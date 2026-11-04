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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 4/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo Việt Linh/Znews.vn

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đoàn đại biểu Quốc hội Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc gặp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

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#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch Quốc hội Lào #Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone #Việt Nam #Lào

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