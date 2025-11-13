Toàn cảnh bất động sản 300 tỷ dưỡng già của Châu Tấn

Hà Nội

Bất động sản

Tứ hợp viện của Châu Tấn khá rộng rãi, được chăm sóc tỉ mỉ, lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoài cổ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Châu Tấn là một trong những nữ minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Cô khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước phong cách sống xa hoa của mình, đặc biệt là căn tứ hợp viện nằm ở trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sohu
Tứ hợp viện của Châu Tấn nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Ảnh: Kbizoom
Đây là kiểu nhà đặc trưng ở vùng Hoa Bắc của Trung Quốc với 4 dãy nhà bao quanh một sân trong, bố trí theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Ảnh: Kbizoom
Theo Sina, tứ hợp viện của Châu Tấn có khoảng 13 phòng, sân rất rộng, giá trị ít nhất từ 45-90 triệu NDT (khoảng 160 tỷ-320 tỷ đồng). Ảnh: Kbizoom
Nhìn từ ngoài vào, nhà của Châu Tấn trông như một cung điện. Ảnh: Kbizoom
Bên trong nhà bài trí khá đơn giản nhưng kín đáo, đảm bảo tính riêng tư. Ảnh: Kbizoom
Giống nhiều căn tứ hợp viện khác, ngôi nhà có các khung cửa sổ đỏ đặc trưng. Sân chung bày trí nhiều bàn ghế để tiếp khách và thư giãn. Ảnh: Ifeng
Một góc khác bên ngoài tứ hợp viện mang đậm hơi nét cổ kính. Ảnh: Kbizoom
Khu nhà phụ bên hông được chăm chút tỉ mỉ: mái hiên, hành lang được chạm trổ, sơn vẽ cầu kỳ. Ảnh: Kbizoom
Cổng sân nhà của Châu Tấn là loại cổng thường thấy các tứ hợp viện. Ảnh: Ifeng
Bức tường cao gần 4m2 đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho gia chủ. Ảnh: Ifeng
