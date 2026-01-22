Iran công bố số người thiệt mạng trong biểu tình

Iran đã công bố số liệu thương vong chính thức đầu tiên trong các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này.

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ nước này ngày 21/1 cho biết 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này thời gian qua.

Tuyên bố cho biết thêm rằng, 2.427 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12/2025 là dân thường và lực lượng an ninh. Tuyên bố không nêu chi tiết về những người còn lại.

Những người tham gia cuộc biểu tình ở Tehran, Iran, ngày 9/1. Ảnh: AP.

Trong khi đó, hãng Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ cho hay, số người thiệt mạng tính đến sáng 22/1 là 4.902 người. Ngoài ra, gần 26.500 người cũng đã bị bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công khai cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Gần đây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra lời cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ rằng Tehran sẽ "đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có nếu bị tấn công lần nữa".

"Không giống như sự kiềm chế mà Iran thể hiện vào tháng 6/2025, lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi không ngần ngại đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có nếu bị tấn công trở lại", ông Araghchi tuyên bố, đề cập đến cuộc xung đột với Israel kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

"Đây không phải là lời đe dọa mà là một thực tế mà tôi cảm thấy cần phải truyền đạt rõ ràng, bởi vì với tư cách là một nhà ngoại giao và một cựu chiến binh, tôi ghét chiến tranh", ông nói tiếp.

