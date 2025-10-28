Hà Nội

Tóc Tiên thả dáng cực cháy với corset cúp ngực, lộ vòng 1 căng tràn

Giải trí

Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh mới, Tóc Tiên lựa chọn trang phục corset trắng ôm sát cơ thể, giúp tôn trọn vòng một đầy đặn và bờ vai trần gợi cảm.
Thiết kế cúp ngực táo bạo càng làm nổi bật nét đẹp hình thể quyến rũ của nữ ca sĩ.
Layout trang điểm nhẹ nhàng với làn da mịn màng, má hồng phớt và đôi môi căng mọng giúp gương mặt Tóc Tiên thêm phần cuốn hút, sang chảnh nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát đặc trưng.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho thần thái tự tin, gợi cảm và gu thời trang đẳng cấp của Tóc Tiên.
Bên cạnh đó, một số ý kiến lại cho rằng gương mặt của cô có phần khác lạ so với trước đây, đặt nghi vấn nữ ca sĩ có thể đã can thiệp thẩm mỹ.
Cũng có nhiều ý kiến bảo vệ, cho rằng sự thay đổi này đến từ kỹ thuật trang điểm, ánh sáng chụp hình và cách tạo dáng chuyên nghiệp của Tóc Tiên.
Phong cách thời trang và ngoại hình của Tóc Tiên luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Ở mỗi giai đoạn, cô đều có cách làm mới bản thân, từ tóc ngắn cá tính, đến phong cách thời trang táo bạo.
Trước đây, Tóc Tiên từng thừa nhận, cô nhiều lần nghĩ đến việc sửa mũi nhưng chưa thể thực hiện.
Ở tuổi 36, Tóc Tiên vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và phong độ trong sự nghiệp.
Sau khi trở thành Quán quân Chị đẹp đạp gió 2024, nữ ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với hình ảnh giàu năng lượng, liên tục góp mặt trong các sự kiện, chiến dịch quảng cáo thời trang. Ảnh: IGNV
