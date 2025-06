The Opus One: Dự án Top 1, chính sách Top đầu

Chất lượng sống Top 1 tại khu Đông TP HCM

6h30 sáng tại Vinhomes Grand Park, công viên trung tâm 36ha đã nhộn nhịp bước chân. Nhiều người trẻ chạy bộ dọc theo bãi cát trắng ven biển hồ. Một vài gia đình đưa con dạo chơi sau khi đón bình minh. Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ những quán cà phê biệt thự. Không khí mang đậm chất nghỉ dưỡng nhưng vẫn sôi động, hiện đại. Đó là diện mạo của Vinhomes Grand Park hôm nay - một đại đô thị đang vận hành mạnh mẽ, quy tụ cộng đồng hơn 60.000 cư dân văn minh.

Ngay liền kề công viên trung tâm 36ha, The Opus One - dự án cao tầng cuối cùng của đại đô thị - đang dần thành hình. Đây cũng là nơi chị Linh Trang, 30 tuổi, một chuyên viên marketing, quyết định mua căn hộ đầu tiên trong đời.

“Tôi từng nghĩ nhà đẹp, nội thất cao cấp, tiện ích chuẩn resort… chỉ có được khi qua tuổi trung niên với khoản tích lũy lớn. Cho tới khi tôi tìm thấy cơ hội tại The Opus One, chỉ cần hơn 400 triệu vốn ban đầu, tôi đã được sở hữu căn hộ cực xịn”, chị Linh Trang chia sẻ.

The Opus One sở hữu vị trí “hoa khôi” tại Vinhomes Grand Park, liền kề công viên 36ha, Vincom Mega Mall Grand Park.

Không riêng chị Trang, giới trẻ thành đạt tại TP HCM đang ngày càng quyết đoán hơn trong hành trình an cư. Họ không chờ đến tuổi 40 mới sống đẹp, mà xuống tiền ngay khi có cơ hội lý tưởng. Điều này có thể thấy qua tốc độ giao dịch sôi động tại tòa OS1 và OS5 được mở bán trước đó, và sức nóng của thị trường trước thời điểm tòa OS2 và OS3 ra mắt ngay trong tháng 6/2025.

Chỉ với hơn 400 triệu đồng vốn ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu một căn hộ hạng sang nằm tại vị trí “hoa khôi” của đại đô thị Vinhomes Grand Park, liền kề với công viên trung tâm 36ha, Vincom Mega Mall Grand Park, trường Vinschool Cambridge, bến du thuyền... Và cũng chỉ vài bước chân từ nhà, cư dân đã có thể kết nối nhanh chóng đến mọi tiện ích đỉnh cao phục vụ nhu cầu từ mua sắm, giải trí đến giáo dục, y tế, thể thao...

Căn hộ 2PN tại The Opus One là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ

Bên cạnh vị trí trung tâm đắt giá, The Opus One còn ghi điểm bởi chất sống “hàng hiệu” rõ nét với hệ tiện ích nội khu và bộ tứ tầm view hiếm có. Ngay trong nội khu, dự án sở hữu hồ bơi vô cực 3 tầng, quầy pool bar, khu thể thao dưới nước Aqua Gym, vườn treo nhiệt đới, phòng gym, sân chơi trẻ em trên tầng cao, lounge tiếp khách sang trọng… tất cả đang được hoàn thiện để phục vụ một thế hệ cư dân trẻ chuộng thẩm mỹ đi cùng công năng.

Giá trị của The Opus One còn đến từ 4 tầm view hiếm có: view sông Tắc, sông Đồng Nai - mang đến phong thủy vượng khí; view đại công viên 36ha - mở ra không gian sống trong lành; view CBD sôi động trực diện Vincom Mega Mall Grand Park, sân tập golf 2 tầng; cùng view nghệ thuật hướng quảng trường Golden Eagle và trường Vinschool Cambridge. Đây đều là các tầm view vĩnh cửu, sẽ không bị thay đổi hoặc che chắn bởi các tòa nhà khác.

Đặc biệt, mỗi căn hộ The Opus One được bàn giao với nhiều tiêu chuẩn vượt trội: cửa kính chạm sàn, hệ điều hòa âm trần, thiết bị smarthome thông minh, cùng nội thất đến từ các thương hiệu danh tiếng như Grohe, Kohler, Hafele, Gorenje… không thua kém bất kỳ khách sạn hạng sang nào. Đây chính là bước khởi đầu hoàn hảo cho những người trẻ muốn tận hưởng chất sống vàng son ngay từ những năm tháng đẹp nhất.

Chính sách bán hàng hấp dẫn Top đầu khu Đông

Hiện mức giá trung bình của các căn hộ mở bán tại TP HCM đã lên đến 120 triệu đồng/m². Vì vậy, mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m² của The Opus One trở thành “cơ hội vàng” để người trẻ an cư.

Không chỉ có giá “dễ thở”, lịch thanh toán của dự án cũng khiến khách hàng dễ tiếp cận. Với phương án thanh toán chuẩn, không cần vay ngân hàng, khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 9,5%.

Với phương án vay, khách hàng chỉ cần đóng 15% giá trị căn hộ và được hỗ trợ miễn trả lãi và gốc vay đến năm 2027, trong khi đã nhận nhà từ đầu năm 2026. Đây là lựa chọn thông minh để vừa sở hữu tài sản hấp dẫn, vừa giữ dòng tiền linh hoạt. Khoảng thời gian 2 năm ưu đãi đủ để khách hàng chuẩn bị dòng tiền, đồng thời đón đầu chu kỳ tăng giá của khu Đông khi Vành đai 3 và sân bay Long Thành đồng loạt đi vào vận hành.

Chưa kể, sở hữu ngay căn hộ The Opus One ngay thời điểm này khách sẽ được giảm ngay 160 - 280 triệu đồng/căn.

The Opus One sở hữu bộ tứ tầm nhìn tuyệt mỹ - giá trị vàng để định giá bất động sản hạng sang

Sở hữu hàng loạt lợi thế Top 1, The Opus One - đặc biệt là hai tòa OS2 và OS3 với tầm view đẹp nhất dự án - đang ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ nhóm khách hàng dưới 35 tuổi. Một không gian sống đáng mơ ước, tiềm năng tăng giá rõ rệt cùng kế hoạch tài chính không áp lực… là cơ hội hiếm có trong bối cảnh mặt bằng giá TP.HCM liên tục thiết lập đỉnh mới.