Tại sao hình ảnh cứng rắn của Iran sụp đổ khi tàu chiến Mỹ phong tỏa?

Tại sao hình ảnh "người cứng rắn" của Iran lại sụp đổ ngay lập tức, khi 15 tàu chiến Mỹ phong tỏa cửa ngõ vào eo biển Hormuz?

Tiến Minh (T/h)
Theo các nguồn tin tờ New York Times, hãng thông tấn AP, BBC và các phương tiện truyền thông khác, vào ngày 13/4, 15 tàu chiến Mỹ đã dàn trận tại Vịnh Oman, phong tỏa hoàn toàn các kênh xuất khẩu năng lượng của năm cảng lớn của Iran. Các tàu chiến của Hải quân Mỹ còn chặn bắt, chuyển hướng hoặc thậm chí tịch thu các tàu ra vào khu vực phong tỏa, bất kể quốc kỳ của chúng
Với 15 tàu chiến trên Vịnh Oman, Hải quân Mỹ chính thức cắt đứt tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố gay gắt tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. "Bất kỳ tàu nhỏ nào của Iran dám tiếp cận tuyến phong tỏa, sẽ bị đánh chìm ngay lập tức".
Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lập tức thay đổi thái độ, tuyên bố rằng "các tàu phi quân sự có thể tự do đi lại". Tuyên bố đanh thép trước đó, "Phong tỏa eo biển và cùng nhau diệt vong", không còn được IRGC nhắc đến nữa.
Kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh khốc liệt này, đã được ghi dấu trong chuỗi chín ngày tăng điểm liên tiếp của chỉ số của sàn chứng khoán Nasdaq; trong khi giá dầu quốc tế đạt đỉnh 100 USD/thùng nhanh chóng giảm xuống dưới 90 USD/thùng. Điều này cũng được thể hiện rõ ràng trong bức thư khiếu nại, mà Iran gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Đúng vào thời điểm Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa, thì Iran cũng yêu cầu đòi bồi thường từ Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan. Tuy nhiên, danh sách dài này, lại bỏ sót hai quốc gia trực tiếp tấn công Iran là Mỹ và Israel?
Một thông tin đáng chú ý từ tờ New York Times, đã tiết lộ một chi tiết quan trọng bị bỏ sót: trong các cuộc đàm phán bí mật ở Islamabad, các đại diện của Iran thực chất đã âm thầm nhượng bộ, đồng ý đình chỉ các hoạt động làm giàu uranium trong vòng 5 năm.
Nhưng theo tính toán của Tổng thống Trump, 5 năm là quá ngắn, ít nhất cần 20 năm, và toàn bộ uranium được làm giàu cao phải được vận chuyển ra khỏi Iran. Mặt khác, Iran tuyên bố rằng họ có thể pha loãng uranium được làm giàu cao, nhưng tuyệt đối không thể vận chuyển ra ngoài.
Iran cho rằng con át chủ bài của mình đủ mạnh, nhưng họ đã bỏ qua một thực tế cơ bản: con bài mặc cả có hạn sử dụng. Điều này xảy ra khi 15 tàu chiến của Mỹ chưa được triển khai đầy đủ, lệnh phong tỏa vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, và dư luận quốc tế chưa hoàn toàn đứng về phía Iran.
Đó là thời điểm những con át chủ bài của Iran có giá trị nhất, và là "cơ hội đàm phán hiệu quả cuối cùng" của họ. Tuy nhiên, Iran đã do dự. Họ nghĩ rằng Mỹ sẽ không dám hành động thực sự, họ nghĩ rằng châu Âu sẽ can thiệp làm trung gian hòa giải, và họ thậm chí còn nghĩ rằng Trung Quốc và Nga sẽ ủng hộ họ. Cuối cùng, cánh cửa đã bị đóng sầm một cách tàn nhẫn.
Các con bài mặc cả đã hết hạn, và giờ đây Iran đang hoảng loạn, khi lan truyền tin đồn rằng, Tehran "đang bí mật liên lạc với chính phủ Mỹ". Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf , thậm chí còn công khai tuyên bố rằng ông "sẵn sàng làm như vậy theo luật pháp quốc tế"... Tất cả những điều này đã thu hút sự chú ý đáng kể.
Phía Tehran đề nghị "tiếp tục đàm phán", nhưng logic của Tổng thống Trump là họ càng sốt sắng thì ông càng ít để ý. Xét cho cùng, ông đã nắm chắc nhịp điệu của trò chơi này. Lý do cho hành động này, không phải Mỹ sở hữu nhiều tàu chiến hay hỏa lực mạnh hơn, mà ở sự đánh giá vô cùng chính xác của Trump: “yếu huyệt” của Iran không phải là vũ khí hạt nhân hay tên lửa, mà là tiền dầu mỏ.
Trên thực tế, IRGC kiểm soát chặt chẽ huyết mạch xuất khẩu năng lượng của Iran, với hàng trăm tỷ USD chảy ra từ các cảng này mỗi năm. Một phần số tiền này chảy vào ngân khố quốc gia, nhưng phần lớn lại trực tiếp vào túi của IRGC. Họ sử dụng số tiền này để hỗ trợ quân đội, phát triển vũ khí và tài trợ các lực lượng ủy nhiệm rải rác khắp Trung Đông.
Một khi mạch máu này bị tắc nghẽn, cho dù các cơ quan khác có khỏe mạnh đến đâu, cuối cùng chúng cũng sẽ chết vì thiếu máu. Điều thú vị hơn nữa là chiến lược đằng sau sự phong tỏa này: các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, tàu chở hàng của UAE, và tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar, cũng có thể đi qua mà không bị cản trở.
"Huyết mạch chính" năng lượng toàn cầu vẫn hoạt động bình thường, ngoại trừ dầu mỏ của Iran, vốn không thể rời khỏi nước này. Đây không phải là phương pháp "làm kẻ thù thiệt hại hàng nghìn người, trong khi mất tám trăm người của mình", mà là một đòn tấn công kiểu “phẫu thuật nội soi”, loại bỏ khối u, nhưng ít xâm lấn đến các cơ quan khác.
Ban đầu, Iran muốn leo thang tình hình, gây rối loạn eo biển Hormuz và đẩy giá dầu toàn cầu lên cao, cuối cùng là dùng cả thế giới làm con tin để buộc Mỹ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, Mỹ đã không đi quá xa; Washington không cần phải phong tỏa toàn bộ eo biển Hormuz; họ chỉ cần phong tỏa các cảng của Iran.
Quân đội Mỹ không cần phải vội vã tiến vào vùng biển Iran, cũng không cần phải chơi trò mèo vờn chuột với những chiếc thuyền nhỏ của IRGC. Họ chỉ cần bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở Vịnh Oman và Biển Ả Rập, chặn bắt bất kỳ tàu thuyền nào đi vào, cô lập Iran hoàn toàn khỏi thế giới; như vậy là đủ để cho Iran xuống nước.
