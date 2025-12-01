Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga ấn định thời điểm Sukhoi Su-75 "Checkmate" cất cánh

Quân sự

Nga ấn định thời điểm Sukhoi Su-75 "Checkmate" cất cánh

Chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới do Nga chế tạo tên là Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã có mốc thời gian được ấn định.

Thiên Đăng
Trong một tin tức quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ quốc phòng Nga, gần đây có thông tin cho biết, chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được ấn định thời gian bay dự kiến, tức là vào đầu năm sau. Ảnh: @ Defense Review.
Trong một tin tức quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ quốc phòng Nga, gần đây có thông tin cho biết, chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được ấn định thời gian bay dự kiến, tức là vào đầu năm sau. Ảnh: @ Defense Review.
Thông báo này được đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình địa phương của Sergei Bogdan, ông hiện là Trưởng phòng bay của Cục Thiết kế Sukhoi. Sergei Bogdan cũng khẳng định rằng, máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được đưa vào xưởng, trải qua giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm trên không đầu tiên. Ảnh: @Aviation Week.
Thông báo này được đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình địa phương của Sergei Bogdan, ông hiện là Trưởng phòng bay của Cục Thiết kế Sukhoi. Sergei Bogdan cũng khẳng định rằng, máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được đưa vào xưởng, trải qua giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm trên không đầu tiên. Ảnh: @Aviation Week.
Trích dẫn lời phát biểu của chính Sergei Bogdan: "Tôi tin rằng sẽ là vào đầu năm 2026. Máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã ở trong xưởng, đang trong giai đoạn hoàn thiện các chi tiết cuối cùng, và đã có thời hạn cụ thể. Vì vậy, nếu mọi thứ thuận lợi, nó sẽ diễn ra khá sớm". Ảnh: @ Defense Review.
Trích dẫn lời phát biểu của chính Sergei Bogdan: "Tôi tin rằng sẽ là vào đầu năm 2026. Máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã ở trong xưởng, đang trong giai đoạn hoàn thiện các chi tiết cuối cùng, và đã có thời hạn cụ thể. Vì vậy, nếu mọi thứ thuận lợi, nó sẽ diễn ra khá sớm". Ảnh: @ Defense Review.
Nếu đúng như vậy, tin tức này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nền tảng máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" ban đầu vốn được giới thiệu vào năm 2021, khi nó được trưng bày tại một triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không MAKS-2021. Ảnh: @ Defense Review.
Nếu đúng như vậy, tin tức này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nền tảng máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" ban đầu vốn được giới thiệu vào năm 2021, khi nó được trưng bày tại một triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không MAKS-2021. Ảnh: @ Defense Review.
Cùng năm 2021, nó cũng đã được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai, đánh dấu lần đầu tiên phương tiện này được giới thiệu tại một địa điểm bên ngoài nước Nga. Ảnh: @Aviation Week.
Cùng năm 2021, nó cũng đã được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai, đánh dấu lần đầu tiên phương tiện này được giới thiệu tại một địa điểm bên ngoài nước Nga. Ảnh: @Aviation Week.
Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng ước tính về thời điểm chuyến bay đầu tiên của máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ diễn ra đã gây xôn xao dư luận vào năm 2022, khi Tổng giám đốc điều hành của United Aircraft Corporation (UAC), Yury Slyusar, tuyên bố tại Triển lãm hàng không MAKS năm 2022 rằng, chuyến bay này sẽ diễn ra vào năm 2024. Ảnh: @AirTeamImages.
Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng ước tính về thời điểm chuyến bay đầu tiên của máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ diễn ra đã gây xôn xao dư luận vào năm 2022, khi Tổng giám đốc điều hành của United Aircraft Corporation (UAC), Yury Slyusar, tuyên bố tại Triển lãm hàng không MAKS năm 2022 rằng, chuyến bay này sẽ diễn ra vào năm 2024. Ảnh: @AirTeamImages.
Bất chấp điều này, lần này các ước tính của Cục Thiết kế Sukhoi có vẻ khả quan hơn, xét đến việc trong tháng 10 năm nay, có thông tin cho biết các nguyên mẫu máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được chế tạo. Ảnh: @FlightGlobal.
Bất chấp điều này, lần này các ước tính của Cục Thiết kế Sukhoi có vẻ khả quan hơn, xét đến việc trong tháng 10 năm nay, có thông tin cho biết các nguyên mẫu máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã được chế tạo. Ảnh: @FlightGlobal.
Mặt khác, khi xem xét sơ qua các đặc điểm còn hạn chế của nền tảng này, điều quan trọng cần nhấn mạnh là máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ là mẫu máy bay đầu tiên sử dụng động cơ đơn để đẩy. Thiết kế này do đó đã phá vỡ xu hướng kéo dài hơn ba thập kỷ của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Nga, vốn phụ thuộc vào các mẫu máy bay hai động cơ để trang bị cho Lực lượng Không quân Vũ trụ. Ảnh: @PAF Falcons.
Mặt khác, khi xem xét sơ qua các đặc điểm còn hạn chế của nền tảng này, điều quan trọng cần nhấn mạnh là máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ là mẫu máy bay đầu tiên sử dụng động cơ đơn để đẩy. Thiết kế này do đó đã phá vỡ xu hướng kéo dài hơn ba thập kỷ của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Nga, vốn phụ thuộc vào các mẫu máy bay hai động cơ để trang bị cho Lực lượng Không quân Vũ trụ. Ảnh: @PAF Falcons.
Các đặc tính kỹ thuật khác được tiết lộ bao gồm khả năng đạt tốc độ lên đến Mach 1.8 nhờ động cơ Izdeliye 30, với tầm hoạt động khoảng 3.000 km. Hơn nữa, máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ tích hợp các khía cạnh rút ra từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thiết kế và chế tạo Su-57, bao gồm một loạt vũ khí tương tự trong khoang chứa vũ khí bên trong, và hai giá treo vũ khí dưới cánh, cũng như sẽ có độ phản xạ radar thấp. Ảnh: @FlightGlobal.
Các đặc tính kỹ thuật khác được tiết lộ bao gồm khả năng đạt tốc độ lên đến Mach 1.8 nhờ động cơ Izdeliye 30, với tầm hoạt động khoảng 3.000 km. Hơn nữa, máy bay Sukhoi Su-75 "Checkmate" sẽ tích hợp các khía cạnh rút ra từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thiết kế và chế tạo Su-57, bao gồm một loạt vũ khí tương tự trong khoang chứa vũ khí bên trong, và hai giá treo vũ khí dưới cánh, cũng như sẽ có độ phản xạ radar thấp. Ảnh: @FlightGlobal.
Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi nền tảng Sukhoi Su-75 "Checkmate" thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm tới, Moscow sẽ phải đối mặt với một kịch bản khó khăn trong việc đạt được sản xuất hàng loạt và sau đó là xuất khẩu. Ảnh: @AirTeamImages.
Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi nền tảng Sukhoi Su-75 "Checkmate" thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm tới, Moscow sẽ phải đối mặt với một kịch bản khó khăn trong việc đạt được sản xuất hàng loạt và sau đó là xuất khẩu. Ảnh: @AirTeamImages.
Về vấn đề này, cần lưu ý rằng với loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất hiện nay, Nga vẫn chưa thể đưa nó vào đội bay chiến đấu với số lượng lớn; trong khi khách hàng quốc tế duy nhất hiện đang hướng tới chỉ có Không quân Algeria. Ngoài ra, Trung Quốc đã có những bước tiến trong việc chế tạo máy bay chiến đấu J-35 mới, tạo thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Sukhoi Su-75 "Checkmate" này. Ảnh: @FlightGlobal.
Về vấn đề này, cần lưu ý rằng với loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất hiện nay, Nga vẫn chưa thể đưa nó vào đội bay chiến đấu với số lượng lớn; trong khi khách hàng quốc tế duy nhất hiện đang hướng tới chỉ có Không quân Algeria. Ngoài ra, Trung Quốc đã có những bước tiến trong việc chế tạo máy bay chiến đấu J-35 mới, tạo thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Sukhoi Su-75 "Checkmate" này. Ảnh: @FlightGlobal.
Thiên Đăng
#Sukhoi Su-75 "Checkmate" #máy bay #nga #tiêm kích tàng hình #tiêm kích Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT