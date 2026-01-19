Hà Nội

Xã hội

Trao trả tài sản cho người dân lúc làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa trao trả tài sản cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Gia Đạt

Cụ thể, khoảng 10h30 phút ngày 16/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV tại khu vực 7,2 ha, phường Ngọc Hà, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện một chiếc ví do người dân đánh rơi. Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh và nhận thấy bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân.

d.png
Sau khi nhận được tài sản mình đánh rơi, anh Hùng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác đã khẩn trương tiến hành xác minh thông tin theo các giấy tờ có trong ví, đồng thời chủ động liên hệ với chủ sở hữu tài sản. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chiếc ví là của anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 2001, ngõ 376 đường Bưởi, phường Ngọc Hà.

Đến ngày 19/1/2026, anh Phạm Văn Hùng đã đến trụ sở Công an phường Ngọc Hà để nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân bên trong. Tại đây, tài sản được bàn giao đầy đủ, đúng chủ sở hữu theo quy định. Nhận lại tài sản bị thất lạc, anh Hùng không giấu được sự xúc động, bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đã tận tâm, trách nhiệm, giúp anh nhanh chóng nhận lại tài sản, tránh những phiền toái phát sinh trong sinh hoạt và công việc.

Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

#Công an #Hà Nội #Đại hội XIV #trao trả tài sản #bảo vệ

