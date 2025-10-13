Toyota và BMW đã đúng với chiến lược đi ngược “làn sóng EV”

Khi nhiều hãng xe lao vào cuộc đua “EV 100%”, BMW và Toyota vẫn kiên định với chiến lược đa năng lượng khi kết hợp xăng, hybrid, điện và hydrogen.

Video: Pin nhiệu liệu của Toyota hoạt động thế nào?

Trong khi hàng loạt hãng ôtô lớn công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong. Volvo, Bentley, Ford Europe, Porsche và Audi đều đặt mục tiêu bán xe thuần điện trong giai đoạn 2030 - 2035. Tuy nhiên, khi thực tế thị trường không bùng nổ như kỳ vọng, nhiều kế hoạch đã bị hoãn, thậm chí tạm dừng vô thời hạn.

Trái ngược xu thế đó, BMW và Toyota vẫn trung thành với chiến lược riêng. Họ không tuyên bố EV 100%, mà chọn con đường đa năng lượng, phát triển song song động cơ xăng, hybrid, xe điện thuần túy và pin nhiên liệu hydrogen. Và chính sự thận trọng ấy đang trở thành lợi thế cạnh tranh lớn trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Toyota và BMW thắng thế nhờ chiến lược đi ngược “làn sóng EV”.

Thay vì đặt cược tất cả vào điện hóa, BMW theo đuổi triết lý “Power of Choice” mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn: xăng, diesel, plug-in hybrid, xe điện và sắp tới là xe pin nhiên liệu hydrogen. Hãng xác nhận sẽ ra mắt BMW iX5 Hydrogen vào năm 2028, sử dụng công nghệ pin nhiên liệu đồng phát triển cùng Toyota.

Giữa lúc châu Âu siết chặt quy định khí thải, CEO BMW Oliver Zipse nhiều lần phản đối việc cấm hoàn toàn xe xăng vào 2035. Ông cho rằng các quy định thiên lệch kỹ thuật sẽ làm mất đi quyền lựa chọn của người tiêu dùng và đe dọa hàng chục nghìn việc làm trong ngành công nghiệp ôtô.

“Nếu chỉ dựa vào xe điện, ngành công nghiệp ôtô sẽ đi vào ngõ cụt. Chúng ta cần nhiều giải pháp khác nhau để đảm bảo chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất của châu Âu,” Zipse khẳng định. Dù giữ lập trường riêng, BMW vẫn tích cực đầu tư cho điện hóa. Hãng đã chi hơn 10 tỷ euro cho dự án Neue Klasse, bao gồm dòng xe điện BMW iX3, i3 sedan thế hệ mới và iX5 thuần điện.

Song song đó, BMW vẫn duy trì các động cơ I6 và V8 của bộ phận hiệu năng cao BMW M, tinh chỉnh để đạt chuẩn khí thải Euro 7, đồng thời tiếp tục phát triển động cơ diesel cho X5 thế hệ mới 2026.

Cùng hướng đi với BMW, Toyota từ lâu đã cảnh báo về rủi ro của điện hóa cực đoan. Phó Chủ tịch Toyota châu Âu Andrea Carlucci khẳng định: “Chúng tôi không bỏ động cơ đốt trong, mà cải tiến nó để phù hợp mọi hệ truyền động từ hybrid, thuần điện đến pin nhiên liệu hydrogen.”

Chủ tịch danh dự Akio Toyoda thậm chí dự đoán rằng xe điện sẽ không bao giờ vượt quá 30% thị phần toàn cầu, do sự khác biệt lớn về hạ tầng và khả năng chi trả giữa các khu vực. Toyota tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu tổng hợp, sinh học và thử nghiệm động cơ đốt trong sử dụng hydrogen trên các mẫu GR Yaris và GR Corolla. Đây là cách hãng giảm phát thải mà không cần loại bỏ hoàn toàn động cơ truyền thống.

Việc không đặt cược một chiều giúp BMW và Toyota tránh được cú sốc tài chính mà nhiều đối thủ đang gặp phải. Porsche, chẳng hạn, buộc phải tái phát triển phiên bản động cơ xăng cho các mẫu Macan, Boxster và Cayman, sau khi nhận ra thị trường chưa sẵn sàng cho dòng EV toàn phần. Những thay đổi ngoài kế hoạch này tiêu tốn hàng tỷ USD và khiến chiến lược điện hóa của tập đoàn Volkswagen chậm lại đáng kể.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), xe điện chiếm 17,7% doanh số ô tô mới tại châu Âu trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng từ 14,1% cùng kỳ năm trước. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính năm 2024, EV chiếm hơn 20% doanh số toàn cầu, tương đương 17 triệu xe bán ra, và có thể vượt 20 triệu xe trong 2025.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đồng đều. Tại Na Uy, xe điện chiếm tới 89% doanh số, trong khi tại Mỹ, con số chỉ đạt 9,2% (theo Experian Automotive). Những khác biệt về chính sách, hạ tầng và giá bán khiến việc áp đặt một mô hình EV toàn phần trên phạm vi toàn cầu trở nên thiếu thực tế.

Trong khi nhiều đối thủ phải điều chỉnh chiến lược, BMW và Toyota lại đang đứng ở vị trí thuận lợi: Không bị ràng buộc bởi các cam kết “EV 100%”. Chủ động thích ứng với tốc độ chuyển đổi khác nhau ở từng khu vực. Duy trì lợi nhuận từ các dòng xe truyền thống trong khi tiếp tục đầu tư cho điện hóa.

Thực tế cho thấy, con đường điện hóa không có lộ trình chung cho mọi hãng xe. Và với sự kiên định, linh hoạt và đầu tư dài hạn, BMW và Toyota đang chứng minh rằng đôi khi “chậm mà chắc” mới là chiến lược đúng đắn nhất trong kỷ nguyên ôtô hậu xăng dầu.