Xã hội

Tạm giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ ở Hà Nội

Ngày 11/2, Công an phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Gia Đạt

Trước đó, vào tối 5/2/2026, Công an phường Yên Nghĩa tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Nghĩa đã cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Thanh Liệt tiến hành kiểm tra một kho hàng chuyển phát nhanh thuộc địa bàn xã Thanh Liệt.

2.jpg
Các đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Qua rà soát, Tổ công tác phát hiện 2 kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra bên trong có nhiều khối hình trụ có gắn dây dẫn và túi nilon chứa chất bột màu xám nghi là pháo nổ. Kết quả giám định số tang vật là pháo nổ có khối lượng 9,8 kg và thuốc pháo nổ có khối lượng 2,4 kg. Công an phường đã tiến hành xác minh và đã làm rõ nhóm 03 đối tượng liên quan gồm N.H.Q (Sinh năm 2009), N.C.T (sinh năm 2009) và P.V.B (sinh năm 2010), trú tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026, N.H.Q lên mạng xã hội tìm hiểu cách làm pháo, sau đó rủ P.V.B mua nguyên liệu về tự sản xuất tại nhà của B. Sau khi có thành phẩm, Q nhờ N.C.T tạo đơn hàng trên ứng dụng chuyển phát nhanh dưới danh nghĩa quà tặng Tết để gửi đi tiêu thụ. Cơ quan công an đã làm rõ và thu giữ thêm 20 kg pháo nổ tại nhà đối tượng P.V.B.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đối với P.V.B, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo nổ:

(Nguồn: VTV1)
