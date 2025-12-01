Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu lưu trữ tế bào gốc cho con gái

Mới đây, " hot girl trứng rán " Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu đồng để lưu trữ tế bào gốc cho con gái Bún ngay khi vừa chào đời.
Thương hiệu Icoma đến từ Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu xe điện gấp gọn Icoma Tatamel Bike với kích thước nhỏ nhắn, tùy biến linh hoạt với nhiều màu sắc bắt mắt.
CISA cảnh báo phần mềm gián điệp có thể đọc lén tin nhắn, khuyên người dùng iPhone và Android bật ngay tính năng bảo mật.
Bức tượng bằng đồng của người La Mã có niên đại khoảng 2.000 tuổi được các nhà nghiên cứu tin rằng khắc họa hình ảnh một diễn viên hài.
Thương hiệu Icoma đến từ Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu xe điện gấp gọn Icoma Tatamel Bike với kích thước nhỏ nhắn, tùy biến linh hoạt với nhiều màu sắc bắt mắt.
Một nghiên cứu mới của các chuyên gia phát hiện những đợt hạn hán kéo dài đã dẫn tới sự sụp đổ của nền văn minh thung lũng Indus.
Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích nổi bật, 'hot girl điền kinh' Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn hút fan nhờ gương mặt ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn săn chắc.
Tại triển lãm Motor EXPO 2025, hãng xe Toyota đã giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng SUV đô thị Hybrid – Yaris Cross HEV NightShade 2026 mới.
Samsung ra mắt màn hình ViewFinity S8 37 inch, mở rộng không gian hiển thị và tối ưu đa nhiệm.
Trong buổi trao sash ở Miss Charm 2025, đại diện Việt Nam Mai Ngô diện đầm đuôi cá tông đỏ tôn lên đường cong hình thể quyến rũ.
Dảnh House ở Lô Lô Chải vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng lạ mắt trên cao nguyên đá.
Các nhà khoa học cho hay một hóa thạch bàn chân được tìm thấy cách đây 15 năm thuộc về một người họ hàng bí ẩn sống cùng thời Lucy.
Từ cặp ngà dài đặc trưng đến khả năng sinh tồn ở vùng băng giá Bắc Cực, hải mã (Odobenus rosmarus) là loài động vật biển lớn mang nhiều đặc điểm khác thường.
Đoạn clip nữ diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Việt.
Dù không cao nổi bật, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng vẫn là điểm trekking hoang sơ, thử thách cả những tay leo núi kỳ cựu.
Sau gần một thập kỷ bị phàn nàn vì dễ bẩn và nhanh xuống cấp, Microsoft bắt đầu loại bỏ Alcantara khỏi nhiều dòng Surface.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/12, Bọ Cạp may mắn bủa vây, nắm bắt tốt sẽ đạt thành tích lớn. Sư Tử tài lộc cũng tốt, cải thiện rõ rệt.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 8 phiên bản mới đã chính thức mở bày bán ở thị trường Trung Quốc với giá từ 215.000-275.000 Nhân dân tệ (khoảng 752-962 triệu đồng).
Căn hộ cao cấp tại quận 1 (cũ) của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng nằm trong một khu phức hợp hiện đại, có đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của gia đình.
LingGuang, trợ lý AI đa mô hình của Ant Group, tạo app trong 30 giây, đạt 2 triệu lượt tải.
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy đắt show đóng phim, sự kiện, quảng cáo. Cô từng hẹn hò 2 mỹ nam Hàn Quốc: Lee Minho và Lee Dong Wook.
Vườn cam rốn lồi Mộc Châu mùa chín vàng thu hút du khách check-in, hái cam tươi và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, sống ảo cực “hot”.