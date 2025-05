Thu hồi dầu xả Hanayuki Conditioner Đoàn Di Băng quảng cáo

Ngày 24/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo, yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi lô dầu xả Hanayuki Conditioner chai 300 g, số lô 0010125, sản xuất ngày 5/1/2025, hạn dùng 4/1/2027. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) đưa ra thị trường, do Công ty TNHH EBC Group (Đồng Nai) sản xuất.

Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group.

Lô dầu xả Hanayuki Conditioner bị thu hồi sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm lấy tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Theo đó, mẫu kiểm nghiệm chứa 2-phenoxyethanol, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Dầu gội Hanayuki được Đoàn Di Băng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa/Nguồn congluan.vn)

Đây là sản phẩm thứ ba do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo bị thu hồi trong hơn 10 ngày qua. Trước đó, lô dầu gội Hanayuki bị Sở Y tế Đồng Nai thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố vì kém chất lượng do chứa 2-phenoxyethanol, vi phạm giới hạn vi sinh. Lô sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body cũng bị thu hồi do chỉ số chống nắng thực tế thấp hơn so với công bố trên nhãn.

Ngoài thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu hai công ty VB Group và EBC Đồng Nai tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Lý do là trong 8 mẫu sản phẩm mỹ phẩm do VB Group đưa ra thị trường, EBC Đồng Nai sản xuất, có liên tiếp 3 mẫu vi phạm chất lượng.

Hai công ty phải báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan các lô sản phẩm vi phạm, theo yêu cầu làm việc của Sở Y tế Đồng Nai, TP HCM và các cơ quan chức năng. Các Sở Y tế nhận yêu cầu thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Hanayuki Conditioner - chai 300 g, tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan Công an để điều tra.

Với Sở y tế các địa phương, Cục đề nghị thông tin rộng rãi việc vi phạm của hai công ty này để các cơ sở kinh doanh, phân phối và người sử dụng cẩn trọng, chủ động trong việc kinh doanh, sử dụng đối với các lô khác của sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của sản phẩm Hanayuki Conditioner - Chai 300 gam nói trên; Tiếp tục kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.