Thúy Ngân thân thiết với Võ Cảnh thế nào trước khi xác nhận chia tay?

Giải trí

Thúy Ngân thân thiết với Võ Cảnh thế nào trước khi xác nhận chia tay?

Thúy Ngân - Võ Cảnh vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng chung phim. Mới đây, phía nữ diễn viên cho biết, cô và Võ Cảnh chia tay từ lâu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, theo Tiền Phong, Thúy Ngân cho biết, cô và Võ Cảnh kết thúc mối quan hệ cách đây 7-8 tháng. “Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", Thúy Ngân nói. Ảnh: FB Thúy Ngân.
Phía Võ Cảnh chưa có động thái mới về lời xác nhận chia tay của Thúy Ngân. Mới đây, anh đăng tải hình ảnh bản thân và viết: “Người ngắm nhìn mình nhiều nhất mỗi ngày là chính mình. Hãy chăm tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày nhé mọi người. Bắt đầu từ việc dễ nhất, đi bộ 30 phút mỗi ngày chẳng hạn. Cứ khoẻ đẹp cái đã, rồi chuyện gì cũng qua”. Ảnh: FB Võ Cảnh.
Võ Cảnh và Thúy Ngân đóng chung phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay lên sóng năm 2024. Sau đó, cả hai thân thiết tại các sự kiện và đời thường. Ảnh: Vietnamnet.
Võ Cảnh tình tứ Thúy Ngân trong một chuyến đi Đà Lạt vào tháng 2/2025. Ảnh: Thúy Ngân.
Theo Vietnamnet, Thúy Ngân và Võ Cảnh từng lộ hình ảnh dùng ốp điện thoại đôi. Ảnh: Vietnamnet.
Thúy Ngân liên tục xuất hiện bên Võ Cảnh trong các bữa tiệc mừng sinh nhật vào tháng 4/2025. Ảnh: FB Thúy Ngân.
Tháng 7/2025, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin đồn mối quan hệ rạn nứt khi cả hai không trò chuyện thân thiết như bình thường trong buổi giới thiệu phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi mà Thúy Ngân - Võ Cảnh cả hai đóng chung. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, đầu tháng 11, Thúy Ngân cho biết, cô chặn tài khoản của Võ Cảnh vì “muốn tránh những bình luận tiêu cực để anh được bình yên”. Ảnh: VOV.
Phía Võ Cảnh từng tâm sự: "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết”. Ảnh: FB Võ Cảnh.
