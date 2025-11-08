Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu giải pháp chống hàng giả trên sàn TMĐT

Chiều 8/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, báo chí đặt vấn đề giải pháp cụ thể để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hiện nay.

Thông tin báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, phương thức kinh doanh TMĐT hiện nay đang tăng trưởng rất tốt. Trong năm 2025 dự kiến tăng trưởng 25-27%, đây là tốc độ tăng trưởng cao.

Theo ông Nhật Tân, đây cũng là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VGP/QP

Các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản không có hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một tỷ lệ nhỏ hàng gian, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Đề cập các giải pháp, thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, về pháp luật, đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý TMĐT, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng. Có rất nhiều giải pháp, trong đó quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiện Bộ Công Thương cũng đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn TMĐT.

Thứ hai, về lãnh đạo chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan cũng có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử. Ngoài ra, cũng đang thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường TMĐT.

Về tổ chức lực lượng triển khai, ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lương liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, Hải quan, các lực lượng khác… tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Giữa năm đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả.

Liên quan đến vấn đề yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, trong quy định của pháp luật cũng đã nêu rất rõ: Để phòng hàng gian, hàng giả thì chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn TMĐT. Thứ hai là hóa đơn, chứng từ phải đầy đủ. Thứ ba là khi giao nhận hàng thì phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng. Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn TMĐT.

Ngoài ra có các quy định về xử lý vi phạm, công tác này các lực lượng chức năng đã vào cuộc.

Ông Nhật Tân cho biết, dù trong môi trường TMĐT nhưng vẫn có giao hàng thực, nên cần tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.