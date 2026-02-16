Tết Nguyên đán ở đất nước Triều Tiên có gì đặc biệt?

Tết Nguyên đán, hay Seollal, là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng ở Triều Tiên và được người dân mong đợi nhất trong năm.

Theo Rodong Sinmun, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ mà người dân ở Triều Tiên tận hưởng nhất, cùng quây quần bên những người thân yêu trong 3 ngày nghỉ lễ được mong đợi từ lâu.

Trang Liberty in North Korea cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân đặt hoa và bày tỏ sự kính trọng trước tượng hoặc chân dung của hai cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Sau đó, họ đi chào hỏi các lãnh đạo địa phương hoặc công ty, thăm hỏi họ hàng làng xóm, rồi trở về nhà tiến hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên, sum họp gia đình và theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật...

Các gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, thực hiện các nghi lễ cúi lạy và trao nhau những lời chúc tốt đẹp.

Đây là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên bàn ăn đầy ắp những món ăn truyền thống. Điểm nhấn của những buổi sum họp này thường là món tteokguk - một món súp thơm ngon được làm từ bánh gạo thái mỏng - tượng trưng cho việc thêm một tuổi mới và sự khởi đầu mới.

Người dân cũng chơi các trò chơi dân gian vào dịp Tết Nguyên đán như yutnori hay nhảy dây,...

