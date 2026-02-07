‘Tiểu công chúa' nhà Phương Lê – Vũ Luân đáng yêu hết nấc

Hà Nội

Giải trí

Không chỉ gây sốt bởi vẻ ngoài bụ bẫm, thừa hưởng nét đẹp từ Vũ Luân - Phương Lê, bé Thụy Yên còn trở thành người mẫu nhí dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của mẹ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bé Thụy Yên – con gái của Phương Lê và Vũ Luân gây thiện cảm với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đen láy, lanh lợi. Ảnh: FB Phương Lê.
Nhiều khán giả nhận xét bé Thụy Yên thừa hưởng nhiều nét hài hòa của cả bố lẫn mẹ, càng lớn càng đáng yêu, mang vẻ trong trẻo đúng lứa tuổi. Ảnh: FB Phương Lê.
Dù còn nhỏ, con gái Phương Lê – Vũ Luân đã được mẹ chăm chút trang phục chỉn chu, phù hợp với từng khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày. Ảnh: FB Phương Lê.
Trong bộ váy hoa nhí kết hợp phụ kiện xinh xắn, bé Thụy Yên toát lên vẻ lanh lợi, dễ thương, khiến nhiều người yêu mến. Ảnh: FB Phương Lê.
Sau khi chào đón con gái, Phương Lê được nhận xét ngày càng rạng rỡ, mặn mà hơn trong cuộc sống đời thường. Ảnh: FB Phương Lê.
Trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ, nữ doanh nhân toát lên vẻ viên mãn, hạnh phúc khi tận hưởng vai trò làm mẹ. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê và Vũ Luân lựa chọn xây dựng cuộc sống gia đình theo hướng kín đáo, bình dị, đề cao sự tôn trọng, lắng nghe và đồng hành cùng nhau. Ảnh: FB Phương Lê.
Trong khi Phương Lê năng động, thẳng thắn và quyết đoán trong công việc, Vũ Luân giữ nét điềm đạm, sâu lắng của người nghệ sĩ cải lương, trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình. Ảnh: FB Phương Lê.
Vũ Luân từng chia sẻ, từ khi có con gái, cuộc sống của anh trở nên bình yên và ấm áp hơn. Những khoảnh khắc chăm sóc con mỗi ngày mang lại cho nam nghệ sĩ niềm hạnh phúc giản dị. Ảnh: FB Phương Lê.
Với Vũ Luân, con gái là niềm vui lớn, là động lực để anh sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình và tận hưởng trọn vẹn vai trò làm cha. Ảnh: FB Phương Lê.
