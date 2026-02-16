Giới trẻ hiện nay nhìn nhận Tết truyền thống ra sao?

Thế hệ trẻ có góc nhìn mới mẻ hơn về Tết, họ vẫn trân trọng truyền thống nhưng cũng muốn tận hưởng theo cách riêng, thoải mái và phù hợp với lối sống hiện đại.

Giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi

Với nhiều bạn trẻ, Tết vẫn là dịp quan trọng để trở về nhà, gặp lại bố mẹ, ông bà và sum họp sau một năm làm việc bận rộn. Những phong tục như gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ hay thăm họ hàng vẫn được duy trì như cách thể hiện lòng hiếu kính và gìn giữ văn hóa gia đình.

Ảnh minh họa.

Bạn Hồng Ánh (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đi học xa từ nhỏ, nên Tết được tự tay gói bánh và phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm khiến mình cảm thấy rất trân trọng. Đó là những khoảnh khắc mà mình luôn muốn giữ lại, dù cuộc sống ngày càng hiện đại."

Không ít người trẻ còn chủ động “học lại” văn hóa Tết từ bố mẹ, thậm chí chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa giá trị truyền thống theo ngôn ngữ của thời đại mới. Điều đó cho thấy Tết không hề bị mai một – nó chỉ được diễn giải theo một cách gần gũi hơn với giới trẻ.

Đổi mới theo xu hướng hiện đại

Bên cạnh sự trân trọng truyền thống, giới trẻ ngày nay cũng thể hiện mong muốn tận hưởng Tết theo cách thoải mái và ít gò bó hơn. Nhiều người bỏ bớt các thủ tục hình thức, giảm áp lực chuyện xã giao hay họp hành dài ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Ảnh minh họa.

Anh Minh Quân (29 tuổi, TP. HCM) cho biết: "Trước đây mình phải đi chúc Tết cả ngày, rất mệt và không còn thời gian cho bản thân. Giờ gia đình mình thống nhất giảm bớt lịch thăm hỏi để có thêm thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau."

Xu hướng đón Tết bằng những chuyến du lịch, thay đổi địa điểm trải nghiệm hoặc tổ chức Tết theo phong cách tối giản cũng đang ngày càng phổ biến. Quan điểm của họ rất rõ ràng: Tết là để vui và tái tạo năng lượng, không nhất thiết phải “chạy theo” những khuôn mẫu cũ miễn là ý nghĩa và phù hợp với bản thân.

Sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

Điều thú vị là đa số người trẻ không có xu hướng “phủ nhận truyền thống”, mà tìm cách kết hợp hài hòa giữa giá trị xưa và nhu cầu hiện đại. Họ vẫn chúc Tết, vẫn sum họp gia đình, nhưng cũng cởi mở hơn trong cách đón Tết: có thể ăn mâm cơm gia đình vào ngày đầu năm, nhưng hôm sau là lên đường du lịch; có thể lì xì truyền thống, nhưng qua ví điện tử; có thể dọn dẹp nhà cửa cầu may, nhưng gọn nhẹ và thoải mái.

Bạn Thuận An (25 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ quan điểm của mình: "Gia đình mình vẫn giữ mâm cơm đầu năm và thắp hương tổ tiên, nhưng sau đó cả nhà sẽ đi du lịch vài ngày. Vừa giữ được truyền thống, vừa tạo năng lượng mới – mình thấy như vậy hợp với thời đại hơn."

Ảnh minh họa.

Chính sự linh hoạt đó tạo nên một diện mạo Tết mới – trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của ngày Tết cổ truyền.

Dù xã hội có thay đổi, một điều không đổi là: Tết vẫn luôn là khoảnh khắc quan trọng để người trẻ nhìn lại, trân trọng những điều đã qua và khởi đầu một năm mới với tinh thần tích cực. Và đó chính là cách họ tiếp nối truyền thống – theo cách riêng, nhưng đầy ý nghĩa.