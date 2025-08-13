Hà Nội

Sống đạo

Thực hành 9 thói quen này mỗi ngày, bạn sẽ trở nên giàu có

Bí quyết để trở lên giàu có không nằm ở may mắn hay xuất thân, mà đến từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn.

Theo Diệu Hạnh / TH & PL

Dưới đây là 9 bí quyết thành công được tác giả Thomas Corley đúc kết sau 5 năm nghiên cứu thói quen hàng ngày của 233 triệu phú, phần lớn là những người tự thân vươn lên.

1. Đặt mục tiêu

Người thành đạt luôn đặt mục tiêu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và cả mục tiêu dài hạn, sau đó tập trung theo đuổi chúng.

Lưu ý: Mục tiêu cần cụ thể, đo lường được và đánh giá dựa trên kết quả.

Mục tiêu hàng ngày: Liệt kê những việc có thể hoàn thành trong ngày, ưu tiên thực hiện và đặt thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ.

Mục tiêu hàng tháng: Đầu mỗi tháng, lập danh sách những việc cần hoàn thành trong tháng, chia nhỏ thành các bước cụ thể.

Mục tiêu năm nay và năm sau: Là những việc bạn tự tin có thể làm được và muốn làm, sau đó chia thành các nhiệm vụ nhỏ.

Mục tiêu dài hạn: Xem như "danh sách mong ước", lên kế hoạch chi tiết để thực hiện từng mục tiêu.

2. Dành thời gian nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày

Luyện tập kỹ năng cơ bản: Trau dồi kiến thức liên quan đến ngành nghề, nâng cao chuyên môn. Khi bạn tích lũy đủ kiến thức, cơ hội sẽ tự đến.

Đọc sách và tự học mỗi ngày: Đọc tạp chí, tài liệu chuyên ngành để cập nhật kiến thức. Tham gia các dự án sáng tạo để mở rộng tầm nhìn và phát triển sự nghiệp.

Những thói quen hàng ngày của người giàu rất đơn giản, không có gì to tát. Nhưng cái khó là sự kiên trì, thực hiện đều đặn mỗi ngày.
Những thói quen hàng ngày của người giàu rất đơn giản, không có gì to tát. Nhưng cái khó là sự kiên trì, thực hiện đều đặn mỗi ngày.

3. Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

Tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày: Giúp tăng cường miễn dịch, giảm bệnh tật.

Ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày: Đảm bảo năng lượng để làm việc hiệu quả.

4. Mở rộng mạng lưới quan hệ

Kết nối với những người có tư duy thành công.

Tìm kiếm người hướng dẫn, người truyền cảm hứng.

Sẵn sàng giúp đỡ người khác, hỗ trợ họ thành công.

5. Sống điều độ

Dậy sớm, tận dụng thời gian buổi sáng.

Hạn chế dùng điện thoại (không quá 1 giờ/ngày).

Kiểm soát ăn uống, cảm xúc và chi tiêu hợp lý.

6. Hoàn thành công việc đúng hạn

Người thành công không trì hoãn và trì hoãn là thói quen của người nghèo.

7. Tư duy làm giàu

Dám yêu cầu, không e ngại.

Biến suy nghĩ thành thói quen hàng ngày.

Dám chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Không a dua theo đám đông.

Kiên trì: Không bị thất bại đánh gục.

Tin vào bản thân, niềm tin quyết định giàu nghèo.

Thường xuyên tiếp nhận phản hồi để học hỏi và phát triển.

Biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn mỗi ngày.

8. Tiết kiệm 10% thu nhập

Người giàu nhạy bén với tiền bạc và thường có nhiều nguồn thu nhập.

Hãy bắt đầu bằng cách tiết kiệm 10% lương.

9. Kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc

Người thành công làm chủ tư tưởng và cảm xúc của mình.

Họ loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, luôn giữ tinh thần lạc quan bằng cách thay thế chúng bằng năng lượng tích cực.

ngoisao.vn
