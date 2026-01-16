Thu Ngân chọn phong cách kín đáo khi nhập cuộc ở Miss Intercontinental

Hà Nội

Giải trí

Á hậu Thu Ngân liên tục diện trang phục tông màu đen, kín đáo trong những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Intercontinental tại Ai Cập.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tham gia một hoạt động thuộc cuộc thi Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân diện trang phục tông đen, gồm áo dài chất liệu xuyên kết hợp cùng chân váy dài xếp ly mềm mại, tạo cảm giác thướt tha và nền nã. Ảnh: FB Thu Ngân.
Trong một hoạt động khác, Thu Ngân tiếp tục diện trang phục tông màu đen kín đáo. Trang phục của đại diện Việt Nam tối giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Các chi tiết đính ánh kim hình mặt trời trên trang phục tạo điểm nhấn độc đáo, tăng vẻ thời thượng. Ảnh: FB Thu Ngân.
Thu Ngân sử dụng túi xách, vòng tay cùng tông màu đen. Ảnh: FB Thu Ngân.
Trong khi Thu Ngân chọn phong cách kín đáo, nhiều thí sinh Miss Intercontinental khoe vẻ gợi cảm. Ảnh: Instagram Eva Aloisia van Bellen.
Eva Aloisia van Bellen - đại diện Hà Lan diện váy dài ôm sát màu xanh, thiết kế khoe trọn lưng trần với những đường dây buộc tinh tế, vừa táo bạo vừa thanh lịch. Phom dáng ôm sát giúp tôn lên đường cong quyến rũ của Eva. Ảnh: Instagram Eva Aloisia van Bellen.
Gabriela Aviles Figueroa - đại diện Puerto Rico mặc váy dạ hội dáng ôm sát màu xanh ngọc, chất liệu ánh kim lấp lánh, thiết kế cắt xẻ tinh tế ở phần hông tạo điểm nhấn. Ảnh: Instagram Gabriela Aviles Figueroa.
Anna Marie Marakova - đại diện Cộng Hòa Czech nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng và đầy tự tin. Cô diện váy dạ hội màu đen ôm sát, thiết kế cắt xẻ táo bạo ở phần eo và ngực, khéo léo tôn lên vòng hai thon gọn. Ảnh: Instagram Anna Marie Marakova.
Anna năm nay 22 tuổi, cao 1m75, có số đo ba vòng 88-60-92cm. Ảnh: Instagram Anna Marie Marakova.
Kira Andreea năm nay 26 tuổi, cao 1m80, có số đo ba vòng 90-59-92cm. Tham gia một hoạt động, cô diện bộ trang phục hai mảnh màu vàng đồng ánh kim nổi bật. Phần áo crop-top hai dây kết hợp cùng chân váy dài có chi tiết cắt xẻ táo bạo ở phần hông giúp Kira khéo léo khoe vòng eo thon gọn. Ảnh: Instagram Kira Andreea.
