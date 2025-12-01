Hà Nội

Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu lưu trữ tế bào gốc cho con gái

Cộng đồng trẻ

Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu lưu trữ tế bào gốc cho con gái

Mới đây, " hot girl trứng rán " Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu đồng để lưu trữ tế bào gốc cho con gái Bún ngay khi vừa chào đời.

Thiên Anh
Trần Thanh Tâm – cái tên từng gây sốt mạng xã hội với biệt danh "hot girl trứng rán" – mới đây lại khiến cộng đồng mạng choáng váng khi chia sẻ về khoản chi hơn 300 triệu đồng cho con gái Bún.
Không phải mua sắm hàng hiệu hay xe sang, mà là đầu tư vào việc lưu trữ tế bào gốc cuống rốn ngay khoảnh khắc bé vừa cất tiếng khóc chào đời.
Trên trang cá nhân, Thanh Tâm viết rằng hành trình làm mẹ mang đến cho cô nhiều cảm xúc thiêng liêng. Chính vì vậy, cô và chồng đã tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định chọn gói lưu trữ tế bào gốc kéo dài tới 60 năm.
"Đây là món quà đầu tiên ba mẹ dành cho Bún, như một lời chúc an lành cả cuộc đời", Tâm chia sẻ.
Hơn 300 triệu đồng không phải con số nhỏ, nhưng với vợ chồng Thanh Tâm, đó là sự đầu tư xứng đáng. Bởi tế bào gốc cuống rốn được xem là nguồn tài nguyên y học quý giá, có khả năng hỗ trợ điều trị hơn 80 loại bệnh lý khác nhau. Không chỉ dành cho bé Bún, nguồn tế bào này còn có thể sử dụng cho người thân trong gia đình nếu có sự tương thích.
Thanh Tâm nhấn mạnh rằng cơ hội lấy tế bào gốc chỉ có một lần duy nhất, ngay khi em bé vừa chào đời.
Câu chuyện của vợ chồng Thanh Tâm nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước khoản chi lớn, nhưng cũng dành lời khen cho sự chu đáo và tầm nhìn xa của bà mẹ trẻ.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến việc lưu trữ tế bào gốc như một biện pháp dự phòng y tế, quyết định của Thanh Tâm được xem là minh chứng rõ ràng cho xu hướng mới.
Tất nhiên, cũng có ý kiến trái chiều. Một số cho rằng dịch vụ này vẫn còn khá xa lạ và chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Nhưng chính sự lựa chọn của Thanh Tâm đã góp phần đưa chủ đề này đến gần hơn với công chúng, khơi gợi sự tò mò và tìm hiểu của nhiều bậc phụ huynh.
Với Thanh Tâm, điều quan trọng nhất không phải là số tiền bỏ ra, mà là cảm giác an tâm khi biết rằng con gái có thêm một lớp bảo vệ sức khỏe trong tương lai.
#Lưu trữ tế bào gốc cho trẻ sơ sinh #Trần Thanh Tâm #Đầu tư chăm sóc con cái #Hot girl Trần Thanh Tâm #Chi phí y tế cao #tế bào gốc

