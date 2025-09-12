Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 13/9: Bọ Cạp lợi nhuận cao

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/9, Nhân Mã phải cẩn thận trong chuyện tiền nong, đừng mạo hiểm mong giàu nhanh. Bọ Cạp thu lợi không ít, mọi chuyện như ý.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương luôn có thể tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề, làm việc không còn quá trắc trở. Sự nghiệp: Công việc xử lý vấn đề khá tốt, được cấp trên và khách hàng tin tưởng, thậm chí còn giao cho bạn những dự án quan trọng. Tài lộc: Bạn không có tâm lý xấu hổ khi kiếm tiền, nhờ đó việc thu lợi ít gặp trở ngại. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống khá vui vẻ, có chuyện gì cũng kịp thời giải thích rõ ràng, tránh được hiểu lầm. Sức khỏe: Cơ bản ổn định, không có vấn đề lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có chuẩn mực riêng, không dễ dàng cúi đầu trước ai. Sự nghiệp: Trong công việc, gặp được đồng nghiệp, đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy là chuyện hiếm, tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính mình. Tài lộc: Khi đầu tư tài chính nên nghe một số ý kiến từ người có chuyên môn, ít nhất có thể nhận ra đâu là “cái bẫy” để tránh rủi ro. Tình cảm: Bạn ít khi can thiệp vào việc riêng của đối phương, cho rằng sự bao dung vừa phải sẽ có lợi cho tình cảm phát triển. Sức khỏe: Thể trạng tốt, sức khỏe ổn định.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử thường trở thành chỗ dựa hỗ trợ cho người xung quanh, nhưng làm việc cũng nên giữ nhịp độ vừa phải. Sự nghiệp: Làm việc theo nhóm rất quan trọng, nếu bạn giữ vai trò hỗ trợ thì càng có ưu thế, thuộc mẫu nhân tài khó thay thế. Tài lộc: Nên lựa chọn những dự án phù hợp với khả năng tài chính để bắt tay thực hiện. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, bạn mang lại nhiều giá trị tinh thần cho nửa kia và được họ biết ơn. Sức khỏe: Tinh thần thoải mái, ít khi nổi nóng.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có một vài tình huống bất ngờ nhỏ nhưng không đủ ảnh hưởng, chỉ cần bỏ qua là được. Sự nghiệp: Công việc đôi khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm rối nhịp độ, nhưng những việc không quan trọng thì nên phớt lờ để không tốn thời gian, công sức. Tài lộc: Nên thử nhiều loại dự án khác nhau, từng bước sẽ có thu hoạch, đừng nản chí. Tình cảm: Nửa kia hay bắt bẻ, thích tranh luận, nếu muốn thuyết phục sẽ khá tốn sức. Sức khỏe: Chú ý tránh va chạm gây thương tích.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có người hoặc chuyện khiến bạn nghi ngờ lại giá trị quan của chính mình. Sự nghiệp: Trong công việc có những yếu tố bất khả kháng, bạn nên thuận theo tự nhiên, khó có thể cưỡng cầu. Tài lộc: Đầu tư tài chính có thể gặp biến động lớn, nên đặt mục tiêu giảm thiểu tổn thất lên hàng đầu. Tình cảm: Trong mối quan hệ, đừng để người ngoài tác động, nên tập trung vào nhu cầu của cả hai thay vì nghe đánh giá bên ngoài. Sức khỏe: Tránh thức khuya dễ dẫn đến mất ngủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ bớt kích động, giữ ổn định là tốt nhất. Sự nghiệp: Dễ dàng giành được dự án tốt, làm việc nhiệt tình, không sợ khó, chỉ cần chú ý đừng để xuất hiện tình trạng cả thèm chóng chán. Tài lộc: Khi thấy dự án phù hợp thì nên hành động ngay, đừng cầu toàn quá kẻo bỏ lỡ cơ hội. Tình cảm: Nửa kia không thích bị lải nhải hay qua loa, bạn nên chú ý đến hiệu quả lời nói và hành động. Sức khỏe: Tinh thần dồi dào, tràn đầy năng lượng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình sẽ cảm thấy may mắn, làm việc thuận lợi hơn. Sự nghiệp: Có khả năng cao sẽ gặp được người hỗ trợ, những điều trước đây chưa làm tốt thì nay có thể cải thiện, là cơ hội hiếm có. Tài lộc: Vận may về tài chính khá ổn, chọn được dự án đáng tin, một số người còn có khoản thu bất ngờ. Tình cảm: Trò chuyện với nửa kia khá vui vẻ, ít khi đề cập tới chuyện khiến cả hai không thoải mái. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần hăng hái.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp ưu tiên làm xong việc của mình rồi mới giúp người khác, không còn quá dễ mềm lòng. Sự nghiệp: Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch, luôn nhớ đảm bảo lợi ích của bản thân trước rồi mới giúp đỡ người khác. Tài lộc: Sẽ thu được không ít lợi nhuận, đều là thành quả từ nỗ lực trước đây. Tình cảm: Khi bạn cần, nửa kia thường sẵn sàng giúp đỡ, bạn cũng nên tích cực đáp lại. Sức khỏe: Vận động hợp lý giúp tinh thần thư giãn, giảm áp lực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hãy tự động viên mình nhiều hơn, đừng quá lo lắng về khả năng thất bại. Sự nghiệp: Từng bước làm tốt mỗi việc để tích lũy năng lực, không cần phải vội mạnh mẽ ngay lập tức. Tài lộc: Các dự án tài chính cần tiến hành từ từ, có thể điều chỉnh phương thức, đừng nghe dụ dỗ đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Bạn có kỳ vọng trong tình cảm nhưng nửa kia lại có quan điểm khác, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý tránh nóng trong.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có vài ý tưởng hơi xa rời thực tế, chỉ khi bắt tay làm mới biết đúng sai. Sự nghiệp: Chỉ khi biến ý tưởng thành thành quả thực tế thì cấp trên và khách hàng mới tin tưởng vào năng lực của bạn, nếu không thì khó thuyết phục. Tài lộc: Nên xác định rõ thực lực, chọn làm các dự án cơ bản để đảm bảo an toàn. Tình cảm: Hai bạn hài lòng với tình trạng hiện tại, ít khi cãi cọ. Sức khỏe: Nên bổ sung thêm vitamin cho cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đừng quá tham vọng vượt ngoài khả năng, nên xử lý việc phù hợp với sức mình trước. Sự nghiệp: Nên bắt đầu từ các công việc cơ bản, khi chưa đủ năng lực thì việc chen vào dự án khó chỉ khiến bản thân thêm rắc rối. Tài lộc: Nên tập trung làm tốt những dự án đang có, nếu muốn đầu tư mới thì cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm: Nửa kia mong bạn chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm, đừng chỉ phản ứng sau khi họ làm gì đó. Sức khỏe: Vận động vừa sức, không nên quá gắng sức.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên xác định rõ vị trí của mình, đừng làm những điều vượt ngoài vai trò. Sự nghiệp: Công việc chủ yếu dựa vào sức mạnh tập thể, tập thể mạnh thì bạn cũng được hưởng lợi, nên tập trung làm tốt phần việc thuộc về mình. Tài lộc: Có khả năng nhận được một số thông tin liên quan đến đầu tư, sẽ ảnh hưởng đến cách bạn triển khai dự án. Tình cảm: Hai bạn đều muốn vun đắp tình cảm, sẵn sàng nhường nhịn để giữ hòa khí. Sức khỏe: Vận động hợp lý giúp cơ thể thêm khỏe mạnh.
