Hot face sao Việt: Đoàn Thiên Ân khoe vai trần trên phố những ngày giáp Tết

Giải trí

Đoàn Thiên Ân khoe vai trần với trang phục yếm trên phố những ngày giáp Tết. Hồng Đăng tranh thủ đưa vợ đi cà phê, ngắm phố phường cận Tết.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 11/2: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe vai trần với trang phục yếm trên phố những ngày giáp Tết. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
Diễn viên Hồng Đăng tình tứ bên bà xã. Gần Tết, anh tranh thủ đưa vợ đi cà phê, ngắm phố phường. Ảnh: FB Lê Hồng Đăng
Hai con của Đàm Thu Trang - Cường Đôla xúng xính áo dài, chụp ảnh Tết bên ngoài biệt thự của gia đình. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Ốc Thanh Vân cùng ông xã tổ chức sinh nhật 11 tuổi đơn giản cho con trai Cacao. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân
Quang Minh cho biết năm nay anh không đón Tết ở Việt Nam mà sang Mỹ vừa đón Tết, vừa đi diễn phục vụ kiều bào. Ảnh: FB Quang Minh
Hồ Ngọc Hà cùng dàn nghệ sĩ trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ca sĩ Hà Anh Tuấn thăm, tặng quà các bệnh nhi ở Bệnh viện Ung Bướu và Nhi Đồng ngày giáp Tết. Ảnh: FB Hà Anh Tuấn
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ Tuệ Như tổ chức tiệc mừng con trai tròn 1 tuổi. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu
Diễn viên Diệu Hương chia sẻ kỷ niệm buổi hội ngộ bên các đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FB Diệu Hương
Diễn viên Hồng Ánh biểu cảm suy tư, tiết lộ đang cố gắng nhớ thoại phân đoạn sắp quay là cảnh cãi nhau với chồng. Ảnh: FB Phạm Thị Hồng Ánh
