Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiktoker Quỳnh Như chào đông với bộ ảnh trượt tuyết cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Quỳnh Như chào đông với bộ ảnh trượt tuyết cuốn hút

Mùa đông vừa gõ cửa, Tiktoker Quỳnh Như đã 'chiêu đãi' người hâm mộ bộ ảnh trượt tuyết đầy ấn tượng.

Trầm Phương
Tiktoker Quỳnh Như, một cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam, đặc biệt là với những bộ ảnh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, mới đây đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung ra bộ ảnh chào đông với concept trượt tuyết độc đáo và vô cùng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Tiktoker Quỳnh Như, một cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam, đặc biệt là với những bộ ảnh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, mới đây đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung ra bộ ảnh chào đông với concept trượt tuyết độc đáo và vô cùng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Khác hẳn với hình tượng gợi cảm thường thấy trong trang phục bikini hay những thiết kế cắt xẻ táo bạo, lần này Quỳnh Như hóa thân thành một "nữ thần tuyết" giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, tuyết trắng xóa và bầu trời xanh biếc. (Ảnh: IGNV)
Khác hẳn với hình tượng gợi cảm thường thấy trong trang phục bikini hay những thiết kế cắt xẻ táo bạo, lần này Quỳnh Như hóa thân thành một "nữ thần tuyết" giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, tuyết trắng xóa và bầu trời xanh biếc. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Quỳnh Như đã khéo léo lựa chọn trang phục tông trắng chủ đạo, không chỉ tôn lên làn da trắng ngần mà còn hoàn toàn hòa hợp với phông nền tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Quỳnh Như đã khéo léo lựa chọn trang phục tông trắng chủ đạo, không chỉ tôn lên làn da trắng ngần mà còn hoàn toàn hòa hợp với phông nền tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một bộ đồ trượt tuyết liền thân màu trắng kem, thiết kế ôm sát cơ thể, khoe khéo những đường cong săn chắc, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một bộ đồ trượt tuyết liền thân màu trắng kem, thiết kế ôm sát cơ thể, khoe khéo những đường cong săn chắc, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Các chi tiết khóa kéo sâu hay cổ lọ kín đáo đều được Quỳnh Như biến hóa một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Các chi tiết khóa kéo sâu hay cổ lọ kín đáo đều được Quỳnh Như biến hóa một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc áo khoác lông xù to sụ, mũ len và găng tay dày dặn, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng, thời thượng lại vừa đảm bảo sự ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc áo khoác lông xù to sụ, mũ len và găng tay dày dặn, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng, thời thượng lại vừa đảm bảo sự ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc kính trượt tuyết với lớp kính phản chiếu lấp lánh như tuyết rơi càng làm tăng thêm vẻ "cool ngầu" và bí ẩn. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc kính trượt tuyết với lớp kính phản chiếu lấp lánh như tuyết rơi càng làm tăng thêm vẻ "cool ngầu" và bí ẩn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ cùng phần má và môi được đánh hồng nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng như vừa chịu lạnh giá của mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ cùng phần má và môi được đánh hồng nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng như vừa chịu lạnh giá của mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Không thể không nhắc đến sự xuất hiện của hai chú chó Samoyed trắng muốt, với bộ lông dày dặn và nụ cười tươi tắn, tạo thành bộ ba hoàn hảo, tăng thêm tính nghệ thuật và sự đáng yêu cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Không thể không nhắc đến sự xuất hiện của hai chú chó Samoyed trắng muốt, với bộ lông dày dặn và nụ cười tươi tắn, tạo thành bộ ba hoàn hảo, tăng thêm tính nghệ thuật và sự đáng yêu cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh trượt tuyết này một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách của Tiktoker Quỳnh Như. Dù trong bất kỳ hình tượng nào, cô nàng vẫn giữ được sức hút riêng và nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh trượt tuyết này một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách của Tiktoker Quỳnh Như. Dù trong bất kỳ hình tượng nào, cô nàng vẫn giữ được sức hút riêng và nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Như #bộ ảnh #tuyết #trượt tuyết #fashion #nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT