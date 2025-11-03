Hà Nội

Toa thành 'hòn ngọc sa mạc', mang dấu ấn La Mã-Hy Lạp-Ba Tư

Kho tri thức

Toa thành 'hòn ngọc sa mạc', mang dấu ấn La Mã-Hy Lạp-Ba Tư

Giữa sa mạc Syria, Palmyra từng được mệnh danh là “hòn ngọc của sa mạc”, nơi kết nối văn hóa La Mã, Hy Lạp và Ba Tư, biểu tượng cho sự thịnh vượng cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Thành phố ốc đảo giữa sa mạc. Palmyra được xây dựng quanh suối nước ngọt Afqa, là điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa. Ảnh: Pinterest.
Thành phố ốc đảo giữa sa mạc. Palmyra được xây dựng quanh suối nước ngọt Afqa, là điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm thương mại lớn. Palmyra từng kiểm soát giao thương tơ lụa, gia vị và ngọc quý giữa Địa Trung Hải và châu Á. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm thương mại lớn. Palmyra từng kiểm soát giao thương tơ lụa, gia vị và ngọc quý giữa Địa Trung Hải và châu Á. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc kết hợp Đông – Tây. Đền thờ Bel và các cột trụ vĩ đại của di tích thể hiện sự hòa trộn giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc kết hợp Đông – Tây. Đền thờ Bel và các cột trụ vĩ đại của di tích thể hiện sự hòa trộn giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Được người La Mã gọi là "Tadmor". Tên này xuất hiện trong các văn bản từ thế kỷ thứ 2 TCN. Ảnh: Pinterest.
Được người La Mã gọi là “Tadmor”. Tên này xuất hiện trong các văn bản từ thế kỷ thứ 2 TCN. Ảnh: Pinterest.
Gắn với tên tuổi hoàng hậu Zenobia huyền thoại. Bà từng lãnh đạo Palmyra chống lại Đế quốc La Mã, xây dựng vương quốc hùng mạnh độc lập. Ảnh: Pinterest.
Gắn với tên tuổi hoàng hậu Zenobia huyền thoại. Bà từng lãnh đạo Palmyra chống lại Đế quốc La Mã, xây dựng vương quốc hùng mạnh độc lập. Ảnh: Pinterest.
Bị La Mã phá hủy năm 273. Sau khi Zenobia thất bại, hoàng đế Aurelian san bằng thành phố để trừng phạt những kẻ chống đối. Ảnh: Pinterest.
Bị La Mã phá hủy năm 273. Sau khi Zenobia thất bại, hoàng đế Aurelian san bằng thành phố để trừng phạt những kẻ chống đối. Ảnh: Pinterest.
Được khai quật từ thế kỷ 20. Các nhà khảo cổ Syria và Pháp đã khôi phục nhiều di tích tráng lệ của Palmyra. Ảnh: Pinterest.
Được khai quật từ thế kỷ 20. Các nhà khảo cổ Syria và Pháp đã khôi phục nhiều di tích tráng lệ của Palmyra. Ảnh: Pinterest.
Bị chiến tranh tàn phá những năm gần đây. Nhiều di tích bị phá hủy trong xung đột Syria hiện đại, khiến Palmyra trở thành biểu tượng mất mát văn hóa nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Bị chiến tranh tàn phá những năm gần đây. Nhiều di tích bị phá hủy trong xung đột Syria hiện đại, khiến Palmyra trở thành biểu tượng mất mát văn hóa nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
