Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/9: Ma Kết có tiền chớ kiêu ngạo

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/9: Ma Kết có tiền chớ kiêu ngạo

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/9, Ma Kết kiếm tiền dễ dàng thì đừng vội kiêu ngạo kẻo bị lợi dụng. Thiên Bình tình cảm đi xuống, dễ hơn thua với nửa kia.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương đừng cẩu thả là được, có nỗ lực, có cố gắng thì mới có thể có thu hoạch. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc gặp khách hàng, người đối tác không mấy thành thật, họ có toan tính riêng, bạn cần ứng phó thận trọng, ngây thơ tất sẽ bị lừa. Tài lộc: Vận thế bình thường, về đầu tư tài chính thì chưa nên vội vàng chọn dự án. Tình cảm: Vận thế trung bình, nửa kia lời nói và hành động đôi khi không đáng tin. Sức khỏe: Vận thế bình thường, cơ bản là khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tâm trạng ổn định thì mọi việc tự nhiên thuận lợi, đừng làm bản thân khó chịu là được. Sự nghiệp: Vận thế ổn, người gặp trong công việc nhìn chung lịch sự, biết điều, bạn cũng nên giữ thái độ tốt, đừng mãi vướng bận chuyện chưa làm tốt. Tài lộc: Vận thế tạm ổn, trong sinh hoạt hàng ngày muốn mua sắm thêm món mới, nên tìm hiểu thêm kiến thức liên quan thì tốt hơn. Tình cảm: Vận thế khá, đôi bên biết nghĩ cho nhau, có việc gì cùng bàn bạc là ổn. Sức khỏe: Vận thế tốt, tâm trạng ổn, không thấy khó chịu.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử không nên giao du với người đầu óc không tỉnh táo, như vậy chỉ thêm mệt thân. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc cảm thấy đối tác chưa quen nghiệp vụ, chi phí giao tiếp cao hơn trước. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong sinh hoạt hàng ngày nên tìm cách mở rộng nguồn thu và tiết kiệm phù hợp, nên hỏi han người có kinh nghiệm. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong mối quan hệ thân mật hai người thiếu giao tiếp hiệu quả, nói gì cũng chẳng hiểu ý nhau. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên tĩnh dưỡng.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải nếu giao lưu nhiều với người cùng tần số thì tâm trạng bản thân cũng dễ được an ủi. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc chủ yếu lo chuyện của mình, ít tham gia tiểu nhóm, nhưng cũng phải cẩn trọng, đừng để lời nói, việc làm gây mất lòng người khác. Tài lộc: Vận thế khá, trong sinh hoạt hàng ngày nên sử dụng thu nhập hợp lý, có món gì muốn mua thì lên kế hoạch trước. Tình cảm: Vận thế ổn, hai người ở bên nhau thoải mái, ít có chuyện cãi vã. Sức khỏe: Vận thế tốt, trạng thái tổng thể ổn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử muốn làm việc thuận lợi thì chuẩn bị từ trước không thể thiếu. Sự nghiệp: Vận thế tốt, công việc cần nắm bắt nhiều kiến thức mới, đừng vội, từ từ sẽ hiểu hết, trước khi làm dự án hãy chuẩn bị chu đáo để tránh lúng túng. Tài lộc: Vận thế tốt, về đầu tư tài chính nên chăm lo dự án sẵn có, đừng mơ cao sẽ tránh được tổn thất. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn và nửa kia ở bên nhau khá vui vẻ, có thể bình yên sống chung, không xuất hiện tranh chấp. Sức khỏe: Vận thế khá, thân thể khỏe mạnh, nghỉ ngơi nhiều là tốt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng vì sợ mất mặt mà không nói, người bên cạnh sẽ giúp bạn. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, trong công việc nên giữ liên hệ chặt với thành viên nhóm, gặp khó khăn thì nên cầu viện kịp thời. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày lưu ý đừng tiêu quá nhiều cho giải trí, cái gì không cần thì nên tiết kiệm. Tình cảm: Vận thế bình thường, khi ở bên bạn đời gặp khó khăn thì đừng ngại nói, chẳng cần tự gồng gánh. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên hạn chế uống rượu.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình vẫn có năng lực xử lý sự cố bất ngờ, chỉ là sẽ tốn chút sức. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc gặp chuyện vẫn khá bình tĩnh, giải quyết các tình huống trong nhiệm vụ không thành vấn đề. Tài lộc: Vận thế bình thường, cần thay đổi vài thói quen tiêu dùng, nên quy hoạch hợp lý. Tình cảm: Vận thế bình thường, quan hệ thân mật không phải là hơn thua nhau, có chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại khiến đối phương khó chịu thì không nên. Sức khỏe: Vận thế tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá sung mãn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng tạo áp lực quá nhiều cho bản thân, học gì mà vội vàng thì chắc chắn không ổn. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc chưa hiểu rõ yêu cầu của cấp trên, khách hàng, chỗ nào chưa rõ mà không hỏi thì dễ sai sót thêm phiền phức. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, về đầu tư tài chính nguồn vốn không nhiều, lưu ý đừng ham rẻ. Tình cảm: Vận thế bình thường, đôi bên đừng so đo chuyện nhỏ, rộng lượng chút cũng chẳng mất gì. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên tĩnh dưỡng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có thể gặp nhiều tin tức không đáng tin, nên cẩn thận phân biệt. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, khi làm việc đừng quá nhập tâm vào cảm xúc của người khác, chuyện cần nguyên tắc thì không thể nhượng bộ. Tài lộc: Vận thế bình thường, về đầu tư tài chính không có tin tốt, có thể cần chờ thời cơ mới hành động. Tình cảm: Vận thế trung bình, hai bên nên trao đổi nhiều hơn về tinh thần, không hứng thú với gì cả thì không ổn. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên chăm sóc bản thân, cẩn thận mất ngủ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết vẫn còn nhiều không gian phát triển, đừng vì chút thành tích mà kiêu ngạo. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, trong công việc cần giữ khiêm tốn, làm được thành tích thì nên kín đáo, tránh để người khác nắm thóp rồi gây khó dễ. Tài lộc: Kiếm được tiền nhưng trong sinh hoạt hàng ngày nên chú ý mở rộng nguồn thu và tiết kiệm, nếu không tốc độ tiêu tiền sẽ vượt tốc độ kiếm tiền. Tình cảm: Vận thế bình thường, quan hệ thân mật hài hòa, ít xảy ra cãi vã. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên kiểm soát ăn uống.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể kết giao thêm bạn mới sẽ giúp ích cho phát triển sau này. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc gặp người đều lịch sự, biết điều, có cơ hội quen biết “người lớn” thì nên chủ động giao lưu, khiêm tốn học hỏi biết đâu sẽ có kinh nghiệm hữu ích. Tài lộc: Vận thế khá, trong sinh hoạt hàng ngày nên chăm lo tốt dự án đang làm, bớt do dự thì dễ thành công. Tình cảm: Vận thế tốt, nửa kia biết quan tâm giúp đỡ bạn, đừng quá kiểu cách, có việc gì nên nói thẳng với nhau. Sức khỏe: Vận thế tốt, tinh thần ổn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần chủ động hơn trong công việc, cứ bị người thúc ép thì càng dễ sai sót. Sự nghiệp: Vận thế yếu, trong công việc thường xuyên lười biếng là không tốt, nên thể hiện trước cấp trên mặt chăm chỉ. Tài lộc: Vận thế yếu, về đầu tư tài chính không có dự án khả thi, bản thân năng lực chưa đủ lại kén chọn cái này chê cái kia. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, khi ở bên nửa kia dễ lấy mình làm trung tâm, đều muốn nói là phải làm theo ý mình, can thiệp chuyện của đối phương. Sức khỏe: Vận thế yếu, nên cẩn thận kẻo bị thương.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
