Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Giá trị chiến lược của chương trình “Nhân tài dẫn dắt nhân tài” là chuyển từ tư duy “có nhân tài” sang tư duy “tạo ra nhân tài”. Một chuyên gia giỏi dẫn dắt một số nhà khoa học trẻ, rồi mỗi người trong số đó lại trở thành hạt nhân của một nhóm nghiên cứu mới. Đó là khoản đầu tư có “lãi kép” lớn nhất.