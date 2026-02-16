Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tết Nguyên đán ở đất nước Triều Tiên có gì đặc biệt?

Tết Nguyên đán, hay Seollal, là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng ở Triều Tiên và được người dân mong đợi nhất trong năm.

An An (T.H)

Theo Rodong Sinmun, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ mà người dân ở Triều Tiên tận hưởng nhất, cùng quây quần bên những người thân yêu trong 3 ngày nghỉ lễ được mong đợi từ lâu.

Trang Liberty in North Korea cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân đặt hoa và bày tỏ sự kính trọng trước tượng hoặc chân dung của hai cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

2019-02-06t033258z-833280770-rc1beaabc860-rtrmadp-3-lunar-newyear-northkorea.jpg
Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Sau đó, họ đi chào hỏi các lãnh đạo địa phương hoặc công ty, thăm hỏi họ hàng làng xóm, rồi trở về nhà tiến hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên, sum họp gia đình và theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật...

Các gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, thực hiện các nghi lễ cúi lạy và trao nhau những lời chúc tốt đẹp.

Đây là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên bàn ăn đầy ắp những món ăn truyền thống. Điểm nhấn của những buổi sum họp này thường là món tteokguk - một món súp thơm ngon được làm từ bánh gạo thái mỏng - tượng trưng cho việc thêm một tuổi mới và sự khởi đầu mới.

Người dân cũng chơi các trò chơi dân gian vào dịp Tết Nguyên đán như yutnori hay nhảy dây,...

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tết Nguyên đán ở các nước trên thế giới hồi tháng 2/2024

Nguồn video: THĐT
#Lễ Tết Nguyên đán Triều Tiên #Nghi lễ thờ cúng tổ tiên #Hoạt động truyền thống ngày Tết #Ẩm thực Tết và món Tteokguk #Trò chơi dân gian ngày Tết #Tết Nguyên đán ở Triều Tiên

Bài liên quan

Thế giới

Nước Mỹ rực rỡ đón năm mới 2026

Các hoạt động chào đón năm mới 2026 diễn ra sôi động tại nước Mỹ.

ap26001208832011.jpg
Biển người đã tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York để theo dõi sự kiện thả quả cầu đón năm mới 2026 giữa thời tiết lạnh giá. Ảnh: AP.
my2.png
Những mảnh giấy kim tuyến rơi xuống đám đông ở Quảng trường Thời đại khi New York đón năm mới 2026. Ảnh: TheNEWS2/ZUMA/SplashNews.com
Xem chi tiết

Thế giới

Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo thế giới

Trong thông điệp mừng năm mới 2026, các nhà lãnh đạo thế giới đã nêu bật thành tựu đất nước cũng như kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác.

Theo AP, trong bài phát biểu đêm Giao thừa được truyền thông nhà nước phát sóng tối 31/12/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi những tiến bộ của đất nước trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm công nghệ quân sự và thám hiểm vũ trụ, trí tuệ nhân tạo,...

“Chúng ta đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo”, ông Tập Cận Bình nói, đồng thời cảm ơn người dân Trung Quốc vì những đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm qua.

Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc khó quên trong 'đại tiệc' pháo hoa đón năm mới ở Châu Âu

Các quốc gia ở Châu Âu đón chào năm mới 2026 bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

ap26001022744291.jpg
Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên vòng quay London Eye ở trung tâm London, Anh, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026. Ảnh: PA/AP.
ap26001009482079.jpg
Đêm Giao thừa ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới