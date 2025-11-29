Tóc Tiên chia sẻ về việc xoá hình xăm cũ sau 10 năm với "người cũ"

Mới đây, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip đi xoá hình xăm. Nữ ca sĩ xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.