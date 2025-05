Thí sinh tăng vọt… nhiều đặc thù

Kỳ thi THPT năm 2025 có tổng số 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 82.540 thí sinh so với năm 2024; diễn ra từ 25/6 đến 27/6/2025 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tuyệt đối không để xảy ra gian lận

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27/5, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc số lượng thí sinh dự kiến tăng vọt hơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, có cả học sinh học chương trình GDPT 2006 dự thi. Việc này tác động đến công tác coi thi, sắp xếp phòng thi cũng như ra đề, in sao đề,..

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý cán bộ thanh tra những nội dung dễ xảy ra tiêu cực, rủi ro, đồng thời nhắc lại một số điểm mới trong quy chế như: Kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi, gồm 1 buổi thi môn Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 50-50, trong khi năm ngoái chỉ 30% là điểm học bạ. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số.

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Về điểm khuyến khích, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) có thể được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.