ chỉ mất thời gian. Sự nghiệp: ở nơi làm việc có người thích hứa hẹn viển vông, lời của khách hàng hay cấp trên cũng đừng tin hết, hãy nhìn vào hành động và kết quả thực tế, đừng làm việc chỉ vì phút chốc máu nóng. Tài lộc: trong đầu tư tài chính cần cảnh giác với kẻ lừa đảo, nên tham khảo lời khuyên của chuyên gia thật sự. Tình cảm: đối phương thích hứa hẹn, bạn cần giữ lý trí và đừng tin tất cả. Sức khỏe: hạn chế thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên bớt bốc đồng và giữ lý trí để không bị người khác dắt mũi. Sự nghiệp: đối tác và khách hàng đều làm việc hiệu quả, bạn cũng cần phản ứng nhanh nhẹn để tránh bị coi là chậm chạp, như vậy dự án mới vận hành suôn sẻ và đạt kết quả tốt. Tài lộc: đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch, đừng dây dưa trì hoãn. Tình cảm: nửa kia không thích rườm rà, khi trao đổi nên nói thẳng và ngắn gọn. Sức khỏe: ra ngoài cẩn thận để tránh chấn thương.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đừng làm khó bản thân, hãy lập kế hoạch theo tình hình thực tế rồi tiến hành. Sự nghiệp: đừng tự “bơm máu” cho mình quá mức, khi báo cáo kế hoạch và thúc đẩy công việc nên vừa phải, như vậy đạt thành tích và bàn giao cũng dễ hơn. Tài lộc: trong sinh hoạt, nên kiểm soát chi tiêu trước rồi mới nghĩ cách tăng thu nhập. Tình cảm: cả hai đều muốn vun đắp tình cảm nhưng chưa tìm được cách đúng đắn. Sức khỏe: tiêu hao thể lực nhiều, nên nghỉ ngơi và bồi dưỡng.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nếu rõ ràng mục tiêu thì sẽ tiết kiệm thời gian và đạt được kết quả nhanh hơn. Sự nghiệp: làm việc cần xác định rõ trách nhiệm của mình, như vậy mới có hướng đi cụ thể, tránh thử lung tung mà chẳng ra thành quả. Tài lộc: không phải dự án nào chọn xong cũng có thể sinh lời ngay, có sốt ruột cũng không được. Tình cảm: cả hai chú trọng xem đối phương có thật lòng hay không, không muốn sống một cách mơ hồ. Sức khỏe: nên bổ sung dinh dưỡng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã muốn thay đổi hiện trạng nhưng vẫn thiếu chút sức lực, cần kiên nhẫn chờ đợi. Sự nghiệp: gặp rắc rối mà một mình không thể giải quyết, cần sự hỗ trợ từ nhiều người, môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tài lộc: khả năng bị kẹt vốn cao, dự án gặp khó khăn về dòng tiền. Tình cảm: mối liên kết với nửa kia khá chặt nhưng cũng bắt đầu thấy khó chịu. Sức khỏe: nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng bày vẽ thêm việc.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết không muốn trở nên lạnh lùng nhưng thực tế là càng dễ dãi thì càng dễ bị tổn thương. Sự nghiệp: muốn làm gì cũng không dễ, phải gỡ bỏ từng tầng hạn chế, đôi khi còn buộc phải tỏ ra khó gần. Tài lộc: chưa có dự án tốt để làm, nên chờ thêm. Tình cảm: cả hai đều giữ vững niềm tin riêng, ít khi đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ. Sức khỏe: hạn chế ăn uống quá đà, cần kiểm soát chế độ ăn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình muốn được yên tĩnh một mình, giảm bớt sự quấy nhiễu từ môi trường xung quanh. Sự nghiệp: trốn tránh không phải lúc nào cũng hiệu quả, việc của mình thì dù chạy cũng vô ích, chi bằng lấy dũng khí để giải quyết, có thể khó khăn sẽ qua. Tài lộc: đừng vội chọn dự án đầu tư, hãy tìm hiểu và so sánh kỹ để không bị lừa. Tình cảm: bạn và nửa kia ít giao tiếp, hầu như ai sống trong thế giới của người nấy. Sức khỏe: chú ý chăm sóc cơ thể theo khoa học, đừng mê tín.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng mãi nghĩ về những chuyện không vui, hãy chuyển hướng sự chú ý. Sự nghiệp: khi bị áp chế trong công việc, có lẽ nên đổi cách nghĩ để ứng phó, hoặc tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tài lộc: cần học hỏi thêm, nâng cao nhận thức thì mới tìm được dự án phù hợp hơn. Tình cảm: lo lắng quá nhiều trong mối quan hệ cũng như tự nguyền rủa chính mình, tốt hơn hết nên làm việc khác để phân tâm. Sức khỏe: chú ý tình trạng mất ngủ.
Bích Hậu (Theo Sohu)
