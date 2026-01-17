Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn ổ nhóm chuyên cung cấp thông tin cho các đối tượng lừa đảo

Đây là nhóm đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Hạo Nhiên

Ngày 17/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với đường dây chuyên mua bán, “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

gen-h-z7439637277654-353cd9917bc0db87df7dc6bcfa4529c4.jpg
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Đáng chú ý, dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng, trong đó phần lớn thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, về các tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển khoản.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
