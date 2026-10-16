TikTok Shop phải khấu trừ, nộp thuế thay người làm tiếp thị liên kết

Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết trên TikTok Shop đang thu hút sự quan tâm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, khoản thu nhập này có thể áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân 5% nếu được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Việc xác định nghĩa vụ thuế cần căn cứ vào bản chất khoản thu nhập mà cá nhân nhận được. Theo đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh cần được phân biệt với tiền lương, tiền công và các nhóm thu nhập khác theo quy định. Vì vậy, không thể mặc định mọi khoản tiền mà cá nhân nhận từ TikTok Shop đều áp dụng chung một mức thuế.

Đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định, TikTok Shop có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân có thu nhập từ tiếp thị liên kết. Cơ chế này góp phần tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế được triển khai theo quy định hiện hành.

Bên cạnh trách nhiệm của nền tảng, cá nhân tham gia tiếp thị liên kết cũng cần chủ động theo dõi doanh thu, lưu giữ hóa đơn, chứng từ và kiểm tra thông tin về các khoản thu nhập phát sinh. Việc nắm rõ quy định sẽ giúp người tham gia xác định đúng nghĩa vụ thuế, hạn chế những nhầm lẫn trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

Mức thuế cụ thể và trách nhiệm khấu trừ cần được xác định dựa trên loại thu nhập, điều kiện áp dụng và các văn bản pháp luật có liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào việc cá nhân có nhận tiền từ TikTok Shop hay không.