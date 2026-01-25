Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiết Cương ghé thăm biệt thự vườn yên bình của diễn viên Lê Giang

Giải trí

Tiết Cương ghé thăm biệt thự vườn yên bình của diễn viên Lê Giang

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc đến thăm biệt thự vườn của diễn viên Lê Giang.

Thu Cúc (tổng hợp)
Cuối tuần, Tiết Cương về thăm biệt thự vườn của Lê Giang. "Lâu ngày không gặp chị tôi thành đạt quá", Tiết Cương viết. Ảnh: FB Tiết Cương.
Cuối tuần, Tiết Cương về thăm biệt thự vườn của Lê Giang. "Lâu ngày không gặp chị tôi thành đạt quá", Tiết Cương viết. Ảnh: FB Tiết Cương.
Biệt thự vườn của Lê Giang gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng và đậm chất nghỉ dưỡng. Ngôi nhà được bao quanh bởi nhiều mảng xanh, từ cây ăn trái, hoa cỏ đến những khóm cây được chăm chút gọn gàng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và rất đỗi bình yên. Ảnh: FB Tiết Cương.
Biệt thự vườn của Lê Giang gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng và đậm chất nghỉ dưỡng. Ngôi nhà được bao quanh bởi nhiều mảng xanh, từ cây ăn trái, hoa cỏ đến những khóm cây được chăm chút gọn gàng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và rất đỗi bình yên. Ảnh: FB Tiết Cương.
Thiết kế biệt thự theo phong cách đơn giản, tiện nghi, ưu tiên sự thoải mái trong sinh hoạt. Các khu vực sân vườn, lối đi, góc ngồi thư giãn được bố trí hài hòa, đủ để gia chủ tận hưởng không khí trong lành, tránh xa sự ồn ào của phố thị. Không gian ngoài trời cũng là nơi Lê Giang thường tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp đến thăm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thiết kế biệt thự theo phong cách đơn giản, tiện nghi, ưu tiên sự thoải mái trong sinh hoạt. Các khu vực sân vườn, lối đi, góc ngồi thư giãn được bố trí hài hòa, đủ để gia chủ tận hưởng không khí trong lành, tránh xa sự ồn ào của phố thị. Không gian ngoài trời cũng là nơi Lê Giang thường tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp đến thăm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Giang từng chia sẻ trên Vietnamnet, căn nhà là thành quả lao động của cô trong nhiều năm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Giang từng chia sẻ trên Vietnamnet, căn nhà là thành quả lao động của cô trong nhiều năm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Giang từng đăng tải các video ghi lại cuộc sống của cô cùng gia đình ở biệt thự vườn. Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Giang từng đăng tải các video ghi lại cuộc sống của cô cùng gia đình ở biệt thự vườn. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nữ nghệ sĩ hài còn có nhà phố ở TP HCM. Ảnh: FB Lê Giang.
Nữ nghệ sĩ hài còn có nhà phố ở TP HCM. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang có không ít đồ hiệu. Nữ diễn viên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu thời trang, phụ kiện cao cấp với thiết kế tinh tế, dễ ứng dụng, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại và tự tin. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang có không ít đồ hiệu. Nữ diễn viên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu thời trang, phụ kiện cao cấp với thiết kế tinh tế, dễ ứng dụng, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại và tự tin. Ảnh: FB Lê Giang.
Nhan sắc của Lê Giang mang nét mặn mà, sắc sảo và ngày càng cuốn hút theo thời gian. Ảnh: FB Lê Giang.
Nhan sắc của Lê Giang mang nét mặn mà, sắc sảo và ngày càng cuốn hút theo thời gian. Ảnh: FB Lê Giang.
Gu thời trang cũng góp phần làm nổi bật nhan sắc của Lê Giang. Cô ưu tiên những thiết kế vừa vặn, tôn dáng, màu sắc nhã nhặn, giúp tổng thể luôn chỉn chu và trẻ trung hơn so với tuổi. Ảnh: FB Lê Giang.
Gu thời trang cũng góp phần làm nổi bật nhan sắc của Lê Giang. Cô ưu tiên những thiết kế vừa vặn, tôn dáng, màu sắc nhã nhặn, giúp tổng thể luôn chỉn chu và trẻ trung hơn so với tuổi. Ảnh: FB Lê Giang.
Khi makeup nhẹ, Lê Giang toát lên vẻ tươi tắn, còn với lối trang điểm đậm hơn, cô trông sắc sảo hơn. Ảnh: FB Lê Giang.
Khi makeup nhẹ, Lê Giang toát lên vẻ tươi tắn, còn với lối trang điểm đậm hơn, cô trông sắc sảo hơn. Ảnh: FB Lê Giang.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Lê Giang #Lê Giang #biệt thự của Lê Giang #con gái Lê Giang #Tiết Cương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT