Chốt phương án tuyển sinh 2026: Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách, Bộ GD-ĐT chốt phương án thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học.

Sáng 15/2, Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Thông tư được xây dựng theo trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Một nội dung điều chỉnh quan trọng trong Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách là thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Trước đó, trong dự thảo Thông tư, Bộ GD-ĐT dự kiến giới hạn thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng.

Về các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Trước đó, tại dự thảo, Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3 đối với các chương trình này.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý

Nội dung điều chỉnh thứ hai, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp) cho tất cả các phương thức xét tuyển trừ tuyển thẳng. Tại dự thảo công bố trước đó, điểm tối thiểu dự kiến là 16 điểm theo thang điểm 30.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển):

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3.

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5.

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết, bố cục Thông tư gồm có 3 chương, 22 điều, quy định về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Chương I gồm các quy định chung về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. Các nội dung của chương này quy định những nguyên tắc trong tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển theo Luật Giáo dục đại học 125/2025/QH15 nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào.

Chương II tập trung chủ yếu về các giải pháp kỹ thuật thực hiện quy trình đăng ký và xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những yêu cầu tăng cường qua các quy định về xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh.

Chương III quy định về trách nhiệm của các bên liên quan trong đó nhấn mạnh vai trò của thí sinh, các trường đại học trong hoạt động thi tuyển, xét tuyển.