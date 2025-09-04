Hà Nội

TikToker "Rosé Việt Nam" bị tố chen lấn, thiếu lịch sự

Cộng đồng trẻ

TikToker "Rosé Việt Nam" bị tố chen lấn, thiếu lịch sự

Đoạn clip ghi lại cảnh TikToker Lê Huyền Diệu được cho là có hành động thiếu chuẩn mực khi đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. 

Thiên Anh
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh TikToker Lê Huyền Diệu được cho là có hành động thiếu chuẩn mực với một người lớn tuổi khi đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.
Trong đoạn clip được lan truyền, nữ TikToker này được cho xảy ra xích mích về chỗ đứng với một nam thanh niên cùng một phụ nữ lớn tuổi. Cô nàng được cho là có hành vi nâng cao tông giọng. Đỉnh điểm của vụ việc, khi bị hỏi: "Đẩy cô à", hot girl TikToker không ngần ngại mà thừa nhận: "Đúng rồi đấy" khiến người phụ nữ lớn tuổi bức xúc thấy rõ.
Sau đó, Lê Huyền Diệu tiếp tục phân trần với thái độ căng thẳng. Nàng TikToker bày tỏ rằng mình muốn xin đi nhờ, thoát ra khỏi đám đông để về nhà, tuy nhiên những câu nói cùng cử chỉ của cả hai bên đều thể hiện một cuộc tranh cãi gay gắt đang diễn ra.
Nhiều người có mặt tại hiện trường cũng đã quay lại sự việc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Các video được chia sẻ với sự chú ý đặc biệt một phần vì Lê Huyền Diệu là một cái tên khá nổi trong giới TikToker. Với vẻ ngoài giống thành viên nhóm nhạc BlackPink, cô nàng đã xây dựng được một lượng người theo dõi nhất định.
Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, mạng xã hội dậy sóng với những ý kiến trái chiều. Phần lớn cộng đồng mạng ban đầu đều lên tiếng chỉ trích cô nàng hot girl. Dân tình cho rằng dù đúng hay sai, cách hành xử của nàng TikToker đối với người lớn tuổi là thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa.
Những bình luận như "Thái độ quá kém", "Lớn tiếng với người lớn tuổi là sai rồi", hay "Là người của công chúng thì càng phải chú ý lời ăn tiếng nói" xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng liên quan. Nhiều người bày tỏ thất vọng với hành vi thiếu chuẩn mực của cô gái này.
Tuy nhiên, sau làn sóng chỉ trích ban đầu, một bộ phận của cộng đồng mạng đã lên tiếng bênh vực Huyền Diệu. Họ cho rằng nếu chỉ xem vài phút trong một đoạn clip ngắn để đánh giá hết toàn bộ sự việc là chưa khách quan.
Cuộc tranh luận vẫn diễn ra, chia thành hai phe rõ rệt: một bên tiếp tục chỉ trích thái độ thiếu chuẩn mực của cô nàng, bên còn lại vẫn kiên định với quan điểm "nghe từ hai phía".
Sau những ồn ào ban đầu, vụ việc giữa Lê Huyền Diệu và người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mặc dù cả hai bên đều chưa chính thức lên tiếng về toàn bộ sự việc nhưng những đoạn clip và hình ảnh liên quan vẫn được chia sẻ rộng rãi, ảnh hưởng không nhỏ đến người trong cuộc.
Ảnh sử dụng trong bài: Cắt clip/ FBNV
