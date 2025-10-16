Hà Nội

Sống Khỏe

TP HCM phát hiện, xử lý 46 vụ vi phạm về hàng giả, nhập lậu

Dịp cuối năm, lực lượng chức năng TP HCM sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc và sản phẩm y tế.

Bình Nguyên

Ngày 16/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đã có báo cáo tình hình hoạt động quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2025.

Theo đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo, trong quý 3, lực lượng Quản lý thị trường TP HCM đã kiểm tra và phát hiện 46 vụ vi phạm. Số tiền phạt hành chính của 46 quyết định xử phạt phát sinh trong quý là trên 1,2 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm nói chung trên 5,3 tỷ đồng. Trong quý, lực lượng thu nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng từ tiền phạt hành chính của 130 vụ việc vi phạm. Đã tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá trên 4,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong kỳ, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tổng 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thời gian qua, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn diễn biến phức tạp và có quy mô lớn, đặc biệt là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

1-4323.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá vi phạm/ Ảnh hochiminh.dms.gov.vn

Các nguồn hàng hóa di chuyển vào địa bàn thành phố sẽ được tập kết tại các kho hàng, điểm trung chuyển, chứa trữ và được bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trọng điểm, trung tâm thương mại. Đặc biệt trong đó nổi cộm là phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử; các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử) để hoạt động nên tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Trước tình hình trên, lực lượng QLTT TP HCM đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Các chuyên gia đang phối hợp với Đội QLTT số 6 thẩm định hàng hóa thật - giả/ Ảnh hochiminh.dms.gov.vn

Trong quý IV-2025, Chi Cục QLTT TP HCM xác định tiếp tục mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đối với hoạt động quảng cáo sữa, thuốc, thực phẩm.

Bên cạnh đó, QLTT TP HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác trong công tác này. Đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin với các hiệp hội, doanh nghiệp để việc xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả cao hơn.

Ngoài ra, QLTT sẽ chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vi phạm. Trọng tâm là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch và không đảm bảo an toàn.

