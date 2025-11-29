Hà Nội

Tóc Tiên chia sẻ về việc xoá hình xăm cũ sau 10 năm với "người cũ"

Giải trí

Tóc Tiên chia sẻ về việc xoá hình xăm cũ sau 10 năm với "người cũ"

Mới đây, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip đi xoá hình xăm. Nữ ca sĩ xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.

Thiên Anh
Mới đây, trên trang cá nhân, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip quay lại cảnh đi xoá hình xăm. Trong clip, nữ ca sĩ diện trang phục thoải mái, xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.
Nói về lý do dẫn đến quyết định này, Tóc Tiên chia sẻ đây là lần thứ 4 nữ ca sĩ này đi xóa xăm lần gần nhất là vào tháng 7/2024.
Tóc Tiên cho biết lý mà hơn 1 năm mới quyết định xóa xăm tiếp là bận tham gia Chị Đẹp và quan trọng hơn là sợ đâu. Cô nàng cũng cho biết thêm, lần xóa xăm này là ở vị trí ngón tay và đó là 'dấu vết' kỉ niệm với người yêu cũ.
Tóc Tiên được nhân viên thực hiện phương pháp xoá xăm và nữ ca sĩ liên tục ôm mặt, không kìm nén biểu cảm vì cơn đau.
Tóc Tiên nói: Một lời khuyên chân thành là đừng xăm đôi với người yêu nha, còn nếu có thì xăm chỗ nào mà xoá không bị đau. Trên đời này, đau hơn thất tình là cái đau vì xoá xăm".
Tóc Tiên nổi tiếng là nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh cá tính, phóng khoáng và quyến rũ. Mỗi hình xăm trên cơ thể nữ ca sĩ đều gắn với một câu chuyện, một cột mốc hoặc một thông điệp riêng mà cô muốn giữ lại cho chính mình.
Ngoài hình xăm trên ngón áp út bên bàn tay phải thì Tóc Tiên còn có hình xăm 3 chữ cái ở mặt trong của ngón tay trỏ bàn tay trái, là tên viết tắt của bố cô. Trên cổ tay trái của nữ ca sĩ có dòng chữ "Be yourself" mang ý nghĩa nhắc cô phải là chính mình trước khi trở thành ca sĩ hay diễn viên hay bất kỳ ai trong showbiz. Cạnh đó, Tóc Tiên còn xăm ký tự Pi, có hình dạng giống như 2 chữ T - viết tắt tên cô.
Bên cạnh đó, ở mạn sườn trái là hình xăm có dòng chữ "What's doesn't kill me makes me stronger" (tạm dịch: Thứ gì không hạ gục được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn). Hay dọc theo hông phải của cô là hình xăm "It's choice not chance that determines your destiny" (tạm dịch: Lựa chọn của bản thân mới là thứ quyết định số phận). Đây là những hình xăm đánh dấu khoảng thời gian khó khăn của Tóc Tiên, nó như lời nhắc và động viên cô sống tích cực và cố gắng.
Loạt hình xăm mang nhiều ý nghĩa của Tóc Tiên
Thiên Anh
