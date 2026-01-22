Hà Nội

Thế giới

Iran công bố số người thiệt mạng trong biểu tình

Iran đã công bố số liệu thương vong chính thức đầu tiên trong các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ nước này ngày 21/1 cho biết 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này thời gian qua.

Tuyên bố cho biết thêm rằng, 2.427 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12/2025 là dân thường và lực lượng an ninh. Tuyên bố không nêu chi tiết về những người còn lại.

bieutinhiran.jpg
Những người tham gia cuộc biểu tình ở Tehran, Iran, ngày 9/1. Ảnh: AP.

Trong khi đó, hãng Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ cho hay, số người thiệt mạng tính đến sáng 22/1 là 4.902 người. Ngoài ra, gần 26.500 người cũng đã bị bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công khai cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Gần đây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra lời cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ rằng Tehran sẽ "đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có nếu bị tấn công lần nữa".

"Không giống như sự kiềm chế mà Iran thể hiện vào tháng 6/2025, lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi không ngần ngại đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có nếu bị tấn công trở lại", ông Araghchi tuyên bố, đề cập đến cuộc xung đột với Israel kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

"Đây không phải là lời đe dọa mà là một thực tế mà tôi cảm thấy cần phải truyền đạt rõ ràng, bởi vì với tư cách là một nhà ngoại giao và một cựu chiến binh, tôi ghét chiến tranh", ông nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
Bài liên quan

Thế giới

Mỹ có thể sắp tấn công Iran?

Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.

Theo Times Of Israel, Đài truyền hình Israel đưa tin ngày 14/1 rằng khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.

Kênh Channel 12 cho biết, việc Washington chuyển hướng sang khả năng tấn công Iran diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc thảo luận dài với các cố vấn của mình về vấn đề này hôm 13/1. Kênh này dẫn một nguồn tin Mỹ nói rằng "vì cuộc biểu tình ở Iran vẫn tiếp diễn nên rất có thể ông Trump sẽ phải làm điều gì đó trong 1 hoặc 2 ngày tới".

Xem chi tiết

Thế giới

Biểu tình tiếp diễn ở Iran, hơn 110 người thiệt mạng

Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.

Theo AP, các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran tiếp diễn hôm 11/1. Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ) cho biết, số người tử vong trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran đã tăng lên ít nhất 116 người và hơn 2.600 người khác bị bắt giữ.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, bao gồm ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

RT đưa tin ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn chìm trong bất ổn khi các cuộc biểu tình tiếp diễn.

Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran ngày 12/1 ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ “hãy rời khỏi Iran ngay lập tức”, đồng thời khuyến cáo người dân tự đánh giá rủi ro và lên kế hoạch đi lại vì “Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi rời đi”.

Xem chi tiết

