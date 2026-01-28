Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo tại khu vực Đền Ngọc Sơn

Đối tượng Trương Ngọc Phú bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu vực Đền Ngọc Sơn - Bờ Hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Trương Ngọc Phú (SN 1975; thường trú tại: xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu vực Đền Ngọc Sơn - Bờ Hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm vào ngày 22/3/2025.

capture-8059.png
Đối tượng Trương Ngọc Phú.

Hiện cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0912641486), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
