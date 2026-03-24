Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Truyền thông Nga đưa tin nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3.

Truyền thông Nga ngày 23/3 đã đồng loạt đưa tin nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3, với tâm điểm là việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có sự tham gia của tập đoàn năng lượng Nga Rosatom.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Hãng TASS đăng thông báo về chuyến thăm dẫn nguồn TTXVN, và đưa tin về các hoạt động trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, bao gồm các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo Duma quốc gia, Hội đồng liên bang (hai viện của Quốc hội Nga), hội đàm với Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, với doanh nghiệp khai thác khí đốt tự nhiên Novatek, lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, trong đó người đứng đầu Chính phủ Nga đánh giá dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển hợp tác trong các lĩnh vực liên quan như công nghệ cao, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng ở đất nước Đông Nam Á.

Hãng tin Ria Novosti đưa tin, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ và giúp đỡ vô giá của Nga.

Còn trong hội đàm, Thủ tướng M. Mishustin khẳng định Nga chân thành coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc Đối tác Chiến lược Toàn diện. Thủ tướng Nga lưu ý rằng hai chính phủ đang đảm bảo hợp tác hiệu quả, thực hiện tích cực các thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao nhất.

Điểm nhấn được báo chí Nga đặc biệt quan tâm là lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom.

Giới quan sát Nga đánh giá đây là bước đi “kịp thời và mang tính chiến lược” trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng mạnh.

Trong phát biểu được truyền thông Nga trích dẫn, Thủ tướng Mishustin cho rằng dự án không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng, mà còn tạo động lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. Ngoài ra, một dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam cũng đang được hai bên triển khai song song.

Bên cạnh đó, hợp tác năng lượng với tập đoàn Novatek cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Giám đốc điều hành Leonid Mikhelson cho biết doanh nghiệp đã ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khách hàng Việt Nam và sẵn sàng triển khai các lô hàng đầu tiên trong thời gian tới. Động thái này sẽ mở ra hướng xuất khẩu mới cho khí đốt Nga trong bối cảnh nước này chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Truyền hình Nga cũng phản ánh những chi tiết mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước như việc lãnh đạo hai bên thường chào nhau bằng tiếng Nga trong các cuộc gặp cấp cao, thể hiện sự gắn bó và tin cậy truyền thống.